Google Agenda facilite enfin le choix des dates et des mois

Google Agenda a le droit à une petite mise à jour bien pratique au niveau de son interface. Plus besoin de faire défiler tous les mois pour trouver une date précise : de nouveaux onglets facilitent la navigation.

Comme la plupart des utilisateurs possédant un smartphone tournant sous Android, vous utilisez certainement Google Agenda, qui est préinstallé par défaut sur votre appareil. Ce service du géant d'Internet n'a eu de cesse d'évoluer depuis sa sortie il y a quatorze ans, pour proposer aujourd'hui une gestion simple et complète des calendriers. Quelques tapotements de doigt suffisent pour créer des agendas personnalisés rassemblant vos rendez-vous professionnels, les événements familiaux auxquels vous devez assister, les dates d'anniversaire à ne pas manquer, etc. Mieux encore, vous pouvez aisément partager les partager auprès de tous vos contacts. Ça tombe bien, une discrète mise à jour, qui est en cours de déploiement, vient apporter une meilleure vue d'ensemble dans Google Agenda.

Google Agenda : passer plus rapidement d'un mois à un autre

Auparavant, si vous touchiez le nom du mois dans Google Agenda en haut de la page, vous dérouliez un calendrier vous offrant une vue d'ensemble du mois, avec tous les jours de la semaine, marqués par une petite pastille de couleur si un événement est prévu ce jour-là. Pour vous rendre à une date située quelques mois plus tard ou plus tôt – pour vérifier si vous êtes libre, pour noter un futur rendez-vous ou pour vous remémorer ceux passés par exemple –, vous deviez faire défiler les mois avec votre doigt vers la gauche ou la droite à plusieurs reprises. Malheur, voilà qui vous faisait perdre quelques précieuses secondes !

Aussi, Google a opéré un minuscule changement. Désormais, sous l'aperçu de tous les jours, des onglets de mois ont été ajoutés. Par exemple, si vous êtes en avril et que vous voulez noter une soirée d'anniversaire en octobre, vous n'avez plus besoin de faire défiler l'écran, puisqu'il vous suffit d'appuyer sur l'onglet du mois correspondant pour y être transporté. Et si vous vous projetez sur plusieurs années, il suffit de sélectionner celui qui vous intéresse en faisant directement défiler la barre horizontale. Pratique !