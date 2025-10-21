SFR met le turbo en passant à la 5G+ avec un forfait illimité

Malgré sa situation difficile et son futur rachat, SFR continue d'avancer. L'opérateur lance même deux nouveaux forfaits premium prenant en charge la 5G+, la fameuse "vraie 5G", dont un avec des data en illimité.

Alors qu'il nage en plein feuilleton concernant son éventuel rachat par Bouygues Telecom, Free et Orange, SFR ne compte pas se laisser distancer par ses concurrents et lance une offensive majeure. Aussi, ce mardi 21 octobre, l'opérateur a décidé de faire preuve d'une grande générosité. Ainsi, ses deux forfaits premium prennent désormais la 5G+, également appelée "vraie" 5G, et s'enrichissent de davantage de data à l'international. Surtout, l'un d'eux devient le premier forfait de SFR à proposer de la data illimitée. Une première si l'on excepte Free Mobile, qui réserve toutefois cette offre aux abonnés Freebox.

SFR : la 5G+ arrive chez les clients particuliers de l'opérateur

Pour rappel, en France, la 5G s'appuie sur trois bandes de fréquences : 700 MHz (large couverture mais débits modestes), 2,1 GHz et 3,5 GHz (plus rapides, mais avec une portée moindre). Pour accélérer le déploiement dès 2020, les opérateurs ont réutilisé une partie des infrastructures 4G, au détriment parfois des performances. Une version plus aboutie existe toutefois : la 5G SA (pour Stand Alone), qualifiée de "vraie 5G", mais rebaptisée 5G+ pour des raisons commerciales. Exploitant la bande des 3,5 GHz, elle promet des débits bien supérieurs, une meilleure réactivité, une latence réduite et une sécurité renforcée grâce au chiffrement des données d'identification de la carte SIM.

Jusqu'à présent, seuls Free, Orange et, depuis cet été, Bouygues Telecom proposaient la 5G+ à leurs clients particuliers. SFR rattrape donc son retard en adoptant une position proche de celle de Bouygues, en imposant à ses abonnés un forfait éligible pour en profiter. L'opérateur assure avoir modernisé son réseau avec le passage à la 5G+ : plus de 10 000 sites 5G dans la bande 3,5 GHz sont désormais actifs, couvrant 85 % de la population selon l'opérateur. La technologie VoNR, pour les appels sur le réseau 5G, est également prise en charge.

Le premier abonnement éligible à la "vraie" 5G est le forfait "250 Go 5G+", qui conserve son enveloppe de données mais a tout de même droit à une petite augmentation, puisque son prix passe de 25,99 à 26,99 euros par mois. Une hausse qui se justifie par la technologie mobile de dernière génération et une extension des données à l'international – nous y reviendrons. Notons que les abonnés Box SFR profitent d'une réduction de 5 euros, qui abaisse la facture à 21,99 euros mensuels, contre 20,99 euros jusqu'à présent.

SFR : un nouvel abonnement 5G+ avec data en illimité

Le second forfait qui permet de profiter de la 5G+ est l'ancien forfait 350 Go 5G, désormais rebaptisé "Offre spéciale illimité 5G+". Comme son nom l'indique, il abandonne toute restriction de données mobiles en France, pour la somme de 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans. Là encore, les clients possédant une box SFR profitent d'une réduction de 8 euros, ce qui fait passer l'abonnement à 31,99 euros par mois. Avec ce forfait, l'opérateur se démarque de la concurrence. Seul Free propose un abonnement de ce type, mais il est réservé aux abonnés Freebox, là où SFR le propose à tout le monde, mais moyennant l'achat d'un téléphone. En revanche, l'entreprise de Xavier Niel ne fait payer que 9,99 euros par mois pendant un an puis 15,99 euros par mois, ce qui est beaucoup plus abordable.

Les deux abonnements 5G+ incluent les appels et SMS vers les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël et les lignes fixes de 100 pays. En Europe et dans les DOM, ils offrent 100 Go de données utilisables en itinérance, ainsi que 35 Go (contre 30 Go auparavant), dans plus de 70 pays hors Europe (contre 34 auparavant).

Avec ces deux forfaits et le déploiement de la 5G+ pour les particuliers, SFR répond directement à la récente offre de rachat de ses concurrents, qui pointe du doigt son manque d'investissement et son retard par rapport à eux. C'est également un moyen de rassurer et de retenir ses clients, effrayés par tous ces bouleversements – rappelons que ce changement de main n'aura pas de conséquence pour les abonnés avant 2030 au minimum (voir notre article). Et, bien évidemment, d'attirer de potentiels nouveaux clients vers des offres premiums. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire monter les enchères...