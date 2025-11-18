Mieux que la recherche de Windows : ce logiciel gratuit trouve tous vos fichiers instantanément

Finies les recherches interminables et infructueuses avec l'Explorateur de Windows : ce logiciel gratuit et léger retrouve n'importe quel fichier ou dossier en un clin d'œil sur votre ordinateur !

Trouver un fichier précis parmi des centaines, voire des milliers, peut être particulièrement long et fastidieux sur Windows. Bien que le système d'exploitation dispose d'une fonction de recherche intégrée à son Explorateur de Fichiers, celle-ci n'est ni très rapide, ni très pratique. Si vous avez déjà essayé de faire une recherche à partir d'un mot sur l'ensemble de l'espace de stockage de votre PC, vous en savez quelque chose : les résultats s'affichent péniblement au compte-goutte, et le processus complet peut durer de longues et interminables minutes.

Ça tombe bien, il existe une solution pour obtenir les mêmes résultats (et même plus), non pas en quelques secondes seulement, mais instantanément : Everything. Cette application, totalement gratuite et facile d'utilisation, fonctionne comme un mini mais puissant moteur de recherche pour Windows. Une fois installée et lancée, il suffit d'écrire quelques lettres ou mots dans une barre de recherche pour voir apparaître la liste de tous les dossiers et fichiers correspondants, au fil de la frappe, sans aucun temps d'attente ou de chargement.

En plus de cet affichage instantané des résultats, Everything dispose de nombreuses options pour améliorer et affiner les recherches. Les fichiers et les dossiers trouvés peuvent par exemple être filtrés par type (audio, vidéo, document, exécutable), triés selon différents critères (date de création, de modification, emplacement), affichés sous forme de miniatures ou de liste détaillée, ou encore être prévisualisés dans un panneau latéral. Et bien sûr, toutes ces options s'appliquent immédiatement et sans aucun délai aux résultats.

© CCM

Au-delà de la recherche classique avec des lettres, des chiffres ou des mots, Everything propose par ailleurs plusieurs fonctions et techniques de recherche poussées, pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent aller encore plus loin. Les caractères génériques, comme le * ou le ?, sont pris en charge, de même que les opérateurs logiques, tels que AND, OR ou NOT, et que les expressions régulières. L'application intègre même un module de "Recherche avancée" pour combiner un très grand nombre de critères simultanément et effectuer des recherches chirurgicales.

Everything est donc à la fois rapide et simple à utiliser avec ses réglages par défaut pour le commun des mortels, et extrêmement puissant et personnalisable pour les utilisateurs chevronnés qui voudront mettre les mains dans le moteur. Enfin, il n'occupe que très peu d'espace de stockage (3 Mo), n'utilise que peu de mémoire vive en tâche de fond (environ 60 Mo) et fonctionne sur toutes les versions de l'OS de Microsoft, de Windows XP à Windows 11. Bref, un outil léger qui devient rapidement indispensable une fois qu'on l'a essayé !