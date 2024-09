Abonnés Orange, attention ! Une information importante se cache dans ce mail anodin

Méfiez-vous si vous avez un abonnement chez Orange ! L'opérateur vient d'envoyer un mail à ses clients en mentionnant discrètement l'introduction de nouveaux frais, en petits caractères.

Depuis plus d'un an, les opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet (FAI) multiplient les hausses des tarifs de leurs abonnements. À l'époque, c'est Bouygues Telecom qui avait lancé la machine, rapidement suivi par ses concurrents SFR et Orange. Seul Free s'est engagé à ne pas toucher au prix de ses forfaits jusqu'en 2027, malgré une dure période d'inflation. Au fil des mois, les utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de constater des hausses de 1, 2, 3 voire 4 euros par mois sur leurs différents forfaits. Des hausses qui leur étaient le plus souvent annoncées par mail, mais parfois de façon plus sournoise – par exemple, en bas d'une facture, comme l'avait fait SFR.

Si vous avez un abonnement Internet chez Orange, surveillez bien vos mails en ce moment ! Sous couvert d'une banale newsletter donnant des astuces pour effacer sa présence en ligne ou pour créer un mot de passe solide, le FAI annonce de nouveaux frais pour certains de ses abonnés à la fibre.

En lisant les petites lignes, on apprend qu'à compter du 10 octobre prochain, des frais de 49 euros s'appliqueront aux abonnés souhaitant passer à un abonnement moins cher. La nouvelle en soi n'est pas surprenante. Orange est connu pour ses frais faramineux et les augmentations sont courantes chez les opérateurs et FAI. C'est surtout la manière de procéder qui est révoltante et qui donne envie de prendre ses jambes à son cou.

D'ailleurs, l'opérateur historique indique, en tout tout tout, mais vraiment tout petit, qu'il est possible de résilier son abonnement sans payer ces frais suite à cette annonce. Car oui, si cette hausse est réalisée dans un cadre légal et qu'il est impossible de s'y opposer, rappelons que les abonnées ont le droit de demander à changer d'offre – pour une autre moins onéreuse – ou de résilier leur abonnement actuel sans frais et sans tenir compte de la période d'engagement dans les quatre mois suivant la réception du mail, conformément à l'article L224-33 du Code de la consommation.