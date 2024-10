Bonne nouvelle pour les abonnés Orange et Sosh : une fibre plus rapide sans hausse de prix

Il y a du changement dans les offres fibre d'Orange et de Sosh ! Les abonnés peuvent désormais profiter de débits plus élevés ainsi que de diverses remises. Et, pour une fois, les prix n'augmentent pas !

Depuis plus d'un an, les opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet (FAI) multiplient les hausses des tarifs de leurs abonnements. Le mois dernier encore, Orange envoyait un mail à ses clients en mentionnant discrètement l'introduction de nouveaux frais, en petits caractères. Mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise, la preuve en st ! Après Bouygues Telecom, c'est au tour de l'opérateur historique de modifier ses offres de fibre optique. En effet, ce 10 octobre, il améliore le débit sur l'ensemble de ses abonnements Livebox, répondant à la demande croissante de bande passante pour les foyers connectés. Et, bonne nouvelle : pour une fois, les prix n'augmentent pas !

Fibre Orange et Sosh : plus de débit pour le même prix

Pour l'offre Livebox classique, le débit passe de 500 Mbit/s à 1 Gbit/s en téléchargement, et 700 Mbit/s en envoi. Cette progression permet aux utilisateurs d'accéder à une vitesse confortable pour des usages comme le streaming 4K, les jeux en ligne ou encore la gestion simultanée de plusieurs appareils connectés. L'offre est proposée à 24,99 € par mois pendant six mois, puis 42,99 € par mois avec un engagement de douze mois. Si son prix n'augmente pas, elle reste toujours l'offre la plus chère de sa catégorie.

Les offres Sosh et Just Livebox ont également droit à une petite remise à niveau. Jusqu'à aujourd'hui, le débit de ces abonnements était de 300 Mbit/s. Il passe désormais à 400 Mbit/s, ce qui leur permet de ne pas se laisser distancer par la concurrence. Du côté du matériel, le client qui choisit une de ces versions aura le droit à la Livebox 5 équipée du WiFi 5. Là encore, les prix des offres Sosh et Just Livebox ne subissent pas d'augmentation, restant respectivement à 25,99 € par mois sans engagement et à 19,99 € par mois pendant six mois puis 33,99 € avec engagement.

Pour les utilisateurs plus exigeants, la formule Livebox Up voit son débit en envoi passer de 600 Mbit/s à 800 Mbit/s. Le débit en téléchargement reste quant à lui de 2 Gbit/s, le tout pour un prix de 29,99 € pendant les six premiers mois puis de 51,99 € avec engagement. C'est donc mieux qu'avant, même si l'évolution n'est pas énorme.

Enfin, l'offre la plus élevée pour le grand public, la Fibre Max, a le droit à la plus grosse évolution. Jusqu'ici, elle se "limitait" à 5 Gbit/s en réception et 1 Gbit/s en envoi – le site d'Orange mentionne toujours les anciens débits, malgré la mention "Nouveau", mais les conditions générales parlent bien de 8 Gbit/s. Elle monte désormais à 8 Gbit/s symétriques, grâce à la technologie XGS-PON, pour 34,99 € par mois pendant six mois puis pour 57,99 € par mois avec engagement.

Livebox Max : un débit de 8 Gbit/s bridé par le matériel

Après avoir longtemps critiqué la stratégie de ses concurrents, notamment de Free et sa Freebox Ultra, Orange s'aligne finalement sur les fameux 8 Gbit/s, même s'il a longtemps affirmé qu'ils étaient inutiles pour les consommateurs. Sur le papier, on ne peut que s'en réjouir, surtout que les prix n'augmentent pas – enfin, nous ne sommes jamais à l'abri d'une hausse postérieure, d'ici quelques mois. Mais il y a toutefois un petit problème : Orange n'a pas changé le matériel fourni avec son offre Max.

Les clients seront toujours équipés d'une Livebox 7 qui, si elle dispose bien d'un port Ethernet à 10 Gbit/s, ne prend en charge que le Wi-Fi 6E. Or, s'il est effectivement censé monter jusqu'à un débit maximum théorique de 11 Gbit/s, il ne permettra pas d'atteindre un tel débit en conditions réelles, que ce soit en émission ou en réception. On se retrouve donc avec une offre qui promet un gros débit, mais dont le potentiel est bridé par le matériel…

Pour la grande majorité des utilisateurs, cette évolution ne devrait probablement pas changer grand-chose dans leur vie quotidienne, car leurs usages ne nécessitent généralement pas de tels débits. Pour les professionnels, les créateurs de contenu ou les entreprises qui manipulent d'énormes quantités de données en revanche, cette offre pourrait être intéressante, même s'il n'est pas possible d'en exploiter le plein potentiel pour l'instant.

Les utilisateurs actuels éligibles basculeront automatiquement vers les nouveaux débits, sans surcoût tarifaire. Notons que les clients d'Orange peuvent désormais profiter de nouveaux avantages, comme une remise de 5 € par mois pour chaque plateforme de streaming (Netflix, Disney+ et Max). De plus, tous les clients qui choisissent Orange pour leur offre Internet (Livebox Up, Livebox Max, Série Spéciale Livebox fibre) et leur offre mobile bénéficient maintenant, sans limite de durée, d'une remise de 5 € par mois sur leur offre Internet et d'une remise sur leur forfait mobile, allant jusqu'à -15 € en fonction du forfait mobile souscrit. Les clients mobile Orange peuvent également bénéficier de cette remise s'ils souscrivent à une offre Série Spéciale Livebox fibre, Livebox Up ou Livebox Max.