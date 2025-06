Bouygues Telecom lance la 5G+ pour les particuliers, Free renchérit

Bouygues Telecom rend la "vraie" 5G accessible via une option gratuite pour les utilisateurs de smartphones Android et d'iPhone. Free a immédiatement répliqué en annonçant prendre aussi en charge la technologie sur les appareils d'Apple.

L'arrivée de la 5G a bouleversé le secteur des télécoms, promettant notamment des vitesses de connexion bien supérieures à celles de la 4G. Mais toutes les 5G ne se valent pas. En France, cette technologie peut utiliser trois bandes de fréquences : 700 MHz (portée large mais débit limité), 2,1 GHz et 3,5 GHz (meilleurs débits, mais couverture plus restreinte). Afin de couvrir très rapidement le territoire, la 5G s'est appuyée, à son lancement en 2020, sur les infrastructures 4G existantes, ce qui a parfois limité les performances. Il existe cependant une version plus avancée, appelée 5G+, 5G SA (Standalone) ou "vraie 5G", qui utilise uniquement la bande de fréquence 3,5 GHz. Résultat : les performances sont bien supérieures à la 5G standard, et le réseau est donc plus réactif, avec une latence réduite et un niveau de sécurité renforcé grâce au chiffrement des données d'identification de la carte SIM.

Alors que, jusqu'ici, seuls Free Mobile et Orange proposaient la 5G+ à leurs clients particuliers, c'est au tour de Bouygues Telecom de rejoindre la bataille ! À partir du 23 juin, les clients de l'opérateur pourront profiter de la technologie, comme le rapporte Univers Freebox. De plus, alors que celle-ci a pendant longtemps été compatible uniquement avec certains terminaux Android – Free et Orange ne la proposent sur les iPhone que depuis le 6 juin dernier –, Bouygues Telecom la rend directement disponible sur les deux systèmes. Dans un communiqué de presse publié le 11 juin, Free n'a pas tardé à répliquer en rappelant la prise en charge d'une centaine de modèles de smartphones, dont les iPhone compatibles (iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 16 plus, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy Z Flip 6, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A56 5G, Galaxy A36, Galaxy26 5G, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro, Google Pixel 9, etc.).

5G+ : les iPhone peuvent enfin en profiter

Bouygues Telecom proposait déjà la 5G+ aux clients professionnels. Ce sera donc au tour des particuliers d'en profiter à partir du 23 juin prochain. Les abonnés auront également le droit à la VoNR, à savoir l'option qui permet de faire passer les appels sur le réseau 5G. Pour bénéficier de cette technologie, il suffit d'être abonné à un forfait 5G et d'activer la technologie via son espace client et dans le smartphone – reste à voir si les forfaits B&You seront également concernés. Pas besoin de payer une option supplémentaire donc. Attention, du côté des appareils d'Apple, seuls les iPhone 15 et 16 (et leurs dérivés) y auront droit.

Free n'a pas tardé à réagir en annonçant qu'il rendait, lui aussi, la 5G+ compatible sur les iPhone, et non plus uniquement sur les smartphones Android, depuis le 6 juin. Là encore, seuls les appareils récents y ont droit, à savoir les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Il faut cependant activer manuellement la fonction, disposer d'un abonnement 5G, être dans une zone couverte par le réseau 5G 3,5 GHz et installer la dernière version d'iOS disponible. Il faut ensuite se rendre dans son Espace Abonné Free, puis dans "Mes options", et activer l'option "5G+". Du côté d'iOS, il faut aller dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données, sélectionner 5G Auto et activer les options 5G SA et Voix sur 5G Standalone. Il ne reste alors plus qu'à redémarrer l'iPhone afin d'appliquer les nouveaux paramètres réseau.

Pour les smartphones Samsung et Google Pixel, aucune action supplémentaire n'est nécessaire sur l'appareil car la bascule vers la 5G+ est automatique. Pour les autres modèles Android, il faut en revanche là aussi activer manuellement la 5G SA depuis les paramètres réseau. "Ces derniers mois, les équipes Free ont en effet travaillé main dans la main avec les fabricants de téléphones afin de rendre un maximum de téléphones du parc compatibles 5G+, et favoriser ainsi l'adoption de cette nouvelle technologie par les abonnés", se réjouit l'opérateur. Au total, il compte plus de cent modèles de smartphones compatibles avec la 5G+, comme les Samsung Galaxy Z Flip 6, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 et 26 5G, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro ou encore les Google Pixel 9.