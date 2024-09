Encore des augmentations de prix des forfaits chez SFR et RED

Malgré une perte d'abonnés, SFR et sa filiale RED vont encore augmenter les prix de certains forfaits téléphoniques. Une hause imposée sans amélioration qui risque fort de faire fuir des clients.

Une hausse qui risque d'en agacer plus d'un. Depuis janvier 2023, les opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès internet (FAI) ont multiplié les hausses des tarifs de leurs abonnements. À l'époque, c'est Bouygues Telecom qui avait lancé la machine, avant d'être rapidement suivi par ses concurrents, dont SFR et Orange. Il n'y a que Free qui s'est engagé à ne pas toucher au prix de ses forfaits jusqu'en 2027, malgré une dure période d'inflation. Au fil des mois, les principaux opérateurs ont ainsi multiplié les mails à leurs abonnés annonçant des augmentations de 1, 2, 3 voire 4 euros par mois sur leurs forfaits. Et malheureusement, certaines personnes vont de nouveau devoir mettre la main à la poche. C'est le cas des abonnés de SFR et de RED, la filiale low-cost de l'opérateur, qui ont récemment reçu un mail indiquant une augmentation des tarifs.

SFR et RED : une augmentation mensuelle entre 0,99 et 1,99 € selon les forfaits

Dans son mail, qui est arrivé fin août dans les messageries des abonnés, SFR annonce une hausse allant de 0,99 € à 1,99 € par mois selon les offres. "Le tarif de votre offre évolue pour vous offrir la meilleure expérience", indique l'opérateur dans l'objet de son mail. Pour justifier cette nouvelle augmentation, qui risque de faire grincer des dents, l'opérateur explique que cela lui permettra de proposer des services mobiles de bonne qualité. "Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous travaillons et investissons sans relâche sur la qualité et la maintenance de nos réseaux, avec un objectif : vous offrir la meilleure expérience partout en France pour surfer, partager vos stories, regarder vos séries avec toujours plus de fluidité et de rapidité", peut-on lire dans le message, précisant que les jeux en réseau, le partage de fichiers et le visionnage de films via la box seront optimisés.

Malgré tout, de nombreux clients s'interrogent sur la récurrence de ces augmentations. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment eu d'amélioration significative des services au cours des derniers mois. Et que l'opérateur n'offre aucune compensation tangible pour compenser cette augmentation (pas de data en plus dans les forfaits par exemple).

Surtout, cette nouvelle hausse de prix risque fort de faire fuir des abonnés, ce qui ne devrait pas arranger les affaires de l'opérateur, et du groupe Altice qui en est propriétaire et qui traverse une grave crise financière. Ainsi, au second trimestre 2024, SFR (avec RED) a perdu quelque 430 000 clients, malgré ses efforts pour relancer ses offres avec de nouvelles formules. Et depuis 2022, ce sont près de 2 millions d'abonnés qui ont quitté l'opérateur.

Face à cette flambée des prix, de nouvelles personnes risquent de quitter l'opérateur pour rejoindre la concurrence.En effet, il n'est pas possible de contester ou de refuser une augmentation tarifaire puisque cette pratique est parfaitement légale. L'article L.224-33 du Code de la consommation autorise en effet les opérateurs de télécoms à augmenter leurs tarifs quand ils le souhaitent, à condition d'en informer leurs clients au moins un mois avant l'application des nouveaux prix et de leur laisser la possibilité de résilier sans frais leur abonnement dans les quatre mois suivant cette notification. Il est toutefois possible de contacter l'assistance de l'opérateur et de menacer de partir chez la concurrence – notamment en ayant prévu une petite analyse comparative de forfaits chez les autres opérateurs – ce qui pourrait permettre de décrocher une petite ristourne. Sait-on jamais.