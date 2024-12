Test Oppo Find X8 Pro : enfin un vrai rival pour Samsung

Oppo revient par la grande porte sur le marché français des smartphones avec le Find X8 Pro qui s'attaque frontalement au Galaxy S24 Ultra, le fleuron de Samsung. Et qui remporte même le match sur plusieurs points !

Après un démarrage en douceur au printemps dernier pour initier son retour dans l'hexagone à l'aide de ses mobiles de la gamme Reno, Oppo enclenche le mode turbo. La marque qui avait quitté le territoire français à l'été 2023 à la suite du retrait de son distributeur exclusif, nous avait laissé un excellent souvenir avec ses modèles Find X dont le Find X5 Pro, dernier représentant de la famille haut de gamme du Chinois en France.

Mais puisque Oppo semble bien décidé à revenir sur le devant de la scène, et reconquérir le marché français, il lui fallait sortir l'artillerie lourde. La machine à rêve est donc incarnée par le Find X8 Pro (les générations 6 et 7 des Find X n'ont pas été commercialisées sur notre territoire). Un mobile haut de gamme qui veut rivaliser avec les ténors du marché, Samsung en tête. Et pour cela, Oppo s'est donné les moyens sans pour autant que le résultat ne se ressente trop sur la facture. Nous avons pu tester le Find X8 Pro durant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Oppo Find X8 Pro : l'avis de CCM Design soigné et bien pensé

Excellentes performances

Très bonnes capacités photo

Très bonne autonomie Quelques applis indésirables

Des fonctions IA encore indisponibles

Pas encore au top pour les mises à jour

Oppo Find X8 Pro : un design bien pensé

Le Find X5 Pro en avait fait saliver plus d'un avec son bloc photo qui se coulait dans le dos de l'appareil. Un concept d'ailleurs repris cette année par Motorola pour ses Edge 50. Pour le Find X8 Pro, Oppo se montre plus sage et adopte le standard actuel. Il consiste a réunir les objectifs photo sur un disque centré dans la partie supérieure du mobile. C'est efficace mais ça manque un peu d'audace.

Notre exemplaire, blanc (il existe également en gris sombre) prend un aspect légèrement nacré agréable à l'œil. Les tranches en revanche ne s'alignent pas avec la tendance actuelle. Elles sont légèrement bombées ce qui rend la prise en main très agréable.

Surtout, Oppo a ajouté deux éléments bien pensés. Au bas de la tranche droite figure un large bouton tactile dédié à la prise de vue. Ça ne vous rappelle rien ? Aussi, tout comme sur les iPhones 16, une double pression dessus suffit à ouvrir l'appareil photo. Une pression simple permet de saisir un cliché quand un appui long déclenche le mode rafale. Un glissement latéral fait varier le zoom. Et c'est tout. C'est bien conçu, pratique et surtout moins prise de tête que sur l'iPhone.

Sur la tranche opposée, Oppo a repris un concept que l'on croise régulièrement sur les appareils OnePlus (normal, les deux marques partagent la même maison mère). Il s'agit de l'Alert Slider, un bouton sur glissière permettant de faire varier les modes de son (sonnerie, vibreur, silencieux). Très pratique puisqu'il évite de farfouiller dans les menu de réglages du son.

Terminons le tour du propriétaire par la résistance de l'appareil. Il bénéficie d'un indice IP68 pour supporter l'immersion dans l'eau et l'agression des poussières et IP69 pour résister à l'eau sous pression. Autrement dit, vous pouvez vous baigner avec (pas à plus d'un mètre de fond). Le Find X8 Pro peut par ailleurs accueillir deux cartes SIM et est compatible eSIM.

Oppo Find X8 Pro : un écran très soigné

Pour son modèle haut de gamme, Oppo a choisi un écran à la hauteur de ses ambitions. On profite d'une dalle Oled de 6,78 pouces légèrement incurvée sur les quatre côtés. Côté définition, l'appareil peut atteindre les 2780 x 1764 pixels pour une résolution de 450 ppp. Il s'agit d'une dalle LTPO permettant un rafraîchissement de 1 à 120 Hz mais le système autorise de le caler manuellement sur 60 ou 120 Hz.

Côté luminosité, la marque promet un pic à 4500 nits. Un chiffre atteint que dans de très rares occasions. Mais avec la luminosité standard, on ne rencontre aucun problème de lisibilité. D'autant que le revêtement sur l'écran profite d'un bon traitement anti-reflet. Pas au niveau de celui du Galaxy S24 Ultra de Samsung mais très efficace.

Oppo Find X8 Pro : d'excellentes performances… et sans chauffe !

