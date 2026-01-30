Panne géante chez Orange et Sosh : le réseau mobile est HS

Le réseau mobile d'Orange et Sosh subit une grosse panne ce vendredi 30 janvier 2026. Appels, SMS, données… Plus rien ne fonctionne depuis la fin de matinée ! L'opérateur a confirmé l'incident technique.

Panique chez les abonnés Orange et Sosh ! Ce vendredi 30 janvier, les réseaux mobiles de l'opérateur et de sa filiale low cost sont victimes d'une panne générale. D'après les témoignages, les appels, les SMS et les données 4G et 5G sont tout simplement hors service.

Les signalements sur DownDetector – le célèbre site qui répertoire les pannes et les problèmes des services en ligne et des opérateurs – ont commencé aux alentours de 11 heures, avant de brutalement grimper en flèche – mais il semblerait que certains aient rencontrés des problèmes dès ce matin.

Panne Orange et Sosh : que se passe-t-il sur le réseau mobile ?

Sur les réseaux sociaux, les clients de l'opérateur n'ont pas tardé à exprimer leur grogne. Sur X (ex-Twitter), Orange a confirmé qu'un incident était bel et bien en cours. "En raison d'un dysfonctionnement technique, le réseau mobile peut être momentanément perturbé pour certains clients. Nos équipes sont pleinement mobilisées et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible", a-t-il indiqué, sans toutefois préciser l'origine de la panne ni indiquer un délai de rétablissement.

Tous les clients ne sont pas touchés de la même façon. Ainsi, certains expliquent avoir perdu toute connexion, tandis que d'autres mentionnent seulement une connexion très dégradée. Certaines régions géographiques semblent également plus touchées que d'autres. Il n'y a pas trente-six mille solutions, il va falloir se montrer patient le temps que tout rentre dans l'ordre. En attendant, la meilleure solution est de se connecter à un réseau Wi-Fi et d'activer la fonction "Appels Wi-Fi" dans les réglages de son smartphone, ou alors passer par des applications de messagerie comme WhatsApp, FaceTime ou Messenger.