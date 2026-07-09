Test Google Fitbit Air : le bracelet d'activité qui ne montre rien mais qui en sait beaucoup

Dépourvu d'afficheur, le Fitbit Air de Google se destine à tous ceux qui ne supportent pas d'avoir un cadran au poignet mais qui souhaitent suivre leur forme au quotidien, Un bracelet d'activité sans écran mais pas sans talent !

Depuis son rachat par Google en 2021, la marque Fitbit s’est montrée plutôt discrète. Ses bracelets connectés (Charge, Inspire, Alta, etc.) et ses montres (Versa et Sense) vivotent dans l’ombre des Pixel Watch du géant de Mountain View.

Pour autant, le savoir-faire de Fitbit en matière de suivi de la santé et du sport n’a pas été jeté aux oubliettes. Bien au contraire, il constitue aujourd’hui une brique essentielle dans l’écosystème de Google. Si bien qu’au printemps dernier débarquait en rayon le premier vrai fruit de cette union, qui porte le nom des deux parents, le Google Fitbit Air.

Ce bracelet d’activité ne risque pas de faire concurrence aux Pixel Watch de la marque. En effet, il s’agit d’un modèle dépourvu d’écran. Dédié au suivi sportif, à la surveillance de la santé et du sommeil, il s’accompagne d’une nouvelle application reprenant les bases de celle conçue par Fitbit pour ses propres appareils mais revue de fond en comble à la sauce Google. Au cœur du dispositif, on y retrouve donc forcément Gemini, l’IA maison qui coiffe pour l’occasion sa casquette de coach santé et forme.

Le Google Fitbit Air n’est pas seul à jouer dans la catégorie des bracelets d’activité sans écran. Il vient titiller le Whoop, bracelet des stars du monde sportif obligatoirement accompagné d’un abonnement (à partir de 329 euros pour 2 ans). Pour convaincre, le Fitbit Air se montre plus accessible avec un prix de 99 euros sans abonnement même si un compte premium à 8,99 euros par mois reste conseillé pour bénéficier d’une analyse pointue de toutes les mesures et des conseils pertinents du coach.

Nous avons porté le Google Fitbit Air jours et nuits pendant un mois, voici notre ressenti et notre verdict.

© Google

Google Fitbit Air : l'avis de CCM Détection des activités très réactive

Bonne autonomie

Léger et discret

Abonnement en option Absence de module GPS

Incompatible avec un suivi en temps réel

Coach IA soumis à l'abonnement Premium

Google Fitbit Air : un bracelet discret de jour comme de nuit

Il ne ressemble pas à un bracelet connecté et c’est l’un de ses principaux atouts. Le Fitbit Air est assez passe-partout du fait qu’il ne possède aucun écran. Il s’apparente à un bracelet de tissu plutôt banal que l’on peut porter en toute occasion. Il n’arbore aucun bouton. Seule une petite LED nichée sur la tranche gauche peut trahir la présence d’un module électronique.

Et encore, elle fait pulser une discrète lumière uniquement quand l’heure est venue de recharger l’appareil. Deux pressions sur le dessus du boîtier permettent également de connaître le niveau de la batterie grâce aux clignotements colorés de la LED.

Le cœur du Fitbit Air se compose donc d’un petit module de plastique noir caché dans la sangle de nylon disponible en quatre coloris (noir, rouge, bleu et vert). D’autres bracelets en silicone sont également proposés.

© Google

Malgré ses 8,3 mm d’épaisseur, il parvient à se faire oublier, caché sous la sangle. Côté poids, c’est également très confortable avec seulement 5,2 g à la pesée (auxquels s’ajoutent les 7 g de la sangle).

Le module qui embarque toute l’électronique se révèle donc assez sommaire. Mis à part le cardiofréquencemètre placé bien sûr sur le dessous du boîtier, rien ne dépasse.

Ce qui n’empêche pas l’appareil d’embarquer un vibreur. Néanmoins, son activation se résume au strict minimum. Il se met en branle lorsqu’une anomalie cardiaque est détectée (rythme trop faible ou trop élevé au repos) ou en cas de fibrillation auriculaire ou encore pour faire office de réveil. Mais pas plus.