Fiche technique

Taille écran 6,78 pouces Définition écran 2780 x 1264 pixels Technologie écran Oled 120 Hz Luminosité (Pic) 4500 nits SoC MediaTek Dimensity 9400 Mémoire vive 16 Go Stockage 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 50 + 50 + 50 Mpx Capteur photo (selfie) 32 Mpx WiFi / Bluetooth 7 / 5.4 5G Oui Batterie / Charge 5910 / 80 W OS Android 15 / ColorOS 15 Dimensions 162,2 X 76,7 x 8,34 mm Poids 215 g

Alors que la plupart des smartphones haut de gamme sortis en cette fin d'année (comme de beaucoup d'autres à venir en 2025) misent sur le dernier moteur signé Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, Oppo change de crèmerie. L'animation de ce Find X8 Pro est confiée à MediaTek qui inaugure ici son tout nouveau SoC, le Dimensity 9400. Un processeur gravé lui-aussi en 3 nm et qui se compose de 8 cœurs : 1 Cortex-X925 à 3,63 GHz, 3 Cortex-X4 à 3,3 GHz et 4 Cortex-A720 à 2,4 GHz. Il est associé à un GPU ARM Immortalis-G925 MC12 composé de 12 cœurs. 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage complètent le tableau. Sur le papier, ce SoC promet d'envoyer du lourd.

Et c'est le cas. Nos benchmarks habituels montrent que le Dimensity 9400 en a sous le pied. Avec Antutu, les résultats dépassent par exemple ceux du Realme GT 7 Pro ou encore du Nubia Z70 Ultra tous deux propulsés par Un Snapdragon 8 Elite. Il reste toutefois un peu en-dessous de ce qu'offrent un ROG Phone 9 d'Asus ou un REDMAGIC 10 Pro (des smartphones gaming). Mais surtout, le Find X8 Pro maîtrise un point essentiel : la chauffe. Alors que les modèles qui carburent au dernier Snapdragon que nous avons jusqu'à présent eus entre les mains souffrent de pics de température qui les conduit parfois à arrêter les tâches en cours (exception faite des modèles gaming refroidis avec des ventilateurs), le Find X8 Pro conserve une température agréable. L'appareil peut faire tourner sans broncher n'importe quelle appli. Nous n'avons jamais constaté la moindre latence.

En jeu, le Find X8 Pro se défend également très bien. Il excelle même. Avec notre titre de référence Genshin Impact, aucun problème pour bénéficier d'une fluidité à 60 images par seconde avec les détails graphiques calés sur Élevé. Mieux, nous n'avons pas constaté de ralentissement notable après une bonne vingtaine de minutes de jeu. C'est très appréciable.

Oppo Find X8 Pro : un système agréable mais pas finallisé

Ce Find X8 Pro tourne avec Android 15 et la surcouche logicielle maison ColorOS également en version 15. Elle ressemble à s'y méprendre à OxygenOS, la surcouche présente sur les appareils OnePlus. Une mutualisation des efforts qui porte ses fruits puisque l'interface se montre très agréable au quotidien. Particulièrement fluide et facile à appréhender, ColorOS fait évidemment la part belle au outils IA. Cependant, si les fonctions conçues pour la retouche et lé génération d'images fonctionnent bien. On apprécie particulièrement l'outil présent pour supprimer les reflets pour les clichés pris derrière une vitre par exemple et qui se montre assez efficace.

Il en va toutefois autrement pour les textes. Les résumés de pages Web, les transcriptions audio ou l'aide à la rédaction ne sont disponibles qu'en anglais. Et Oppo est dans l'impossibilité d'indiquer une date de disponibilité dans notre langue. Sur ce terrain, Samsung et tous ses outils regroupés sous la bannière Galaxy AI, courre loin devant.

Par ailleurs, l'appareil embarque pas mal d'applis additionnelles. Facebook, Booking, Amazon Music, LinkedIn ou encore Temu entres autres sont installées par défaut. Cette pratique commune sur les mobiles d'entrée de gamme (elle permet de faire baisser le prix des appareils) a toujours du mal à passer sur un smartphone à plus de 1000 euros.

Dernier petit bonus : Oppo à installer une fonction qui permet de partager rapidement un fichier (photo, vidéo, document) avec un iPhone. Baptisée O+ Connect (nul doute qu'on la retrouvera également sur les appareils OnePlus), elle ressemble un peu à QuickShare. Et si elle nécessite l'installation d'une appli sur l'iPhone, fonctionne aussi bien que AirDrop.

Enfin, Oppo prévoit 5 ans de mise à jour système et de correctifs de sécurité. Ce n'est pas aussi bien que Samsung ou Google (7 ans) mais on s'en approche.

