Ces voitures très populaires sont devenues invendables en occasion : personne n'en veut

Si vous possédez un de ces modèles de voitures, vous devrez sans doute le brader pour le vendre en occasion. Les acheteurs n'en veulent plus, à cause des nombreux problèmes de son moteur.

Pendant des années, les Peugeot 208 et 308, les Citroën C3 et C4, la DS3 ou encore l'Opel Corsa ont été parmi les voitures les plus prisées en France. Il suffit de regarder le nombre de véhicules en circulation pour s'en convaincre. Cependant, cette popularité s'est récemment effondrée, à tel point que ces modèles deviennent aujourd'hui de véritables casse-têtes pour leurs propriétaires, notamment lorsqu'il s'agit de les revendre en occasion.

La raison de ce désamour ? Leur moteur, le fameux PureTech. À son lancement, en 2012, il est apparu comme très séduisant, en étant à la fois compact, performant et bien adapté aux normes écologiques en vigueur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été monté sur de nombreux modèles du groupe Stellantis, qui possède des marques populaires comment Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, entre autres.

Seulement voilà, le moteur PureTech, et en particulier sa version 1.2 trois cylindres, qui se décline en versions 110 et 130 chevaux, souffre de graves défauts de conception, notamment une courroie de distribution qui s'use prématurément au contact de l'huile moteur. Lorsque cette courroie se dégrade, elle peut entraîner des pannes sérieuses, allant jusqu'à la casse moteur. Cette défaillance a conduit à des rappels massifs par Stellantis.

Ce moteur mal né a également été critiqué pour sa surconsommation d'huile et des problèmes de pompe à vide, impactant directement la sécurité des véhicules, notamment en réduisant l'efficacité du freinage. Plus récemment, un défaut de fabrication des buses de refroidissement a été identifié, entraînant des risques de départ de feu dans les cas les plus graves. Ces problèmes ont terni l'image du moteur, si bien que Stellantis a décidé de retirer l'appellation PureTech des brochures de ses nouveaux modèles, afin de limiter les dégâts

Malgré les rappels et les tentatives de Stellantis pour rassurer les consommateurs, le PureTech 1.2 a très mauvaise réputation. La méfiance a gagné les automobiliste et les modèles équipés de ce moteur connaissent des baisses de valeur impressionnantes sur le marché de l'occasion. La plupart d revendeurs professionnels refusent reprendre ces voitures. Et quand ils le font, c'est à des prix dérisoires. Une Peugeot 208 de 2015, par exemple, peut accuser jusqu'à 61% de décote par rapport à son prix neuf, contre seulement 48% pour une Volkswagen Polo similaire. Les Citroën C3 et Opel Corsa ne sont pas épargnées non plus, subissant des chutes de valeur atteignant jusqu'à 65% pour certaines versions.

Face à cette situation, les propriétaires actuels se retrouvent dans une impasse : vendre leur voiture à un prix très réduit ou continuer à l'entretenir malgré le risque de pannes coûteuses. Les acheteurs potentiels, eux, hésitent de plus en plus à prendre le risque d'acquérir un véhicule équipé de ce moteur, malgré les bonnes affaires apparentes sur les petites annonces.

Pour ceux qui possèdent un modèle équipé du moteur PureTech 1.2, le conseil est simple : surveillez scrupuleusement les entretiens et tenez compte des campagnes de rappel. Si la vente devient incontournable, il est souvent préférable de le faire dans des réseaux où une garantie étendue est proposée, comme c'est le cas chez certains concessionnaires Stellantis, pour éviter de trop lourdes pertes financières.