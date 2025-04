Test Apple iPhone 16e : beaucoup de compromis sauf sur le prix

Remplaçant l'iPhone SE, l'iPhone 16e est le nouveau smartphone "abordable" d'Apple. Mais malgré ses qualités, son suffixe "e" pourrait bien signifier qu'il se limite à l'essentiel…

Il était attendu comme le messie. D'un côté par les fans de la marque à la pomme au budget serré et de l'autre, par les utilisateurs d'appareils Android souhaitant tâter de l'iOS sans casser leur PEL. Sorti à la fin du mois de février, l'iPhone 16e succède officiellement à l'iPhone SE, le smartphone le "plus économique" d'Apple : il s'apparente pourtant à une belle douche froide pour les deux camps.

En cause : le prix, évidemment. Cet iPhone, le moins cher de la famille se négocie à partir de 719 euros tout de même. Ça pique ! Mais après tout, on est chez Apple, et une image de marque comme celle-là, on en prend soin. Pourquoi pas. Sauf qu'à ce tarif, même chez Apple, on se sent en droit d'exiger de l'excellence. Un coup d'œil rapide du côté des smartphones Android, montre que pour 700 euros, on bénéficie d'appareils déjà proches du haut de gamme, modernes et aux prestations irréprochables comme le Pixel 9 de Google pour ne citer que lui.

L'Phone 16e représente donc aujourd'hui l'entrée de gamme chez Apple. Il remplace à ce poste l'iPhone SE sorti en 2022 et qui se négociait à son lancement à partir de 529 euros. Mais l'iPhone 16e n'a pour autant rien à voir avec les précédentes version SE. Cette flambée des prix est-elle justifiée ? C'est ce que nous avons voulu vérifier. Voici notre verdict.

Apple iPhone 16e : l'avis de CCM Finitions irréprochables

Performances de la puce A18

Bonne qualité photo de jour

Autonomie très correcte Prix trop élevé

Écran Oled limité à 60 Hz

Manque de polyvalence du module photo

Charge lente

Absence de MagSafe



Design : des finitions impeccables pour un look minimaliste

Prenez un iPhone 14 (2022), greffez-lui un bouton Action et un port USB-C pour remplacer le Lightning, ôtez-lui un module photo et vous obtenez l'iPhone 16e. Pour ce nouveau venu dans la famille iPhone, Apple reprend une recette esthétique largement rôdée. L'appareil conserve donc un gabarit assez compact avec des dimensions pratiques pour les petites mains : 146,7 x 71,5 pour une épaisseur de 7,8 mm. Le poids demeure lui aussi agréable avec seulement 162g, un chiffre auquel on n'est plus habitué.

Les tranches, constituées d'aluminium tout comme le châssis, sont inévitablement plates. Quant au dos, décliné en seulement deux coloris, noir et blanc, il se pare de verre (sans précision sur son degré de solidité). Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est l'unique capteur photo niché en haut à gauche du boîtier. On n'avait pas vu une telle configuration depuis l'iPhone SE 3 ou, dans le monde Android, le Google Pixel 3 sorti en 2019. Aucun smartphone à ce tarif aujourd'hui ne se contente d'un seul module. Ça laisse perplexe.

Côté face, l'iPhone 16e voit son écran recouvert de verre Ceramic Shield " plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone " si l'on en croit la firme. Enfin, toujours au rayon solidité, l'iPhone 16e revendique un indice IP 68 pour résister à l'immersion dans l'eau (jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes), aux éclaboussures et à la poussière.

