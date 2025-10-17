Rachat de SFR : pas de changement pour les abonnés avant 2030

Avec la potentielle vente de SFR d'ici à 2027 et l'accélération des négociations ces derniers jours, les abonnés de l'opérateur s'inquiètent de leur avenir. Pas de panique, il n'y aura pas de changement concret avant 2030, au moins !

Impossible d'être passé à côté à moins de vivre dans une grotte tant la nouvelle a profondément secoué le monde de la téléphonie : le 14 octobre dernier, Orange, Bouygues Telecom et Free ont fait une offre conjointe de 17 milliards d'euros à SFR pour le racheter. Une offre immédiatement rejetée par l'opérateur, mais qui est à ce jour toujours maintenue par les trois FAI (voir notre article). Autant dire que c'est là le premier épisode d'un long feuilleton qui pourrait se solder par un retour à un marché avec seulement trois acteurs majeurs. Et les enjeux sont colossaux : au total, le processus de rachat de SFR impliquerait 8 000 salariés, 19,3 millions de clients mobiles et 6,1 millions sur le fixe, pour qui l'avenir est plus qu'incertain.

Mais que les abonnés se rassurent : même si la vente de SFR était validée dès demain par Altice France, l'opération n'aboutirait pas avant 2030. C'est en tout cas ce qu'explique Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues Telecom, dans les colonnes du Figaro. Entre les autorisations administratives à obtenir et la migration technique des usagers, cette histoire est loin d'être finie !

© Bouygues Telecom - Free - Orange

Vente de SFR : une bataille de longue haleine qui débute

Le partage de SFR risque de durer un long, très long moment. Car, une fois que les négociations auront abouti, le futur triumvirat des télécoms devra faire à un défi administratif et technique de taille ! Selon le calendrier partagé par Olivier Roussat, cela prendrait au minimum quatre ans à partir de l'acceptation de l'offre de rachat, dont environ deux ans rien que pour obtenir les autorisations de l'Autorité de la concurrence et de l'Arcep. À cela s'ajouterait un délai supplémentaire de trente mois pour transférer l'ensemble des clients de SFR vers leurs nouveaux opérateurs.

Cela signifie que l'opération ne serait pas effective avant 2030 ou 2031. Et ça, c'est seulement si Altice France venait à accepter une offre dans les prochaines semaines, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Au contraire, l'entreprise a tout intérêt à faire durer les négociations, dans le but de faire grimper plus rapidement les enchères. Car plus l'opération dure, plus les trois autres opérateurs prennent le risque de voir le paysage concurrentiel français se modifier, ce qui les plongerait dans une situation potentiellement défavorable. En tout cas, les abonnés SFR n'ont pas à se préoccuper du rachat de l'opérateur pour le moment. D'ici à ce que les choses se concrétisent et commencent à avoir un impact réel sur eux, ils ont tout leur temps. Y compris celui d'aller vois ailleurs si une offre s'avère plus intéressante…