Vous risquez une très mauvaise surprise avec ce bonus de reprise pour votre ancien smartphone

Lorsque vous achetez un nouveau smartphone, certaines marques ou enseignes proposent de vous reprendre votre ancien appareil à un prix avantageux. Mais, parfois, vous pouvez avoir une mauvaise surprise...

Lorsque vous achetez un téléphone sur leur site Web, de nombreux constructeurs et enseignes proposent de reprendre votre ancien appareil et d'en déduire directement sa valeur sur votre panier. Un petit coup de pouce financier plus que bienvenu en période d'inflation qui vous permet d'accéder à moindre coût aux nouveaux produits du constructeur, tout en faisant un geste pour l'environnement. Sur le papier, on ne peut que louer cette initiative.

Mais il arrive parfois que les offres de reprises, très alléchantes, cachent de mauvaises surprises, et ce, malgré l'excellente réputation de l'entreprise. C'est ce qui est arrivé – et continue d'arriver – à de nombreux utilisateurs qui ont eu le malheur de passer par l'offre de reprise de Samsung et de son partenaire Evollis.

Il suffit de faire un petit tour sur le forum du constructeur coréen et de taper "Evollis" dans la barre de recherche. Vous tomberez alors sur une multitude de témoignages et d'appels à l'aide. Certains se plaignent d'avoir vu la valeur de reprise de leur appareil être drastiquement réduite entre celle indiquée sur Internet, après avoir rempli un questionnaire sur son état, et celle qui leur a finalement été versée.

Pire encore, certains téléphones auraient été dévalorisés pour des défauts que leurs anciens propriétaires contestent, photos à l'appui. Autre problème : parfois, le transporteur indique avoir livré l'appareil, mais Evollis conteste l'avoir reçu. Le client doit alors rembourser des centaines d'euros à Samsung.

D'après les témoignages et l'enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir en 2024, il se trouve que de nombreux téléphones sont endommagés durant le transport – et quand on dit "endommagés", on ne parle pas que d'une petite rayure en plus, mais parfois d'écran fracassé ou de smartphones inutilisables. Or, NES, le sous-traitant d'Evollis qui procède au diagnostic et modifie la valeur de reprise lorsqu'il estime que l'appareil n'est pas conforme à la première estimation, ne tient pas le transporteur responsable. C'est donc le client qui paie, au sens propre comme au figuré.

Car, si la majorité des sujets du forum Samsung sur les arnaques d'Evollis est marquée comme résolue, il n'en est rien. Le constructeur se contente de renvoyer la balle à l'entreprise : "Je comprends votre ressenti et je tiens à vous assurer que la volonté du service client est de résoudre toutes vos réclamations. Cependant, votre demande peut être uniquement prise en charge par le service Evollis qui pourra vous transmettre toutes les informations nécessaires." Bref, débrouillez-vous !

Pour éviter de tels désagréments, et ce, quel que soit le programme de reprise – pas uniquement celui de Samsung –, nous vous conseillons de filmer ou de photographier votre ancien smartphone sous toutes les coutures avant de l'envoyer, afin d'avoir des preuves. N'hésitez pas à mettre le flash afin de bien faire ressortir les micro-rayures existantes. Cela permettra de prouver son état avant son renvoi. Ensuite, emballez-le soigneusement afin de le protéger au maximum lors d'un transport peu délicat.