Écran : on prend le même et on recommence

Prenez un iPhone 14 (eh oui, encore), retirez-lui son écran et insérez-le dans le boîtier d'un iPhone 16. C'est à peu près l'opération à laquelle a dû procéder Apple pour élaborer son iPhone 16e. On retrouve ainsi une dalle Oled de 6,1 pouces offrant une définition de 2532 x 1170 pixels pour une résolution de 457 ppp. Elle est flanquée au sommet de la large encoche que l'on croisait jadis sur l'iPhone 14 et quelques modèles précédents (depuis l'iPhone X). Sa présence implique aussi la disparition de la fonction Dynamic Island à laquelle Apple nous a habitué depuis l'iPhone 15. Une astuce logicielle qui peut se montrer pratique au quotidien pour présenter des informations utiles (score d'un match de foot en direct, itinéraire à suivre, minuteur, morceau de musique en cours de lecture, etc.) autour de la caméra frontale et du capteur FaceID. Il faudra ici s'en passer.

Autre particularité, l'écran de l'iPhone 16e se limite à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le 120 Hz reste chasse gardée des modèles Pro. Une aberration en 2025 alors même que le rafraîchissement à 90 Hz apporte déjà un confort d'affichage supplémentaire non négligeable. Et que de nombreux smartphones Android bien moins chers en disposent. Tant pis.

Côté luminosité, la dalle Super Retina XDR Oled affiche un pic à 1200 nits en HDR. Ce n'est donc pas l'écran le plus lumineux du moment (nombre d'appareils Android même moins chers grimpent à plus de 1600 nits). Il reste toutefois bien lisible, sauf en plein soleil où les reflets peuvent lui poser quelques pépins. Par ailleurs, aucun réglage ne permet de faire grimper automatiquement et temporairement la luminosité lorsque l'appareil subit une exposition directe aux rayons du soleil comme c'est souvent le cas sur Android. Tant pis encore une fois.

Performances : même amputée d'un cœur, la puce A18 dépote

Taille écran 6,1 pouces Définition écran 2532 x 1170 pixels Technologie écran Oled 60 Hz Luminosité (Pic) 1200 nits SoC Apple A18 Mémoire vive 8 Go Stockage 128 / 256 / 512 Go Capteurs photos (dos) 48 Mpx Capteur photo (selfie) 12 Mpx WiFi / Bluetooth 6 / 5.3 5G Oui Batterie / Charge 4005 mAh / 20 W OS iOS 18 Dimensions 147,7 x 71,5 x 7,8 mm Poids 162 g

Si Apple a raboté pas mal d'éléments sur la fiche technique pour concevoir cet iPhone plus " abordable ", la firme n'a pas lésiné en revanche sur le moteur. Et c'est peut-être le seul composant de cet appareil qui soit au goût du jour. On retrouve donc une puce maison A18. La même qui se niche dans les iPhone 16. Enfin, pas tout à fait. Elle se voit amputée d'un cœur sur le processeur graphique. Rien de dramatique toutefois étant données les très bonnes performances observées sur les autres appareils.

À noter que l'iPhone 16e embarque aussi le premier modem 5G maison de la firme. Il est capable d'établir une connexion satellite pour les messages d'urgence. En revanche, il faudra se contenter ici d'une connexion Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 7 reste réservé aux iPhone 16 et 16 Pro. Gênant ? Pas vraiment compte tenu de la mauvaise gestion du Wi-Fi 7 sur ces modèles. Néanmoins, du Wi-Fi 6E aurait tout de même été appréciable pour être au goût du jour.

Sans surprise, avec notre panoplie de benchmarks habituels, l'iPhone 16e se sort haut la main de tous les exercices. Avec Antutu, il affiche un score tout à fait honorable de 1 393 869 points en mettant au passage plus de 500 000 points dans la vue au Pixel 9 de Google et son Tensor G4. Il n'est par ailleurs qu'à un peu plus 255 000 derrière l'iPhone 16. Une performance qui le classe parmi les meilleurs de sa catégorie. Par ailleurs, Apple développant le matériel comme le logiciel, iOS fait montre d'une très belle fluidité. À aucun moment l'iPhone 16e ne nous a semblé mou ou peu réactif.

Quant au cœur GPU en moins, son absence ne se ressent nullement. Les jeux demeurent très fluides et agréables à l'œil. Avec notre titre de référence Genshin Impact, il est possible de jouer à 60 images par seconde (le taux de rafraîchissement de l'écran limité à 60 Hz ne peut de toute façon permettre plus) avec un niveau de détails calé sur Élevé. Côté chauffe, ça reste maîtrisé.

