Test Honor Magic 7 Lite : un smartphone tout terrain et endurant

Honor renouvelle sa série Magic avec les Magic 7, deux modèles aux antipodes l'un de l'autre. Mais la version Lite profite d'atouts que peut lui envier sérieusement le Pro, bien plus cher.

Honor démarre fort cette année 2025. Le catalogue du constructeur chinois vient de s'enrichir de deux nouveaux smartphones aux ambitions différentes.

D'un côté on trouve le Magic7 Pro qui se range dans la catégorie des modèles haut de gamme à grand renfort de capteurs photo performants et d'intelligence artificielle utile et efficace. Le prix est à la hauteur des performances avec un tarif de 1299 euros (1100 euros pour son lancement).

De l'autre on trouve le Magic7 Lite, modèle de milieu de gamme au tarif bien plus doux. Il vient remplacer le Magic 6 Lite sorti l'an passé avec lequel nous avions pu enfoncer des clous histoire de prouver sa solidité.

Pour ce nouveau cru, Honor conserve les mêmes intentions, à savoir, une solidité presque à toute épreuve et une endurance tout aussi solide. Suffisant face à une concurrence pour le moins agressive sur se segment ? Nous avons pu essayer et malmener le Honor Magic7 Lite pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Honor Magic7 Lite : l'avis de CCM Extrêmement solide

Très bon écran

Excellente autonomie

Suivi des mises à jour étendu Performances faiblardes

Un volet photo inégal

Prix un peu élevé

Honor Magic7 Lite : un design à toute épreuve

Il ressemble à beaucoup d'autres smartphones actuels avec ses bords fins, son gros module photo tout rond plaqué au dos et son bel écran Amoled en façade. Mais ne vous fiez pas à son apparence " classique " et ses finitions soignées que l'on aurait tendance à vouloir protéger immédiatement avec une coque. Le Magic7 Lite se révèle particulièrement robuste. Les chutes et les conditions d'utilisation brutales ne lui font pas peur. Nous l'avons malmené en le faisant tomber à plusieurs reprises et en frottant son écran contre un sol rugueux. Résultat ? Pas une égratignure. L'écran n'a même présenté aucune rayure. Attention toutefois. Contrairement à de nombreux autres smartphones, le Magic7 Lite profite d'un indice d'étanchéité IP64 " seulement ". Il résiste ainsi aux poussières mais pas à l'immersion. Dommage que Honor n'ait pas poussé la robustesse de son appareil jusqu'à ce niveau.

Honor Magic7 Lite : un écran bon dans toutes les conditions

Pour équiper ce nouveau modèle, Honor n'est pas allé chercher bien loin ses composants. À commencer par l'écran qui n'est autre que celui utilisé dans le Honor 200 Pro sorti l'été dernier. On bénéficie donc d'une dalle Amoled incurvée de 6,78 pouces présentant une définition de 2700 x 1224 pixels pour une résolution de 436 ppp. Sans surprise, l'affichage se montre précis et très lumineux, quelles que soient les conditions de lumière ambiante. Le rafraîchissement grimpe à 120 Hz comme chez la plupart des concurrents aujourd'hui. Les couleurs sont quant à elles un poil trop flatteuses par défaut. Un petit détour dans les réglages permet de corriger le tir si on le souhaite.

Honor Magic7 Lite : : des performances trop justes

Fiche technique

Taille écran 6,78 pouces Définition écran 2700 x 1224 pixels Technologie écran Oled 120 Hz Luminosité (Pic) 4000 nits SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire vive 8 Go Stockage 256 Go Capteurs photos (dos) 108 + 5 Mpx Capteur photo (selfie) 16 Mpx WiFi / Bluetooth 5 / 5.1 5G Oui Batterie / Charge 6600 mAh / 66 W OS Android 14 Dimensions 162,8 x 75,5 x 7,9 mm Poids 189 g

Pour le SoC, c'est du côté du modèle de l'an dernier, le Magic6 Lite, que Honor est allé puiser. À bord, on retrouve donc un Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm. Un processeur de milieu de gamme, loin d'être une bête de course, mais suffisant pour les plupart des usages quotidiens. Il est épaulé ici par 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Le SoC commence à accuser son âge et ne propose que du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1.

Côté performances, il n'y a donc pas de surprise. Les scores des différents benchmarks témoignent de son niveau de prix. Si l'appareil se montre à l'aise et flude dans la plupart des cas, il peut accuser quelques ralentissements avec les applications plus exigeantes (manipulation de vidéos par exemple). En jeu, il ne faudra pas se montrer trop gourmand non plus. Cependant, le Magic7 Lite peut se targuer de maîtriser la chauffe, même lorsqu'il est fortement sollicité. Un bon point.

Bonne surprise : le Chinois promet dorénavant un suivi des mises à jour étendu. Pour ce modèle, on aura droit à 6 ans de versions d'Android et de correctifs de sécurité. Il fallait auparavant se contenter de 2 ans et 3 ans.

Honor Magic7 Lite : un manque de polyvalence en photo

On prend les mêmes et on recommence. Ou presque. Le Magic7 Lite reprend les modules photo de son aîné à une exception près. Là où le Magic6 Lite embarquait trois capteurs dont un macro, le nouveau modèle se repose uniquement sur deux modules : un grand angle de 108 Mpx (f/1,75) et un ultra grand-angle de 5 Mpx (f/2,2). Exit donc le module macro. En façade, la caméra selfie de 16 Mpx (f/2,45) reste de mise. La monture paraît un poil légère pour un appareil à ce tarif aujourd'hui. Et elle l'est en partie.

De jour, le grand-angle offre des résultats très honorables. Les clichés profitent d'un bon niveau de détails. Le piqué est bon, la mise au point suffisamment rapide et les couleurs sont bien rendues.

