Orange fait un joli cadeau à certains clients en baissant le prix de leur abonnement

Orange a décide de faire un petit cadeau à ses abonnés ! Certains se voient ainsi proposer une nouvelle offre fibre sur leur espace client. Pour la même box et les mêmes services, le prix de leur abonnement baisse de 8 euros !

Décidément, Orange se montre généreux avec ses abonnés en ce moment ! L'esprit de Noël ou une réaction à la concurrence ? Quoi qu'il en soit, il y a peu, l'opérateur historique avait amélioré le débit sur l'ensemble de ses abonnements Livebox, sans toucher aux prix, et avait offert un petit upgrade à certains de ses décodeurs TV (voir notre article). Puis, cette semaine, l'opérateur historique a décidé d'offrir un forfait mobile gratuit – même si sa durée est limitée – à ses nouveaux abonnés fibre. Son élan de générosité ne semble pas s'arrêter là puisque certains clients Livebox Up Fibre se voient aujourd'hui proposer de passer à une offre inédite baptisée Série S Livebox Up Fibre. Pour faire simple, il s'agit de la même offre, mais 8 euros moins chère !

Série S Livebox Up Fibre : une offre 8 euros moins chère

Comme l'abonnement Livebox Up Fibre, cette offre spéciale donne droit à une Livebox 6 prenant en charge le Wi-Fi 6E, avec jusqu'à 2 Gbit/s partagés en débit descendant et 1 Gbit/s en montant, ainsi qu'un répéteur Wi-Fi et deux décodeurs TV UHD avec l'accès à plus de 180 chaînes. La seule différence, c'est que l'abonné payera 43,99 € par mois sans engagement au lieu de 51,99 € par mois.

Bref, si vous êtes actuellement abonné à l'offre Livebox Up Fibre, nous vous conseillons vivement de changer d'offre afin d'alléger votre facture. Normalement, elle devrait apparaître dans l'encadré "Juste pour vous" dans votre espace client, mais vous pouvez aussi la trouver en changeant directement d'offre lorsque vous êtes connecté à votre compte.

Notons que, pour les nouveaux clients, Orange propose également Série Spéciale Just Livebox Fibre à 19,99 € par mois pendant six mois puis à 33,99 € par mois, pour simplement bénéficier de la fibre sans l'offre triple play, ainsi qu'une Série Spéciale Livebox Fibre à 39,99 € par mois au lieu des 42,99 € par mois habituels.