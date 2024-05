Que signifie cet étrange symbole en forme de poisson collé sur les voitures ?

Vous avez peut-être déjà remarqué, sur certaines voitures, un étrange autocollant représentant un poisson stylisé. Savez-vous quelle est sa signification ? Voici l'explication.

Sur les pare-chocs, les vitres arrières ou les carrosseries des coffres, on voit parfois des autocollants ou des objets collés dont la signification n'est pas toujours évidente. Écussons de province, équipe de foot, bébé à bord ou note d'humour, ces décorations, quand elles ne sont pas publicitaires, sont souvent une marque d'appartenance.

Un des symboles qui revient le plus souvent est celui d'un poisson stylisé, composé de deux courbes qui se croisent. Un design assez minimaliste qui a vite fait de nous échapper. Mais que signifie-t-il donc ? Est-ce le symbole de passionnés de pêche ? Une marque nautique très populaire ? Le logo d'un célèbre club de plongeurs ? Le signe de ralliement des membres de la fameuse secte des poissonniers ?

En réalité, ce poisson est un signe religieux représentant l'Ichtuhs, un symbole du Christ. Ce mot vient du grec ancien ikhthys, qui signifie "poisson". Les lettres qui le composent également les initiales de la profession de foi Ιêsoûs Khristòs Theoû Uiòs Sôtếr, qui peut être traduit par "Jésus-Christ fils de Dieu, le sauveur". Le poisson est d'ailleurs un symbole récurrent dans la religion chrétienne. En effet, il est synonyme d'abondance lorsque le Christ apporte du pain et des poissons aux foules affamées, ainsi que dans les nombreuses histoires de pêches miraculeuses. De plus, le poisson évoque l'eau du baptême et correspond de ce fait à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il a fini par devenir la figure symbolique de Jésus.

Le poisson est l'un des plus anciens symboles chrétiens dans le monde. Les Chrétiens le représentaient d'ailleurs partout : sur les épitaphes, les mosaïques, les peintures, les anneaux, les coupes et les patères de verre, les sceaux, etc. Mais il a acquis une dimension particulière sous l'Empire romain, où il est devenu une sorte de code secret pour les pratiquants qui, persécutés par les autorités romaines, étaient contraints de vivre leur foi dans la clandestinité. Les Chrétiens s'identifiaient alors les uns les autres en dessinant un poisson sur le sol, sur un mur ou sur une table, par exemple. Si l'autre personne reconnaissait le symbole, elle pouvait parler de sa religion en toute sécurité.

Cette tradition a perduré au travers des siècles. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes affichent discrètement leur foi avec un autocollant Ichthus sur le coffre de leur voiture. Notons qu'un autre autocollant représentant lui aussi un poisson a par la suite vu le jour, créé en opposition à celui des Chrétiens. Il représente un amphibien doté de pattes primitives, à l'intérieur duquel est inscrit "Darwin", en référence à Charles Darwin, le créateur de la théorie de l'évolution. La guéguerre entre les deux visions a entraîné tout un tas d'autocollants dans la même veine, avec, par exemple, un poisson Darwin mangeant un Ichthus, etc. Maintenant, en observant les coffres des automobiles, vous saurez à qui vous avez affaire !