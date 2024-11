RED by SFR va encore augmenter ses tarifs : jusqu'à 9 euros de hausse !

Une fois de plus, SFR et sa filiale RED vont augmenter les tarifs de certains forfaits téléphoniques. Des hausses de prix imposées, sans amélioration de service, qui risquent fort de faire fuir des clients.

Une hausse qui risque d'en agacer plus d'un. Depuis janvier 2023, les opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet (FAI) ont multiplié les hausses des tarifs de leurs abonnements. À l'époque, c'est Bouygues Telecom qui avait lancé la machine, avant d'être rapidement suivi par ses concurrents, dont SFR et Orange. Il n'y a que Free qui s'est engagé à ne pas toucher au prix de ses forfaits jusqu'en 2027, malgré une dure période d'inflation. Au fil des mois, les principaux opérateurs ont ainsi multiplié les mails à leurs abonnés annonçant des augmentations de 1, 2, 3 voire 4 euros par mois sur leurs forfaits. Et malheureusement, certaines personnes vont de nouveau devoir mettre la main à la poche.

Malgré une perte d'abonnés, SFR et sa filiale RED avaient encore augmenté les prix de certains forfaits téléphoniques en septembre. L'opérateur récidive une fois de plus, à peine deux mois plus tard. Comme le rapportent nos confrères de Cablereview, plusieurs clients Internet de Red By SFR viennent de recevoir un mail du FAI pour les informer d'une nouvelle hausse du prix de leur abonnement. Celle-ci varie selon l'offre et l'ancienneté, et peut monter jusqu'à 9 € !

RED by SFR : jusqu'à 9 euros par mois de hausse

Un utilisateur a ainsi dû ajouter 1,49 € de plus à sa facture mensuelle RED Box dès ce mois de novembre. Au total, il se retrouve donc à payer 24,49 € par mois. La pilule est d'autant plus dure à avaler que, lorsqu'il a souscrit à l'abonnement il y a quelques années, il payait seulement 15 € par mois pour sa connexion Internet. Un tarif aujourd'hui inimaginable... Mais il n'est pas le plus à plaindre ! Une autre a également appris que le prix de son offre Red Box allait passer à 19,98 € par mois à partir du 13 décembre 2024, contre 10,98 € actuellement. Soit une belle augmentation de 9 € par mois ! L'opérateur a beau arguer que son offre reste "l'une des plus complètes et des plus compétitives du marché", la pilule a du mal à passer !

Comme pour chaque hausse, SFR justifie cette augmentation par la nécessité de financer la maintenance de ses réseaux afin "d'offrir la meilleure expérience pour regarder vos films, jouer en réseau et partager vos fichiers avec toujours plus de fluidité et de rapidité". Reste que le FAI semble viser les clients qui ont bénéficié de ses offres promotionnelles et de leurs tarifs plus qu'avantageux.

Face à cette flambée des prix, de nouvelles personnes risquent de quitter l'opérateur pour rejoindre la concurrence. En effet, il n'est pas possible de contester ou de refuser une augmentation tarifaire puisque cette pratique est parfaitement légale, comme prend soin de le rappeler SFR. L'article L.224-33 du Code de la consommation autorise en effet les FAI à augmenter leurs tarifs quand ils le souhaitent, à condition d'en informer leurs clients au moins un mois avant l'application des nouveaux prix et de leur laisser la possibilité de résilier sans frais leur abonnement dans les quatre mois suivant cette notification. Il est toujours possible d'essayer de contacter l'assistance de l'opérateur et de menacer de partir chez la concurrence – notamment en ayant prévu une petite analyse comparative de forfaits chez les autres opérateurs –, ce qui pourrait permettre de décrocher une petite ristourne. Sait-on jamais.