Une puce A18 qui carbure, épaulée par 8 Go de RAM… les ingrédients sont réunis ici pour faire tourner Apple Intelligence, l'IA maison dont les européens peuvent profiter depuis ce 31 mars. Vous pouvez découvrir les grandes fonctions de cette IA et apprendre à la maîtriser dans notre article dédié. C'est aussi en grande partie à cause de cette capacité à faire tourner Apple Intelligence que ce nouvel iPhone, s'affiche à un tarif aussi élevé. Apple a souhaité assurer la pérennité de l'appareil.

Photo : un seul module pour tout faire, vraiment ?

Répondons immédiatement à la question par un non catégorique. Un seul module photo, même aidé par un traitement logiciel parfois pertinent, ne peut rivaliser avec une monture composée de deux, trois voire quatre modules ayant chacun leur spécificité et leur optique. Le kit photo de l'iPhone 16e repose ainsi sur un unique capteur dorsal de 48 Mpx (f/1,6) équivalent à un 26 mm. Pas de téléobjectif optique donc. Apple confie la tâche du grossissement 2x à un recadrage. Pas de module ultra grand-angle non plus. Pour embrasser tout un paysage, il faudra prendre du recul. Quant aux portraits, ils deviennent très sélectifs. Ce mode ne peut s'appliquer à d'autres sujets que des êtres humains. Sinon, il faudra doser soi-même l'effet de profondeur et de flou d'arrière-plan. Pas toujours évident. Des fonctions plus gadgets disparaissent au passage comme le mode macro, le mode cinématique pour la vidéo ou, plus anecdotique encore, les photos ou vidéos spatiales (pour être visionnées avec un casque Apple Vision). Enfin, à l'avant, il faut se contenter d'une caméra selfie de 12 Mpx (f/1,9). Bref, une monture minimaliste qui brise la polyvalence à laquelle on est habitué depuis de nombreuses années sur n'importe quel smartphone.

Il a beau être tout seul à la manœuvre, il faut bien reconnaître que le capteur de 48 Mpx (qui saisit par défaut des clichés en 24 Mpx) se montre assez convaincant lorsque toutes les conditions de lumière sont réunies. Les clichés ne manquent certainement pas de piqué et de détails. Les couleurs restent dans l'ensemble fidèles et éclatantes lorsqu'elles doivent l'être. On rencontre toutefois quelques petits soucis dans les contrastes avec des détails qui disparaissent dans les zones sombres. Des erreurs que ne commet pas son grand frère l'iPhone 16.

Le zoom par recadrage reste correct jusqu'à 2x. Au-delà — l'iPhone 16e peut grimper jusqu'à 10x — il devient presque inutile avec des images trop brouillon pour rester exploitables. Si sur un petit écran, les clichés peuvent presque faire illusion, affichés sur le moniteur plus grand d'un ordinateur, rien ne va plus.

2x © CCM

5x © CCM

10x © CCM

Le portrait reste un art difficile avec l'iPhone 16e. S'il s'agit de cadrer un humain, tout va bien. Le bokeh est appliqué proprement et le détourage se montre plutôt précis. Avec tout autre sujet, il est quasiment impossible de parvenir à un résultat correct. L'appareil s'évertue à signaler qu'il n'y a pas d'humain dans le cadre et il faut donc jouer manuellement avec l'ouverture pour faire varier la profondeur de champ. Exercice peu pratique, notamment lorsque le soleil frappe l'écran.

Lorsque la lumière s'atténue, l'iPhone 16e reste assez efficace pourvu que l'on ne se mette pas à zoomer. Il réussit à accrocher suffisamment de lumière pour produire des clichés exploitables où demeurent quantité de détails. Cependant, nombre de smartphones dans cette tranche de prix se tirent bien mieux de cet exercice.

