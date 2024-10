Apple iPad mini 7 : le même avec des nouveautés mini

Sans tambour ni trompette, Apple vient de lancer l'iPad mini 7 pour remplacer l'actuel modèle vieillissant sorti en septembre 2021. Avec des nouveautés réduites au minimum et un prix en légère hausse.

Vous avez cligné des yeux ? Alors vous n'avez sûrement pas vu qu'Apple venait d'annoncer le nouvel iPad mini, le septième du nom. Normal, car il n'y a eu en réalité aucune annonce, pas de conférence de présentation, mais juste un communiqué de presse discret, et une nouvelle photo sur la page d'accueil du site d'Apple avec la mention "Un appareil sans pareil" – admirez la rime riche ! Et on a tout de suite envie de prendre Apple à contre-pied tellement le nouveau modèle ressemble au précédent.

© Apple

Apple iPad mini 7 : design et caractéristiques

Peut-être Apple a-t-elle misé sur l'adage " on ne change pas une équipe qui gagne " car extérieurement l'iPad mini 7 est parfaitement identique à l'iPad mini 6. Leurs dimensions hauteur, largeur, épaisseur sont identiques : 195,4 x 134,8 x 6,3 mm. Et l'écran n'a pas changé non plus : il s'agit d'une dalle LCD dite Liquid Retina d'une définition de 2266 x 1488 pixels avec une résolution élevée, de 326 points par pouce, et une luminosité maximum de 500 nits. L'appareil photo est également le même : un seul capteur 12 Mpx à l'arrière et la même caméra selfie à 12 Mpx aussi. Si l'on cherche avec attention une différence extérieure, on en trouve… presque deux. L'iPad mini 7 propose une nouvelle couleur verte, qui remplace le rose du modèle précédent. Et l'autre presque nouvelle couleur ? Le mauve de l'iPad mini 7 est légèrement plus clair que celui de l'iPad mini 6.

© Apple

Sous le capot, les différences sont heureusement un peu plus remarquables. Le processeur A15 de l'iPad mini 6 est remplacé par un A17 Pro, c'est-à-dire celui de l'iPhone 15 Pro de l'année dernière. Et c'est notamment à ce détail que l'on s'aperçoit qu'Apple a fait le minimum en termes de mise à jour de sa petite tablette. On se rappelle en effet que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max étaient les seuls modèles de la game de 2023/2024 a être compatibles avec les nouvelles fonctions d'Apple Intelligence. Apple a donc choisi de faire le minimum syndical pour pouvoir annoncer que l'iPad mini était lui aussi compatible avec les outils d'intelligence artificielle de la marque. Franchement, on aurait préféré y voir un A18, c'est-à-dire le processeur qui équipe les iPhone 16 et 16 Plus. Surtout pour un appareil qui, visiblement, n'est pas mis à jour tous les ans.

© Apple

Parmi les autres améliorations, on note que la génération de réseau sans-fil passe aux Wi-Fi 6E qui assure surtout une meilleure stabilité de connexion. Et on apprécie que le stockage minimal passe de 64 à 128 Go, ce qui rend le modèle de base plus intéressant. Notons également que l'iPad mini 7 est compatible avec l'Apple Pencil Pro et l'Apple Pencil USB-C, comme l'iPad mini 6.

Apple iPad mini 7 : prix et date de sortie

Le modèle de base de l'iPad mini de 7e génération est facturé 609 euros, soit 50 euros de plus que l'iPad mini 6 à sa sortie. Heureusement que la capacité de stockage a augmenté en même temps ! Si vous avez besoin de plus d'espace, le modèle à 256 Go vous coûtera 739 euros et celui à 512 Go, 989 euros. Enfin, si vous souhaitez passer au modèle "cellulaire" compatible 5G comme l'iPad mini 6, vous devrez ajouter 170 euros à l'addition. Il est possible de précommander l'iPad mini 7 dès maintenant et les livraisons commenceront le 23 octobre prochain.

Cela dit, si vous avez déjà un iPad mini 6, il est urgent d'attendre, d'autan plus que les outils d'Apple Intelligence ne seront disponibles que dans le courant de l'année prochaine, sans date précise.