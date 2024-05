Surveillez bien vos relevés bancaires - cette appli marchande très populaire fait des prélèvements abusifs

Surveillez bien vos relevés bancaires en ce moment ! Une appli très populaire plébiscitée par des millions d'utilisateurs en France réalise actuellement des retraits bancaires frauduleux.

Si vous surfez sur le Web, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du phénomène Temu (à prononcer "ti-mou"). Avec une politique marketing ultra agressive – c'est bien simple, on trouve des publicités partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les encarts publicitaires... – couplée à des prix défiant toute concurrence, la plateforme de e-commerce est parvenue à conquérir le marché occidental sans grande difficulté. Elle a réussi à fédérer pas moins de 75 millions d'utilisateurs mensuels sur le Vieux Continent et nous pousse à consommer, toujours plus, quitte à acheter des babioles dont nous n'avons absolument pas besoin – après tout, cela ne représente que quelques euros de plus ! Mais, malgré son succès fulgurant, Temu suscite de vives critiques.

Pire encore, une session shopping peut virer rapidement au cauchemar ! Entre les erreurs dans les commandes, les délais de livraison extrêmement longs, les frais cachés, les SAV complètement aux fraises et les ventes de contrefaçons, chaque commande est une partie de roulette russe. Le dernier problème en date : des retraits bancaires frauduleux effectués sur le compte de clients après qu'ils aient passé une commande sur Temu.

De nombreux Québécois assurent avoir été victimes de prélèvements frauduleux après un achat sur Temu. C'est le cas de Geneviève Desbiens, qui a perdu au total 300 $. Après "avoir acheté des cochonneries" pour sa salle de bain, elle commence à voir les retraits se multiplier. "En cinq minutes, on m'a volé pour 300 $ sur ma carte de crédit prépayée. J'utilisais cette carte depuis des années", explique-t-elle dans un post Facebook.

Et elle n'est pas la seule ! On trouve des dizaines de cas similaires. Même scénario pour Martin Landerman, 43 ans, qui venait tout juste de recevoir une nouvelle carte de crédit. Sa première et seule transaction a été réalisée sur Temu. Montant total de la fraude : 449 $. "Soit Temu vend nos informations privées, soit le site est mal protégé contre les pirates", déplore-t-il.

En France, les utilisateurs ne sont pas épargnés par les travers de la plateforme. Le 16 mai dernier, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), regroupant quelque dix-sept associations européennes de consommateurs, dont l'UFC-Que Choisir, a porté plainte contre la plateforme chinoise de commerce en ligne. Il l'accuse de manipuler les internautes afin de les pousser à dépenser plus et de manquer de transparence, violant plusieurs dispositions du DSA. En France, l'UFC-Que Choisir a déposé plainte auprès de l'Arcom afin d'appuyer l'action.