L'absence d'un second module photo pénalise tout de même beaucoup l'utilisation de l'appareil et plombe la polyvalence de l'iPhone sur ce terrain. Le calcul de la profondeur de champ ou l'absence d'un téléobjectif font cruellement défaut. Mais pour tous ceux qui se contentent de prendre quelques photos de temps en temps, il peut faire l'affaire… comme nombre de smartphones Android beaucoup moins chers.

Autonomie et charge : un net progrès mais le MagSafe en moins

Avec son gabarit compact qui ressemble à celui de l'iPhone 14, la place est plutôt limitée dans le boîtier. La batterie de l'iPhone 16e affiche ainsi une capacité de 4005 mAh, bien loin de ce que l'on trouve aujourd'hui dans le monde Android (exception faite des modèles pliants au format flip) où la norme se situe plutôt autour des 5000 mAh. Néanmoins Apple maîtrise plutôt bien son OS et sa consommation. Et dans la réalité, ça fonctionne toujours et même de mieux en mieux. Vous pouvez ainsi compter sur deux bonnes journées d'autonomie avec un usage normal de l'appareil. C'est mieux que ce que nous avions obtenu avec l'iPhone 16.

Quant à la recharge, on enregistre un compromis supplémentaire ! Ne cherchez pas à aimanter votre iPhone 16e sur un support MagSafe pour refaire le plein de sa batterie. Il n'est pas compatible. Dommage. Ce qui ne l'empêche pas de se recharger sans fil (ouf) mais avec une puissance de charge maximale de 7,5W… comme les vieux iPhone (avant l'iPhone 12). En filaire, à travers le port USB-C désormais obligatoire, la capacité de charge ne dépasse pas 20W. C'est peu. Il faut compter plus d'une heure et demie pour refaire le plein de 0 à 100 %. En 2025, pour un appareil à ce prix, c'est très long et agaçant.

Toujours à propos du port USB-C, on note au passage qu'il n'autorise qu'une vitesse de transfert à la vitesse de l'USB 2 soit 480 Mb/s. Il va falloir se montrer patient lors des sauvegardes sur l'ordinateur. De la même façon, impossible d'afficher l'écran de l'iPhone 16e sur un écran externe via un câble USB-C. Une étrangeté puisque l'opération était possible avec les iPhone utilisant un câble Lightning.

Apple iPhone 16e : vaut-il vraiment son prix ?

L'iPhone 16e n'est pas un iPhone SE comme se plaît à le marteler Apple. Entendez par là qu'il ne s'agit pas d'un iPhone qui vise le plus grand nombre mais plutôt un nombre plus grand d'utilisateurs de l'écosystème Apple. Une différence subtile. L'objectif n'est pas de séduire ceux dont le budget est très serré, comme c'était le cas avec les modèles SE mais plutôt ceux qui trouvent que, vraiment, un iPhone à 969 euros (premier prix de la série iPhone 16 !), c'est beaucoup trop cher. À 719 euros, voire 639 euros comme le propose SFR avec un forfait sans engagement, on peut commencer à réfléchir à se séparer d'un iPhone vieillissant ou quitter le monde Android au profit d'un appareil neuf flanqué d'une pomme.

Il n'empêche. Nous trouvons les sacrifices bien trop nombreux, même à ce tarif. Un unique capteur photo en 2025, vraiment ? Un écran Oled à 60 Hz, du Wi-Fi 6, une recharge à 20 W sans parler du port USB-C qui n'autorise que des transferts de données à la vitesse de l'USB 2 et ne prend pas non plus en charge l'affichage sur un écran externe… autant de sacrifices que peinent à compenser une autonomie en progrès et les promesses d'Apple Intelligence (toujours en version béta). Autant du coup se tourner vers un iPhone 15 Pro que l'on parvient à dénicher en version reconditionnée à partir de 760 euros environ. Il permet lui aussi de profiter d'Apple Intelligence et surtout bénéfice d'une belle polyvalence en photo.