Pas de zoom optique ici mais un grossissement par recadrage jusqu'à 3x. Il se montre assez efficace. L'appareil peut grimper jusqu'au zoom numérique 10x avec les défaut traditionnels.

L'ultra grand-angle de son côté est moins à la fête. Le petit capteur de 5 Mpx fait ce qu'il peut mais il est à la peine. La netteté n'est pas toujours au rendez-vous et les couleurs peuvent se montrer délavées.

En basse lumière, les résultats sont moins satisfaisants. La mise au point se fait plus capricieuse. Les clichés flous sont légion. Le lissage est également plus prononcé. Le Magic7 Lite n'est clairement pas le meilleur dans cet exercice.

Honor Magic7 Lite : une autonomie au top

Avec la robustesse, l'autonomie est l'autre grand point fort du Magic7 Lite. Il faut dire que Honor n'y est pas allé avec le dos de la cuiller. Sous le capot on retrouve ainsi un accu de 6600 mAh ! C'est environ 1600 mAh de plus que la grande majorité des smartphones actuels. Et pour autant, le smartphone ne ressemble absolument pas à une brique. Bel exploit. Ainsi équipé, le Magic7 Lite a tenu plus de 18h heures avec le benchmark PC Mark là où la plupart des autres mobiles de cette catégorie jettent l'éponge au bout d'une quinzaine d'heures dans le meilleur des cas. Avec un usage classique, l'appareil peut ainsi tourner plus de deux jours, et même un peu plus, sans passer par la case recharge. Pas mal du tout.

Pour la recharge justement, le Magic7 Lite supporte une puissance de 66W… à condition d'utiliser un chargeur approprié. Avec notre modèle Anker 100W, nous avons récupéré 34 % de batterie en 30 minutes. Il aura fallu finalement 105 minutes pour refaire le plein à 100 %.

Honor Magic7 Lite et Honor Magic7 Pro : quelles différences ?

Peu de chances que vous hésitiez entre la Magic7 Lite et son grand frère le Magic7 Pro, nouveau fleuron de la marque. La différence de prix significative (plus de 900 euros) annonce la couleur. Comme nous avons pu nous en apercevoir la qualité photo n'a absolument rien à voir.

Avec le Pro, rater un cliché devient difficile. Nous avons pu également tâter des fonctions d'IA générative pour les images puisqu'il est possible de profiter d'un coup de pouce dès que l'on dépasse le zoom 30x (à condition d'être connecté à Internet). Les résultats sont bluffant puisque le cliché est retravaillé pour le rendre plus réaliste. Ce qui ne marche toutefois pas à tous les coups puisque l'IA peut se permettre " d'inventer " des détails qui n'existent pas. Néanmoins, cette première brique posée par Honor est très encourageante. Vivement que le travail puisse s'effectuer en local et non dans le cloud.

Zoom 100x sans IA © CCM

Zoom 100x avec assistance IA © CCM

Outre la partie photo réussie, le Magic7 Pro bénéficie d'un SoC bien plus performant, le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Mais, comme avec les autres mobiles que nous avons testés qui exploitent ce nouveau processeur, gare à la chauffe. Cependant, ce modèle bien que plus cher, bénéficie d'une batterie moins généreuse (5270 mAh). Il en résulte une autonomie très inférieure (15 heures avec PC Mark). Un résultat inférieur même au Magic6 Pro de l'an passé. Par ailleurs, le suivi de mise à jour diffère. Il se monte à 5 ans pour les versions d'Android et 6 ans pour les correctifs de sécurité. Des points en moins qui lui font perdre un peu de son aura, surtout à ce tarif.

Honor Magic7 Pro 12-512 Go Neuf à partir de 1096,83 € Fnac 1296,83 € 1096,83 € Voir

Darty 1099,90 € Voir

Rakuten 1099,90 € Voir

Cdiscount 1099,90 € Voir

Boulanger 1301,99 € 1101,99 € Voir

honor.com 1299,90 € Voir

Pixmania 1340,98 € 1335,99 € Voir

Amazon 1342,98 € Voir

Honor Magic7 Lite : le bon smartphones pour les baroudeurs ?

Honor Magic7 Lite 8-256 Go Neuf à partir de 301,59 € Occasion à partir de 290,00 € Fnac 301,59 € Voir

Amazon 301,59 € Voir

Rakuten 301,89 € Voir

Cdiscount 301,59 € Voir

Pixmania 353,44 € Voir

Darty 379,90 € Voir

Materiel.net 379,95 € Voir

Rue du Commerce 379,95 € Voir

Boulanger 381,99 € Voir Rakuten 301,89 € 290,00 € Voir

Avec le Magic7 Lite, Honor signe un mobile qui cache bien son jeu. Ses deux principaux atouts sont invisibles à l'œil nu. Nous avons tout d'abord apprécié sa grande robustesse, qu'il ne partage d'ailleurs pas avec son grand frère le Magic7 Pro bien plus cher. De quoi apprécier, enfin, le design bien fini d'un smartphone sans devoir l'enfouir ans une coque de protection. Son autonomie ensuite se révèle exemplaire en permettant de s'éloigner sans crainte d'une prise électrique pendant plus de deux jours. Un mobile qui intéressera donc ceux qui sont un peu tête en l'air et maladroits… à condition d'accepter quelques sacrifices. Son processeur vieillissant a de beaux restes mais il ne faut pas le pousser dans ses retranchements. Son volet photo déçoit lorsque la nuit tombe mais permet tout de même de profiter de bons clichés en plein jour. Reste le prix. Commercialisé au tarif officiel 380 euros, on le trouve aux alentours de 300 euros, ce qui devrait être son vrai prix.