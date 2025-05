Test Honor 400 Lite : il ressemble à un iPhone, en beaucoup moins cher

Après les modèles haut de gamme de la famille Magic sortis au début de l'année, Honor renouvelle ses smartphones de milieu de gamme. Et cette fois, la marque fait preuve d'un peu d'audace en renouvelant le design… mais pas seulement.

L'an passé, Honor s'était illustré à la même période avec le Honor 200 Pro. Un mobile taillé pour la photo de portrait et conçu en partenariat avec le studio parisien Harcourt. Cette année, place à la série 400 et, pour commencer, ce 400 Lite qui laisse augurer l'arrivée d'un appareil plus ambitieux un peu plus tard. Si le studio Harcourt n'est pas de la partie sur cet appareil, Honor a concentré ses efforts sur d'autres terrains. À commencer par le look global de ce mobile qui n'est pas sans rappeler celui adopté par Apple avec ses iPhone. Mais ce mobile ne mise pas que sur son physique pour se démarquer. Nous avons pu tester ce Honor 400 Lite pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Honor 400 Lite : l'avis de CCM Un design agréable à l'œil

Un gabarit fin et léger

Un bouton photo qui fait juste ce qu'il faut

Photos grand-angle correctes

Bonne autonomie

Prix Ultra grand-angle peu convaincant

Gestion des couleurs perfectible

Processeur un peu mou

Recharge un peu lente

Design et écran : un mix réussi entre Apple et Huawei

Chez nombre de constructeurs, Xiaomi en tête, les smartphones se suivent et se ressemblent beaucoup d'une année sur l'autre. Honor a décidé de casser cette routine. La marque chinoise adopte pour ce 400 Lite un nouveau look. De dos, et cela n'échappera à personne, il y a une inspiration indéniable du côté d'Apple. Les deux modules photo et le flash sont disposés en triangle comme sur les iPhone Pro. À cela s'ajoute une petite touche que l'on connaît sur les mobiles Pura 70 de l'ancienne maison mère Huawei avec le support en triangle aux bords arrondis pour souligner le bloc photo. Un nouveau design pour la marque qui donne à sourire si l'on dispose des références mais qui n'est pas du tout désagréable à l'œil.

Le dos de l'appareil est plutôt doux au toucher et n'accroche pas les traces de doigts. La tranche droite donne droit à une nouvelle surprise. Elle héberge, comme les iPhone 16 ou encore l'Oppo Find X 8 Pro sorti à la fin de l'année dernière, un bouton tactile pour déclencher les prises de vue. Une proposition très rare à ce niveau de prix et surtout, bien moins compliquée que sur iPhone.

Ce petit bouton permet d'un simple appui d'ouvrir la fonction appareil photo sans avoir à déverrouiller l'appareil. Un second appui déclenche la prise de vue. Un appui long lance l'enregistrement d'une vidéo. Il est aussi possible d'appuyer brièvement pour caler la mise au point et de faire glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour ajuster le niveau de zoom. Enfin un appui long peut aussi activer Google Lens. La manipulation de ce bouton spécial ne demande pratiquement pas d'entraînement pour la maîtriser. À l'inverse des iPhone où trop d'options y sont concentrées pour que l'on se sente vraiment à l'aise. C'est bien fichu, réactif et ça fonctionne.

© Honor

Le tour du propriétaire s'achève avec un poids de 171 g, plutôt léger comparé à la grande majorité des smartphones actuels. Le gabarit fait montre aussi d'une belle finesse de 7,29 mm agréable en mains. Attention toutefois. Le Honor 400 profite d'une certification IP64 seulement. Il résiste aux poussières, aux projections d'eau mais pas à l'immersion.

Pour l'écran, Honor campe sur ses appuis. L'appareil se dote d'une dalle Amoled de 6,7 pouces offrant une définition de 1080 x 2412 pixels pour une résolution de 394 ppp. Il permet un rafraîchissement à 120 Hz. Côté luminosité, la marque indique un pic à 3500 nits. Normalement confortable pour rester lisible même en plein soleil. Malheureusement, c'est sans compter le filtre anti-reflets inexistant. De fait, l'écran brille de mille feux et il n'est pas toujours évident d'y voir ce qui s'y passe en plein cagnard.

Performances et logiciel : un processeur juste passable

Fiche technique

Taille écran 6,7 pouces Définition écran 2412 x 1080 pixels Technologie écran Oled 120 Hz Luminosité (Pic) 3500 nits SoC MediaTek 7025-Ultra Mémoire vive 8 Go Stockage 256 Go Capteurs photos (dos) 108 + 5 Mpx Capteur photo (selfie) 16 Mpx WiFi / Bluetooth 5 / 5.3 5G Oui Batterie / Charge 5230 mAh / 35 W OS Android 15 / MagicOS 9 Dimensions 161 x 74,6 x 7,3 mm Poids 171 g

Pour animer ce smartphone de milieu de gamme au tarif agressif, Honor s'en remet au fondeur MediaTek et son SoC Dimensity 7025-Ultra. Un processeur que l'on a déjà croisé chez Xiaomi avec ses Redmi Note 14 5G et Poco M7. Ce n'est pas le plus agile et véloce des modèles de milieu de gamme. Il est ici épaulé par 8 Go de RAM (auxquels s'ajoutent 8 Go de mémoire virtuelle) et 256 Go d'espace de stockage.

