Contenus inappropriés, contacts avec des inconnus : ce jeu vidéo très populaire expose les enfants à de graves dangers

Une étude inquiétante révèle que de très jeunes enfants peuvent voir des contenus inappropriés et être contactés par des adultes inconnus sur cette plateforme de jeu très populaire.

Votre enfant y passe peut-être déjà des heures, casque sur les oreilles, les yeux rivés à l'écran, à échanger avec d'autres joueurs ou à construire son propre monde virtuel. Internet fait désormais partie du quotidien des plus jeunes, parfois dès la maternelle. Jeux, vidéos, messageries instantanées : tout un écosystème numérique pensé pour eux, où ils se sentent chez eux et peuvent jouer avec leurs amis. Certaines plateformes "adaptées" aux plus jeunes ont ainsi vu le jour, ce qui pousse les parents à y laisser leurs progénitures en toute confiance.

Mais derrière leurs graphismes colorés et leur ton ludique, certaines applications très populaires cachent des zones d'ombre. C'est le cas de Roblox, la plateforme de jeu vidéo qui séduit les enfants et les adolescents du monde entier – c'est d'ailleurs la catégorie d'utilisateurs visée par les développeurs. Créée il y a près de vingt ans, elle regroupe 85 millions de joueurs se connectant quotidiennement, dont environ 40 % ont moins de 13 ans. Présentée comme une plateforme de création et de partage, elle donne l'illusion d'un espace sûr, modéré, et protégé. Mais, justement, ce n'est qu'une illusion.

En réalité, Roblox expose ses jeunes utilisateurs à une multitude de risques : contenus inappropriés, interactions douteuses, tentatives d'extorsion… Et tout cela peut survenir sans que les parents n'en aient la moindre idée. De nombreux parents ont ainsi fait part à The Guardian de leurs inquiétudes concernant les niveaux d'addiction alarmants observés chez leurs enfants, des cas de contenus traumatisants dans les jeux auxquels leurs enfants pouvaient accéder malgré le contrôle parental, de manipulation psychologique, de chantage affectif, de harcèlement, et d'inconnus s'adressant à leurs enfants de manière inappropriée sur la plateforme.

Des inquiétudes confirmées par une étude "profondément troublante" réalisée par Revealing Realty et relayée par The Guardian, qui révèle à quel point il est facile pour les enfants, parfois dès l'âge de cinq ans, de voir des contenus "inappropriés" mais aussi d'interagir sans surveillance avec des adultes. Malgré l'introduction de nouveaux outils de protection, les contrôles de sécurité restent insuffisants et la vérification d'âge demeure problématique.

Par exemple, les chercheurs ont constaté que l'avatar associé au compte de l'enfant de 10 ans pouvait accéder à des "environnements hautement suggestifs", comme des hôtels avec des avatars féminins en bas résille, des avatars allongés les uns sur les autres dans des poses sexuellement suggestives, ainsi que des toilettes publiques où les personnages pouvaient choisir des accessoires fétichistes pour se déguiser. Les chercheurs ont également constaté que leurs avatars d'enfants entendaient des conversations sexuelles entre d'autres joueurs, lors de l'utilisation du chat vocal.

Roblox reconnaît que les enfants utilisant la plateforme peuvent être exposés à des contenus préjudiciables et à des "acteurs malveillants" et affirme travailler d'arrache-pied pour remédier à ce problème. L'entreprise souligne la nécessité d'une collaboration à l'échelle du secteur et d'une intervention gouvernementale, le problème se situant à une échelle bien plus grande que leur seule plateforme.

Si votre enfant utilise Roblox, nous ne pouvons que vous recommander d'utiliser les contrôles parentaux disponibles afin de limiter les conversations, restreindre l'accès aux contenus inappropriés, surveiller son temps d'écran et superviser son activité en ligne. N'autorisez pas l'installation de nouvelles applications sur son appareil sans votre consentement. Surtout, maintenez le dialogue avec lui et sensibilisez-le aux dangers d'Internet. La prévention est la meilleure des protections !