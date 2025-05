InternationalSIM : Bouygues Telecom lance une offre eSIM pour les voyageurs

Bouygues Telecom lance InternationalSIM, une offre eSIM destinée aux voyageurs français et étrangers. Intégrant plusieurs forfaits internationaux, elle couvre plus de 200 destinations. Et pas besoin de changer de carte SIM !

Les voyages à l'étranger peuvent devenir un véritable casse-tête quand il s'agit de s'occuper de son forfait téléphonique. Généralement, les forfaits de nos opérateurs incluent les appels, les SMS et les données mobiles pour les déplacement au sein de l'Union européenne, mais, pour les autres pays, c'est généralement beaucoup plus compliqué, et il faut alors passer par les opérateurs. Bref, c'est une véritable galère.

Mais Bouygues Telecom a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière. L'opérateur vient en effet de lancer, en partenariat avec CG Communications, une nouvelle offre eSIM destinée aux voyageurs français et étrangers, baptisée InternationalSIM. Elle a la particularité d'intégrer plusieurs offres couvrant plus de 200 destinations à travers le monde, afin de permettre à tous — qu'ils soient clients de Bouygues Telecom ou non — d'accéder à un forfait prépayé sans avoir à changer physiquement de carte SIM Voilà qui devrait plaire aux globe-trotteurs !

InternationalSIM : une offre aux nombreux avantages

Pour rappel, l'eSIM est une version réduite de la SIM traditionnelle, directement soudée à la carte mère, qui permet aux constructeurs de se passer du tiroir SIM et donc de libérer de l'espace pour d'autres composants. Elle permet aussi aux opérateurs de modifier plus facilement et à distance les informations écrites dessus (voir notre guide pratique). En 2025, 60 % des smartphones vendus sont compatibles eSIM. Il y a donc un véritable marché !

© Bouygues Telecom

La nouvelle offre InternationalSIM permet d'acquérir, en quelques clics, un forfait prépayé à durée limitée, associé à l'eSIM par le biais d'un site Web dédié ou de l'application mobile disponible sur iOS et Android. Il est activable sur le champ via un QR code ou directement dans l'application. La technologie eSIM permet aux utilisateurs de bénéficier d'une connexion dès leur arrivée à destination, en évitant les problèmes habituels liés au changement d'opérateur ou à l'achat de cartes SIM locales. En plus, il est possible de conserver sa carte SIM physique pour continuer à recevoir ses appels habituels.

Autre avantage : l'offre InternationalSIM de Bouygues Telecom permet de suivre en temps réel la consommation des données depuis l'application, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Enfin, le voyageur peut acheter son forfait jusqu'à 365 jours à l'avance et l'activer uniquement au moment du départ. Une anticipation qui permet d'avoir l'esprit plus tranquille au moment du départ.

InternationalSIM : quels prix pour les forfaits internationaux ?

L'opérateur propose ainsi des offres pour plus de 200 destinations, avec pour chacune, différentes enveloppes de données mobiles et, parfois, des appels et des SMS. Les utilisateurs français, qu'ils soient clients chez Bouygues Telecom ou non, ont accès à des forfaits de 15 à 60 Go en Europe et de 1 à 20 Go ailleurs, valables 30 jours, sans avoir à changer leur carte SIM physique.

Pour les visiteurs étrangers qui viennent en France et en Europe, l'opérateur propose plusieurs forfaits couvrant 39 pays européens, allant de 15 à 60 Go de données mobiles et incluant les appels — mais pas les SMS —, à des tarifs assez attractifs, si on tient compte des prix habituels pratiqués en dehors de l'Hexagone. Il faut compter 14,90 euros pour 15 Go — mais sans les appels —, 29,90 euros pour 30 Go et 39,90 euros pour une enveloppe de 60 Go de data. Attention, il semble s'agir de promotions, il se pourrait que les prix augmentent par la suite !