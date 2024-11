Orange offre un forfait mobile gratuit à ses abonnés fibre

Orange a décide de faire un petit cadeau à ses abonnés ! Pour toute souscription à une offre fibre, il est possible de d'obtenir un forfait mobile gratuit. Mais attention, seulement pour une durée limitée…

Depuis plus d'un an, les opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet (FAI) multiplient les hausses des tarifs de leurs abonnements. Le mois dernier encore, Orange envoyait un mail à ses clients en mentionnant discrètement l'introduction de nouveaux frais, en petits caractères. Mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise, la preuve en est ! Il y a peu, l'opérateur historique avait amélioré le débit sur l'ensemble de ses abonnements Livebox, sans toucher aux prix, et avait offert un petit upgrade certains de ses décodeurs TV (voir notre article). À l'approche des fêtes de Noël, Orange propose un petit forfait mobile gratuit pour toute souscription à une offre Fibre, même si ce n'est que pour les six premiers mois.

Forfait mobile Orange gratuit : un cadeau pas si intéressant que ça

Il s'agit du forfait 2h 100 Mo – il peut être bloqué ou non. Il inclut deux heures d'appels en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Il comprend également des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France, ainsi que 100 Mo utilisables en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre.

Cet abonnement mobile est gratuit pour les six premiers mois, avant de passer à 5,99 euros par mois – normalement, la période promotionnelle est à 2,99 euros par mois, ce qui permet d'économiser un total de 17,94 euros. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de pris. Autre bonne nouvelle : une option de 1 Go supplémentaire est offerte sur demande. Il suffit de l'activer depuis "Les options recommandées" lors de l'étape de la souscription.

Pour pouvoir profiter de cette promotion, il faut aller dans la section "Internet + mobile", puis dans "Composer le pack". C'est ici seulement que le forfait à 0 euro sera alors proposé. Attention, cela signifie qu'il faut également s'abonner à une offre Livebox d'Orange. Et au vu des prix, pas sûr que ce soit le meilleur moyen de faire des économies… À la limite, le forfait Free 2 euros avec Booster 3 Go est plus intéressant, puisqu'il revient seulement à 2,99 euros par mois, et ce sans durée limitée. Et cela, sans parler des nombreux forfaits avec appels illimités moins de 5 euros que l'on trouve aujourd'hui chez de nombreux opérateurs virtuels. Bref, le petit cadeau d'Orange n'est pas aussi généreux qu'il semble de prime abord…