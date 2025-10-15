SFR refuse l'offre de rachat de Bouygues Telecom, Free et Orange

Dans un mail adressé à ses salariés, Altice France indique rejeter l'offre de rachat groupée de SFR par ses trois concurrents Bouygues Telecom, Free et Orange. La grande redistribution des cartes entre les opérateurs n'est pas pour demain.

Un premier épisode du feuilleton télécoms s'achève dans le fracas : dans un mail adressé à ses salariés ce mercredi 15 octobre, SFR (via Altice France) annonce avoir purement et simplement rejeté l'offre conjointe de rachat à 17 milliards d'euros formulée par Orange, Bouygues Telecom et Free. L'opération, pensée pour ramener le marché français à trois opérateurs, entre désormais dans une nouvelle phase d'incertitudes. Pour les abonnés, c'est un retour à l'inconnu : quelles conséquences en matière de prix, de choix d'offres ou de services ? Coup d'envoi d'une bataille stratégique aux allures de partie d'échecs.

Rachat de SFR : une offre audacieuse… et immédiatement recalée

Mardi 14 octobre, en début de soirée, après la fermeture des marchés, Bouygues Telecom, Free et Orange ont rendu publics les contours d'une offre non engageante visant à acquérir une part majeure des actifs télécoms d'Altice France, maison mère de SFR, pour un montant total de 17 milliards d'euros. Le projet prévoit de diviser l'entreprise en trois blocs – clientèles grand public, entreprises, infrastructures et fréquences – et de répartir la valeur à hauteur de 43 % pour Bouygues, 30 % pour Free et 27 % pour Orange.

Moins de 24 heures plus tard, Altice France a levé le rideau sur sa réponse : dans un courriel adressé aux salariés, la direction annonce qu'elle " rejette immédiatement " l'offre dans sa forme actuelle. Le message est clair : ce n'est pas le lancement d'une négociation, mais un refus net. Un tel refus ne surprend pas totalement les observateurs, qui s'attendaient à ce que cette première mouture serve de ballon d'essai plutôt que de proposition finale.

Altice n'a pas fermé la porte à de nouveaux dialogues, mais l'issue s'annonce complexe. Le groupe pourrait revenir avec une version remaniée ou explorer d'autres scénarios de cession, mais pour l'instant, c'est un statu quo décevant pour les acquéreurs potentiels.

Rachat de SFR : un calendrier en suspens

Avant même le refus, les promoteurs du trio avaient annoncé un timing ambitieux, mais prudent. L'offre non engageante ne constitue que la première étape d'un processus long et complexe, incluant notamment des consultations des instances du personnel, des négociations exclusives et une validation réglementaire (autorisations de l'Autorité de la concurrence, de l'ARCEP, voire de Bruxelles). Selon les prévisions, une offre confirmatoire pourrait intervenir dès le premier trimestre 2026, mais la finalisation effective de l'opération n'est pas envisagée avant le second semestre 2027. La fin de SFR n'est donc pas vraiment pour demain

Mais le refus d'aujourd'hui fragilise déjà ce calendrier. Pour repartir, les acquéreurs devront revoir leur proposition, convaincre Altice de les suivre et affronter un long parcours d'approbation réglementaire. À cela s'ajoutent des incertitudes judiciaires : le plan de restructuration financière d'Altice, qui a permis de réduire sa dette de 24 à 15,5 milliards d'euros via l'entrée des créanciers au capital, fait l'objet de controverses. Le tribunal compétent doit encore valider cet accord, et le parquet a demandé l'exclusion de certaines filiales clés (dont SFR SA et SFR Fibre) du dispositif, ce qui pourrait retarder ou compromettre toute opération de vente.

En clair : les prochains mois seront cruciaux. Si le trio rebat les cartes ou si Altice engage un autre processus, les consommateurs devront rester vigilants.

Rachat de SFR : vers un retour à trois opérateurs

Le projet du trio Orange–Bouygues–Free vise précisément à effacer l'un des quatre opérateurs nationaux – SFR – ou du moins à le démembrer. Le marché français des télécoms, aujourd'hui structuré autour de quatre opérateurs de réseau, basculerait vers une configuration à trois acteurs majeurs.

Certains estiment un tel resserrement dangereux pour la concurrence. Avec moins de rivaux luttant pour séduire les clients, la tentation de hausses tarifaires ou de moindre pression sur la qualité du service augmentera. Le ministre des Finances lui-même a déclaré qu'il resterait " extrêmement vigilant " quant aux impacts sur les prix et la qualité de service, en soulignant le rôle de l'Autorité de la concurrence pour la protection des consommateurs.

Le trio insiste toutefois sur sa capacité à structurer l'opération de façon à préserver la concurrence – notamment par un découpage stratégique des actifs et une possibilité de cessions à d'autres acteurs – mais la marge de manœuvre paraît étroite.

