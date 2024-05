Les plus belles rues du monde se trouvent dans cette ville de France selon des experts

Une célèbre plateforme de voyage vient d'établir son nouveau palmarès des plus belles rues du monde. Et nous pouvons être fiers, car c'est une petite ville française qui est en première place !

La saison estivale est l'occasion parfaite de déambuler dans les rues, le vent soufflant dans nos cheveux, le soleil caressant notre visage ! Quel plaisir de pouvoir enfin profiter des beaux jours pour se balader ! C'est l'occasion de laisser nos pas nous guider pour découvrir des villes à la beauté insoupçonnée, des coins à la nature enivrante et des villages à l'architecture enchanteresse. Et autant dire que nous sommes plutôt bien lotis en France à ce sujet !

La célèbre plateforme de voyage américaine Condé Nast Traveler s'est intéressée aux plus belles rues du monde et a publié un classement répertoriant les 71 lieux à absolument visiter un jour. Et son palmarès a de quoi nous rendre fiers puisqu'elle a décerné la première place à la ville française, située en Alsace. Mieux encore, ce n'est pas une seule rue qui est récompensée, mais l'ensemble des rues de la vieille ville, que le voyagiste qualifie de "pittoresques". Cette ville, c'est Colmar, "l'une des villes les plus charmantes d'Europe. L'architecture, qui semble épargnée par le temps, avec ses structures en bois colorées", expliquent les experts de la prestigieuses plateforme.

La vaste zone piétonne permet d'admirer les innombrables richesses d'un patrimoine extrêmement varié, allant du Moyen Âge au 20e siècle. En déambulant dans les rues, on peut découvrir, émerveillé, les nombreuses enseignes et les toits aux couleurs chatoyantes. En même temps, Colmar possède une certaine réputation. La ville est connue pour ses maisons à colombages et ses canaux qui lui ont valu le surnom de "Petite Venise".

Mais Colmar n'est pas la seule ville à récolter les lauriers ! Parmi les plus belles rues du monde se trouve, en 7ème position, la rue de l'Abreuvoir, à Paris. La plateforme de voyages salue "l'aspect d'une communauté d'artistes" du quartier de Montmartre, qui a abrité quelques-uns des plus grands noms de la culture, comme Pierre-Auguste Renoir, Pablo Picasso ou encore Amedeo Modigliani. Cela, associé aux magasins chics, en fait "l'un des quartiers plus charmants de Paris". La rue de l'Abreuvoir et la rue des Saules tirent leur épingle du jeu grâce à leurs bâtiments colorés et à leurs murs couverts de lierre.

Voici les quinze plus belles rues du monde selon Condé Nast Traveler :

Rues de la vieille ville de Colmar, France Brunngasse, Brienz, Suisse Setenil de las Bodegas, Espagne Rues d'Águeda, Portugal Washington Street, Brooklyn, New York, États-Unis Rua do Bom Jesus, Recife, Brésil Rue de l'Abreuvoir, Paris, France Rues de Mykonos, Grèce Rues de Pretoria, Afrique du Sud Rue du Petit Champlain, Québec, Canada Rue Jinli, Chengdu, Chine Rue Aldama à San Miguel De Allende, Mexique Rue Zrínyi Utca, Budapest, Hongrie Tunnel de Tohid, Téhéran, Iran Rues de Bruges, Belgique

Voilà qui devrait vous donner quelques idées de voyages ! Alors, quelle sera votre prochaine destination ?