Livebox TV UHD : tous les abonnés Orange vont avoir droit gratuitement à ce décodeur 4K

Le vénérable décodeur TV Livebox Play va prendre sa retraite. Mieux encore, Orange procédera à un échange gratuit vers le décodeur TV UHD, qui prend en charge la 4K et le son Dolby Atmos. Une excellente nouvelle pour les abonnés !

Depuis plus d'un an, les opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet (FAI) multiplient les hausses des tarifs de leurs abonnements. Le mois dernier encore, Orange envoyait un mail à ses clients en mentionnant discrètement l'introduction de nouveaux frais, en petits caractères. Mais, parfois, nous avons quand même le droit à une bonne surprise ! Il y a peu, l'opérateur historique avait amélioré le débit sur l'ensemble de ses abonnements Livebox, sans toucher aux prix (voir notre article). Il continue sur sa lancée puisque, cette fois, ce sont ses décodeurs TV qui ont le droit à un petit upgrade !

© Orange

Lancé en 2013, le décodeur Livebox Play s'apprête à tirer sa révérence, après plus de dix ans de bons et loyaux services. Présenté à l'époque comme le "décodeur le plus puissant du marché", il se démarquait par son design imposant, sa compatibilité avec le Wi-Fi 5 et sa panoplie de fonctions avancées (gestion de l'affichage en Full HD à 50/60 Hz, possibilité d'ajouter un lecteur Blu-Ray en option pour 99 euros, compatibilité avec le mode 3D…). De belles caractéristiques, même si l'appareil restait en-deçà du décodeur livré avec la Freebox Révolution.

Mais depuis cette époque, les technologies ont bien évolué, et ce décodeur populaire n'est plus vraiment au goût du jour, accusant le poids des années. Et Orange vient d'annoncer que le vénérable allait bientôt cesser de fonctionner pour rependre une retraite bien méritée. Mais pas de panique ! Les abonnés qui en disposent encore pourront, à la place, profiter d'un décodeur TV UHD, plus moderne, sans frais d'échange ni changement d'offre, comme le rapporte Univers Freebox.

Fin du Livebox Play : la 4K arrive gratuitement pour tous

Le décodeur TV UHD est sorti en 2018, et prend en charge l'ultra haute définition en 4K, le son Dolby Atmos, ainsi que l'intégration de l'assistant vocal Alexa, permettant de rechercher des contenus directement depuis l'appareil. Cette transition est donc une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui veulent bénéficier de la 4K sans avoir à payer un supplément.

© Orange

Car, jusqu'ici, Orange proposait le passage au décodeur TV UHD moyennant 40 euros. Désormais, cet échange est gratuit. Les abonnés devront se tourner vers leur espace client ou voir directement en boutique. Attention cependant, les frais d'échange sont toujours affichés sur le site Internet de l'opérateur, bien que ce dernier indique qu'il est sans frais pour les clients éligibles. Notons que ce changement concerne également les abonnés de Sosh, qui pourront eux aussi profiter de ce passage à un modèle plus récent. Une vraie bonne nouvelle !