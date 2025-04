Ce forfait mobile avec appels et SMS illimités est à 0 euro si vous êtes dans ce cas

Un forfait téléphonique gratuit avec des appels et des messages en illimité ? C'est possible aujourd'hui chez un opérateur français bien connu. Mais à une petite condition.

Voilà des années que la concurrence fait rage sur le marché de la téléphonie mobile. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'un opérateur dégaine une offre promotionnelle à prix cassé pendant une période limitée. La plupart se battent sur le terrain de la data, en incluant toujours plus de données mobiles en 4G ou en 5G dans leurs forfaits pour offrir un accès Internet partout, et on ne compte plus les formules intégrant plus de 100 Go en standard pour moins de 10 euros par mois – et parfois 7 ou 8 euros seulement –, le tout évidemment des appels et SMS/MMS en illimité.

Toutefois, tout le monde n'a pas besoin d'une enveloppe de data aussi généreuse, qui sert surtout aux gros consommateurs d'Internet et de vidéos en streaming. Beaucoup peuvent en effet se contenter de volumes de données plus faible, pour consulter leur boîte mail ou quelques sites Web quand ils sont en extérieur, et en privilégiant le Wi-Fi dès qu'ils sont en intérieur, à la maison ou au bureau. En revanche, ils aiment avoir des appels et des messages en illimité, pour téléphoner et communiquer sans compter.

Et les opérateurs l'ont enfin bien compris. Car après avoir pratiqué des tarifs assez élevés, ils sont nombreux à proposer aujourd'hui des forfaits avec appels et SMS illimités et 1 Go de data à tout petit prix : typiquement 2 euros par mois ! Des formules très accessibles, et largement suffisantes pour un grand nombre d'utilisateurs, notamment les personnages âgées ou les enfants.

0.00 € Forfait 2€ Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 1.99 € RED 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 1.99 € 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 1.99 € Forfait 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 1.99 € Forfait 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 1.99 € B&YOU 1 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 2.00 € Forfait 2€ Appels illimités SMS/MMS illimités 1 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement 2.99 € Forfait 6 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 6 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € Forfait 10 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 3.99 € Forfait option Booster Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement

Et dans ce créneau, un opérateur vient de franchir une nouvelle étape en proposant une formule avec appels et SMS illimités et 1 Go de data pour… zéro euro ! Il s'agit de Free. L'opérateur vient en effet de revoir son fameux forfait à 2 euros qui profite désormais d'une option qui le métamorphose, jusqu'à le rendre totalement gratuit pour certains.

En pratique, s'il a déjà évolué depuis son lancement en 2012, ce forfait n'est pas très intéressant dans sa formule de base qui comprend des SMS/MMS en illimité mais seulement 2 heures appels téléphoniques et tout juste 50 Mo de data, ce qui est très insuffisant aujourd'hui. Pour le rendre plus moderne et plus attrayant, l'opérateur a mis en place une option Booster il y a quelques années, en offrant les appels en illimité et davantage de data. Mais cette option qui a changé à plusieurs reprises de modalités ne présentait guère d'intérêt non plus par rapport à la concurrence.

Mais tout vient de changer depuis le 8 avril 2025. Car le premier niveau de l'option Booster est désormais facturé 0 euro. En clair, en action cette option, le forfait intègre des appels et des SMS illimités et 1 Go de data gratuitement, ce qui le met au niveau des meilleurs offres concurrentes.

Et il y a mieux : depuis son origine, chaque abonné Freebox peut profiter gratuitement d'un forfait 2 euros – un seul par foyer. Et en activant cette fameuse option Booster, il bénéficie désormais d'une formule bien plus généreuse, avec appels et SMS en illimité et 1 Go de data pour zéro euro. Certes, il faut bien payer 10 euros pour la carte SIM associée, mais c'est une fois pour toutes. C'est clairement l'offre téléphonique la moins chère du marché : et il suffit d'être abonné Freebox ‑ n'importe quel modèle de la Freebox Révolution à la Freebox Ultra en passant la par Freebox Pop – pour en profiter. Aucune raison de conc de vous priver de ce petit cadeau si vous êtes dans ce cas, ne serait-ce que pour vous offrir une ligne secondaire !