Rachat de SFR : un avenir inconnu pour les abonnés

Si l'opération venait à aboutir, elle changerait radicalement le paysage pour les millions d'abonnés SFR. D'abord, certains clients pourraient être basculés vers Bouygues, Free ou Orange, sans que ce soit nécessairement leur choix, et pourraient se voir imposer de nouveaux contrats ou tarifs. En cas de modifications majeures, les clients disposent légalement de quatre mois pour résilier sans frais – mais cet arbitrage, s'il est offert, ne couvre pas toutes les situations.

La tentation de rationaliser les offres est forte : les forfaits redondants pourraient être fusionnés, certaines promotions supprimées, les coûts de maintenance répercutés. Les abonnés redoutent une hausse des tarifs, une moindre diversité dans les choix ou une flexibilité réduite.

Au-delà de l'offre, la qualité du réseau sera scrutée. L'opérateur SFR a récemment stoppé une hémorragie d'abonnés, avec un léger gain sur le mobile et une perte modérée sur le fixe – signe que le mal est loin d'être vaincu. Si les investissements sont freinés par la perspective d'un rachat, ou que certaines infrastructures sont cédées, les zones rurales ou les clients à faible rentabilité pourraient payer le prix fort.

Enfin, dans les négociations, certaines entités d'Altice ne sont pas envisagées dans la transaction – par exemple Intelcia (centres d'appels), UltraEdge (cloud), XpFibre (réseau fibre), Altice Technical Services et les activités ultramarines. Cela signifie qu'Altice pourrait conserver une part non négligeable d'activités, ce qui complexifierait la continuité, notamment dans les services de support ou les infrastructures partagées.

Rachat de SFR : un refus stratégique ou un signal politique ?

Le rejet immédiat de l'offre est symptomatique de la posture de défense de Patrick Drahi et d'Altice. L'offre à 17 milliards, bien que généreuse sur le papier, ne couvre pas la dette restructurée, les exigences stratégiques ou les ambitions de valorisation élevées. Altice n'avait jamais exprimé publiquement vouloir vendre l'ensemble de SFR, et sa communication autour de la vitalité retrouvée du groupe visait sans doute à renchérir le prix.

Ce refus envoie un message aux acquéreurs : pas de cession à bon compte. Il faut revisiter la proposition – potentiellement augmenter l'enveloppe, clarifier les garanties ou offrir d'autres contreparties. Mais chaque renchérissement rend la validation réglementaire plus ardue, augmentant les risques d'opposition de la part du régulateur ou du gouvernement.

Par ailleurs, face aux tensions économiques et aux critiques sur les fortes consolidations déjà observées dans d'autres marchés européens, l'État et les autorités compétentes pourraient intervenir comme arbitres sévères. Le gouvernement français s'intéresse de près au dossier, non pour bloquer un accord, mais pour encadrer ses retombées sur les prix et la qualité de service.

Rachat de SFR : à qui profitera le démantèlement partiel ?

Si l'avenir immédiat est cloisonné dans l'incertitude, la logique qui préside à cette offre est claire : distribuer les actifs précieux de SFR – ses fréquences, son réseau mobile en zones peu denses, ses clients – entre les trois grands opérateurs pour renforcer leur position, tout en neutralisant un rival.

Bouygues, déjà partenaire de SFR sur plusieurs milliers de sites, est le mieux placé pour hériter des infrastructures en zones peu denses. Orange, quant à lui, pourrait renforcer son maillage territorial et sa clientèle grand public, tandis que Free consoliderait ses positions sur le marché entreprises et gagnerait en importance dans les infrastructures partagées.

Mais ce démantèlement pourrait provoquer des déséquilibres. Si l'un des opérateurs absorbe trop de ressources, les marges de manœuvre des autres pourraient décliner, ce qui créerait une dépendance technique ou commerciale entre eux. Certains observateurs rappellent que passer de quatre à trois opérateurs réduit inévitablement les marges concurrentielles.

Le refus de l'offre place désormais les acteurs dans une posture d'attente, de réajustement, de repositionnement stratégique. Le trio acquéreur devra déterminer s'il lâche du lest – prix, conditions, périmètre – ou s'il quitte le navire. Altice, de son côté, devra décider de son arbitrage : accepter un deal remanié ou poursuivre ses projets internes, voire reconfigurer la cession d'actifs en vent de morceaux.

Pour les consommateurs, la période intermédiaire est la plus périlleuse : les offres peuvent évoluer, les conditions changer, des transferts de clientèle imposés. Reste l'espoir d'un contrôle rigoureux de l'État et des instances de la concurrence pour préserver la pluralité du marché et empêcher trop de rigidité tarifaire.

Ce grand feuilleton n'est pas terminé : le bras de fer est lancé. Le marché français des télécoms pourrait basculer, et les abonnés seront en première ligne.