Aucune notification ne peut le mettre en œuvre. Ne comptez donc pas sur lui pour vous prévenir de l’arrivée d’un appel ou d’un message. Mais puisque le Fitbit Air ne ressemble en rien à un bracelet connecté, rien ne vous empêche de porter en parallèle une montre connectée pour rester à l’affut de la moindre notification.

Google Fitbit Air : un suivi sportif relativement efficace

Nous l’avons précisé plus haut, le Fitbit Air est démuni d’écran. Il ne peut donc fournir aucune indication quant aux progressions (ou au manque de progression) pendant un entraînement. Il se contente de collecter les données qu’il transmet en direct à la nouvelle appli Health qui l’accompagne sur le smartphone (Android ou iOS). Cette absence d’écran le rend évidemment moins pertinent pour les sportifs assidus qui souhaitent consulter leur rythme cardiaque, leur foulée leur vitesse, etc. pendant une séance de running par exemple. Obtenir ces données implique de dégainer le smartphone. Pas très pratique.

À agauche le Fitbit Air, à droite un Mi Band 9 de Xiaomi © CCM

Le Fitbit Air est donc plus indiqué pour tous ceux qui souhaitent simplement et discrètement bénéficier d’un suivi au quotidien avec un récapitulatif après l’effort ou une fois la journée terminée.

Cet inconvénient s’efface toutefois avec la grande qualité des mesures. D’abord, le Fitbit Air reconnaît automatiquement plusieurs activités (course, marche rapide, cyclisme, etc.). Il n’est donc pas forcément nécessaire de déclencher un entraînement depuis l’appli avant de se lancer. La détection se révèle très rapide.

Ensuite, nous avons été surpris par la précision des mesures. Nous l’avons porté simultanément à une Apple Watch Ultra et le résultat est très bon. Les rythmes cardiaques, les distances parcourues, les temps d’activité sont quasiment identiques. Tout au plus, au début d’une randonnée avons-nous remarqué une mesure du rythme cardiaque surévaluée mais qui a par la suite retrouvé une courbe similaire à celle indiquée par l’Apple Watch. Précisons au passage que le Fitbit Air ne possède pas de module GPS. Il se réfère à celui du smartphone. Si l’on souhaite retrouver l’itinéraire d’un parcours, il faudra donc emmener le smartphone avec soi. Dommage.

Google Fitbit Air : un suivi de santé précis

L’absence d’écran joue en revanche en la faveur du Fitbit Air lorsque l’on sombre dans les bras de Morphée. Il ne risque pas de s’illuminer au milieu de la nuit au moindre mouvement plus ou moins brusque. Ceux qui jusqu’à présent laissent leur montre connectée sur leur table de chevet pour éviter ce phénomène peuvent ainsi dormir tranquille. D’autant que le Fitbit Air propose là encore des mesures précises sur la qualité du sommeil… bien meilleures que l’Apple Watch sur ce terrain.

Le Fitbit Air ne se contente pas de surveiller les différents stades du sommeil (léger, paradoxal et profond) et la durée de repos. Il prend également en compte le rythme cardiaque, la température cutanée et le taux d’oxygène dans le sang (SpO2). Au matin, il livre un score de qualité du sommeil qui nous a paru en adéquation avec le ressenti. Plutôt mauvais pendant la période de canicule qui a frappé la France fin juin avec des phases de réveil et une certaine agitation, bien meilleur ensuite. De ce score de sommeil, il tire également un score d’aptitude pour la journée qui s’annonce. Toutes ces données sont livrées sans supplément.

Google Fitbit Air : une appli lisible et un coach aux petits soins

Pour piloter le bracelet et le suivi au quotidien, Google a revu de fond en comble l’appli élaborée initialement par Fitbit pour ses propres appareils. Elle se nomme à présent Health (Santé) et présente tous les atouts d’une bonne appli. Le design est soigné, les menus compréhensibles et les données indiquées restent très lisibles même pour tous ceux qui ne sont pas vraiment familiers de ce type d’outil. Elle présente toutes les mesures effectuées durant la journée et durant la nuit. Mais ce qui fait tout le sel de cette appli, c’est l’intégration du coach IA animé par Gemini. Pour en profiter, il faut souscrire un abonnement Premium facturé 8,99 euros par mois. Google offre trois mois d’abonnement pour l’achat du bracelet.