Avec notre panoplie de benchmarks habituels, le Honor 400 Lite ne fait pas vraiment d'étincelles. Il ne parvient même pas à effleurer les 500 000 point sous Antutu. C'est un peu faible. Nous n'avons par ailleurs pas pu mener la totalité de nos test 3D Mark, la puce MediaTek n'étant tout simplement pas compatible avec les fonctions de test requise par l'outil. Ce qui est plutôt rare.

Au quotidien, le ressenti reste satisfaisant pourvu que l'on ne se montre pas trop exigeant en multipliant les applications ouvertes. Quelques ralentissement ici et là viennent parfois perturber la navigation dans l'interface. Rien de dramatique toutefois.

En jeu, le Honor 400 Lite n'est pas des plus véloces non plus. Son petit GPU permet de jouer à des titres classiques peu exigeants. Avec notre jeu de référence Genshin Impact, nous n'avons pas pu dépasser les 30 images par seconde en calant le niveau de détails sur Faible. Au-delà, passée une dizaine de minutes, des ralentissements commencent à se faire sentir gâchant le plaisir.

Côté logiciel, c'est MagicOS 9, la surcouche maison d'Honor, qui est à la manœuvre par-dessus Android 15. L'interface se montre plutôt agréable parsemée ici et là de petites touches d'intelligence artificielle comme le veut dorénavant la tendance. Traduction de texte, détection de texte dans les images, résolution de calculs mathématiques, identification de plantes et d'animaux sont de la partie. Côté photo, on retrouve une gomme magique, l'extension de la scène (génération de détails pour rendre le cadre plus large) ou encore des animation de photo. C'est largement suffisant pour un usage ponctuel et ça fonctionne plutôt bien.

Enfin Honor indique un suivi des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité porté à cinq ans. Ce n'est pas si mal à ce niveau de prix.

Photos : un grand angle correct mais une gestion des couleurs à revoir

Contrairement à ce que son bloc photo pourrait laisser croire, le Honor 400 Lite ne dispose que de deux modules photo. Le module principal est un capteur de 108 Mpx (f/1,75). Le second est un capteur ultra grand-angle de et de profondeur de 5 Mpx (f/2,2). Le troisième module sur le bloc comprend uniquement un flash Led. En façade, la caméra selfie comprend un capteur de 16 Mpx (f/2,5).

De jour le module grand angle s'en sort plutôt bien. Il procure des images nettes et bien détaillées. Mais on remarque également qu'Honor a du mal à maîtriser la gestion des couleurs. Sur certains clichés, le ciel bleu de ce printemps prend des allures surnaturelles quand l'herbe ou les feuilles des arbres semblent presque fluorescentes. Rien qui ne puisse se corriger a posteriori mais au premier regard c'est assez déstabilisant.

Malgré l'absence des fonctions Harcourt réservées à des modèles plus chers, le mode portrait du Honor 400 Lite s'en sort avec les honneurs. Le bokeh peut parfois avoir la main un peu lourde et le détourage souffrir de cet excès mais un petit réglage suffit pour l'ajuster comme bon vous semble.

Le module ultra grand-angle est de son côté un peu plus à la peine. Avec son petit capteur de 5 Mpx, les images manquent parfois de détails. Le rendu des couleurs fonctionne à l'inverse du grand-angle avec une sorte de voile terne. La déformation sur les bords de l'image est également assez prononcée.

De nuit, on oublie l'ultra grand-angle trop léger pour fournir des résultats corrects. Le grand-angle de son côté délivre des clichés un peu bruités. Le temps de pose s'allonge multipliant les risque de flou mais avec un peu de patience il est possible d'obtenir des images intéressantes même si le bruit numérique reste globalement de la partie.

Autonomie : endurant malgré une batterie légère

Le Honor 400 Lite est armé d'une batterie de 5230 mAh seulement. Il s'agit d'un modèle Li-ion polymère et non Silicium-carbone comme sur les appareils plus haut de gamme. Néanmoins, on constate que Honor a plutôt bien travaillé sa copie pour optimiser son utilisation. Avec notre test PC Mark, l'appareil a ainsi tenu presque 17 heures, ce qui s'avère très confortable. Dans la réalité, il est donc possible de tenir une bonne grosse journée voir un peu plus avec une utilisation standard.

Côté recharge, c'est un peu la déception. L'appareil accepte une charge à 35W (l'adaptateur n'est pas fourni). Avec notre chargeur Anker de 100W, nous avons récupéré 40 % d'autonomie en 30 minutes. Mais le temps s'allonge ensuite puisque 100 minutes auront été nécessaire pour retrouver une batterie pleine. C'est un peu lent.

Honor 400 Lite : un smartphone de milieu de gamme vraiment complet ?

Pour le prix demandé, 299 euros voire 249 euros avec l'offre de lancement, le Honor 400 Lite coche presque toutes les cases d'un très bon smartphone de milieu de gamme. Au niveau tarifaire, il se positionne face à un Samsung Galaxy A26 un poil plus cher (339 euros) et moins performant et à un Xiaomi Redmi Note 14 5G (263 euros) équipé de la même puce MediaTek. Mais le Honor 400 Lite a un petit truc en plus avec son bouton photo bien placé, utile et facile à manipuler. Les finitions sont impeccables et le gabarit léger et confortable. La qualité des images qu'il produit reste également très correcte tant que la lumière ambiante demeure suffisante. On regrette juste les petits coups de mou du processeur et la recharge un poil lente. Mais le Honor 400 Lite n'en reste pas moins un smartphone au très bon rapport qualité-prix.