Oppo Find X8 Pro : à l'aise dans toutes les conditions en photo

Avec son Find X8 Pro, Oppo vise le haut du palmarès sur le terrain de la photo. Et pour y parvenir, le Chinois n'y va pas avec le dos de la cuiller. Le mobile se dote de quatre objectifs, tous profitant d'un capteur de 50 Mpx. Et ce n'est pas la seule originalité. Aux côtés d'un module grand-angle (f/1,6) et de l'ultra grand-angle (f/2,0), figure un téléobjectif optique 3x (f/2,6) épaulé par un second téléobjectif optique 6x (f/4,3). Il s'agit de deux zooms périscopiques. Une configuration qui n'est pas sans rappeler l'adversaire à abattre, le Galaxy S24 Ultra de Samsung avec son zoom 3x et son télé périscopique 5x. Par ailleurs, comme c'est une habitude à présent, Oppo a travaillé avec son partenaire depuis quelques années, l'Allemand Hasselblad pour la conception logicielle.

De jour, le grand-angle donne pleinement satisfaction. Malgré le triste ciel hivernal et le gris omniprésent, la lumière est correctement gérée. Les clichés sont riches en détails et le piqué excellent. Les couleurs restent également très bien dosées. Un sans-faute.

L'Ultra grand-angle s'en sort également très bien. Malgré quelques distorsions sur les bords de l'image, on apprécie une colorimétrie plutôt juste et une bonne gestion de la lumière. Le piqué est également au rendez-vous.

Venons-en au principal atout photo du Find X8 Pro : ses aptitudes en zoom. Équipé de deux téléobjectifs périscopiques (3x et 6x), l'appareil peut grimper jusqu'au 120x en zoom numérique. Le zoom 3x (73 mm) offre d'excellents résultats. Les couleurs restent naturelles et les détails sont bien présents. Même constat en 6x (135 mm). Les clichés sont très plaisants. La stabilisation optique fait parfaitement son travail. La richesse des détails demeure impressionnante.

Et l'on peut grimper comme ça jusqu'au zoom 30x voire 50x sans rencontrer de pépins. Au-delà, le traitement effectué par l'intelligence artificielle devient de plus en plus visible. Le lissage est plus prononcé. Néanmoins, on parvient à saisir encore des scènes très éloignées. Elles sont certes en partie reconstituées artificiellement mais c'est assez bluffant. Notamment avec des bâtiments qui donnent un peu moins de fil à retordre à l'IA.

Lorsque la lumière baisse, c'est encore réussi. Le grand-angle fournit encore des images bien détaillées avec des contrastes justes et des couleurs naturelles. Les images délivrées par les téléobjectifs pâtissent d'un lissage plus ou moins prononcé selon les situations mais l'ensemble demeure très convaincant.

Oppo Find X8 Pro : une très bonne autonomie

Pour un smartphone aussi puissant et performant, Oppo a choisi d'assurer ses arrières. L'appareil embarque ainsi une batterie généreuse de 5910 mAh. Pour la faire tenir dans le boîtier d'une épaisseur standard (8,24 mm) la marque n'a eu d'autre choix que de s'appuyer sur la technologie qui devient tendance en cette fin d'année, le silicium-carbone. Elle succède aux traditionnels accus lithium-polymère en permettant de stocker plus d'énergie dans moins d'espace. Résultat, avec une utilisation classique du smartphone, c'est deux jours et demi d'autonomie à la clé. Avec une utilisation plus intense à grands renforts de séances photos ou vidéo ou encore de jeu, la décharge est bien sûr plus rapide. Comptez une journée d'autonomie ce qui n'est finalement pas si mal.

Quant à la recharge, si le Find X8 Pro est compatible avec les chargeur rapides Super Vooc 80W, ne cherchez pas l'accessoire dans la boîte. Oppo n'en fournit pas. Nous l'avons donc branché à notre fidèle chargeur Anker de 100W. En 30 minutes, nous avons récupéré 55 % de batterie. Il nous aura fallu 70 minutes pour parvenir à une charge complète.

Oppo Find X8 Pro : un excellent smartphone malgré quelques défauts

Pour son retour sur le marché des smartphones haut de gamme dans l'hexagone, Oppo ne déçoit nullement. On retrouve avec plaisir les marqueurs du Chinois qui ont animé les différentes générations des Find. Un design élégant et soigné (même si l'on aurait apprécié plus d'audace), d'excellentes performances, une batterie solide et une monture photo qui ne manque pas d'originalité tout en étant vraiment polyvalente. Oppo trébuche toutefois sur la partie logicielle. La surcouche maison ColorOS est vraiment agréable à vivre mais la mise en avant des outils d'intelligence artificielle pâtit de promesses non tenues. Sur cette partie, il ne parvient pas encore à égaler les ténors du marché comme Samsung et Google. Néanmoins, ce qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur, c'est son prix. Commercialisé au tarif officiel de 1199 euros (on le trouve déjà à moins de 1100 euros), il est presque 300 euros moins cher que son rival le Galaxy S24 Ultra de Samsung (et probablement aussi moins cher que son remplaçant le S25 Ultra attendu pour janvier prochain). Évidemment, la somme à débourser reste assez conséquente. Mais pour qui cherche un excellent photophone assurant de surcroit une bonne autonomie, l'Oppo Find X8 pro est une valeur sûre.