Le coach vous suit tout au long de la journée et garde un œil sur votre sommeil la nuit. Après lui avoir fourni vos objectifs lors des premiers paramétrages (perte de poids, amélioration de la condition physique, amélioration des performances sur un type d’entrainement, etc.), le coach IA va vous épauler pour les atteindre. Chaque matin, il interprète votre score de sommeil vous incitant à effectuer une activité sportive ou à vous reposer pour reprendre des forces. Et comme il s’agit d’une IA générative, il est aussi possible de lui poser directement des questions en langage naturel : « que me conseilles-tu pour rester hydraté si je vais courir aujourd’hui ? » ; « quelle est la bonne heure pour un jogging demain ? » ; « suis-je assez en forme pour une randonnée de 4 heures ? », etc.

Les réponses apportées tiennent compte de l’état de forme, de la météo et des objectifs à atteindre. Il ne se prive pas lui aussi de vous poser des questions et d’effectuer des suggestions : « repose-toi aujourd’hui après ta nuit agitée » ; « une séance de natation te ferait du bien pour garder un peu de fraîcheur » ; « essaie de te coucher plus tôt aujourd’hui pour bien récupérer », etc. Chaque suggestion peut amener une réponse de votre part à laquelle le coach s’adapte en tenant compte du contexte et de tout ce qu’il sait de vous et de votre état de santé (c’est à dire beaucoup). Les conseils nous ont paru appropriés et en aucun cas le coach nous a forcé la main. Son analyse s’affine également au fil du temps et des données collectées. Celles-ci peuvent par ailleurs ne pas provenir du bracelet Fitbit Air. Il existe des passerelles pour récupérer des informations depuis les applis de Garmin, Samsung et même Apple.

Google Fitbit Air : une autonomie plus que correcte

C’est l’autre avantage de ne pas disposer d’écran : le Ftibit Air tient la longueur. Nous l’avons porté pendant huit jours et sept nuits avant que la batterie ne tombe à 0 %. Il se montre ainsi bien plus endurant qu’une montre connectée mais moins qu’un bracelet comme les Mi Band de Xiaomi capables de dépasser la dizaine de jours malgré la présence d’un écran OLED. Néanmoins, c’est une très bonne performance qui permet de garder le bracelet au poignet jour et nuit sans se soucier de le recharger trop fréquemment.

L’opération s’effectue grâce au petit connecteur USB magnétique fourni dans la boîte. Il faut compter un peu plus d’une heure pour refaire le plein de 0 à 100 %. Par ailleurs, une dizaine de minutes de charge permettent de repartir pour deux jours et une nuit loin d’une prise électrique.

Google Fitbit Air : un bon accessoire de suivi au quotidien

Google Fitbit Air

Google Fitbit Air

Avec le Fitbit Air, Google (et Fitbit) signe un bracelet assez atypique. Il ne vise pas les sportifs assidus qui souhaitent garder sous les yeux l’évolution de leurs performances en temps réel durant l’effort. Il s’adresse plutôt à ceux qui ont décidé de prendre soin de leur santé et nécessitent un peu de motivation sans que l’appareil permettant d’y parvenir ne se montre trop envahissant.

Sans écran, le Fitbit Air fait preuve d’une belle discrétion ce qui ne l’empêche pas se révéler précis et réactif. Nous avons été agréablement surpris par la qualité des mesures effectuées. Il se présente comme un bon partenaire pour suivre l’évolution de sa forme au quotidien et pour surveiller ses nuits. L’application Health qui l’accompagne mérite également le détour pour sa richesse et sa simplicité.

Pour une analyse plus fine des données recueillies et obtenir des conseils pertinents, l’abonnement au compte Premium qui débloque le coach IA est un vrai plus. S’il ne se montre ni intrusif ni insistant il sait en revanche distiller les bonnes informations et poser un regard averti sur la remise en forme. Et même sans cet abonnement, pour le prix demandé, le Fitbit Air fournit suffisamment de données pour suivre sa santé au quotidien. Il lui manque juste un module GPS pour éviter d’avoir à trimballer le smartphone lors d’activités extérieures.