AppleCare+ et Apple Music plus chers : après les Mac et avant les iPhone, Apple augmente les prix de ses services

Après avoir augmenté le prix de ses Mac et d'autres produits en juin, Apple fait de même avec ses services. Et les iPhone pourraient bientôt être concernés par cette vague de hausses, comme c'est le cas au Japon…

Les produits Apple ont déjà la réputation de ne pas être donnés, mais cela ne va pas aller en s'améliorant ! En juin dernier, l'entreprise a annoncé une augmentation des prix de la quasi-totalité de son catalogue. Ainsi, le MacBook Air passait de 1 199 à 1 399 euros, ou encore le Mac Studio de 2 299 à 2 999 euros. Les MacBook Neo, MacBook Pro, iPad, HomePod et même l'Apple TV suivaient eux aussi. Des hausses justifiées par la pénurie mondiale de mémoire vive et la flambée des coûts de composants.

En effet, Samsung, SK Hynix et Micron, qui contrôlent plus de 95 % de la DRAM mondiale, consacrent désormais une part croissante de leur production aux puces très performantes destinées aux serveurs d'intelligence artificielle. Cette réorientation réduit les volumes disponibles pour les smartphones et les ordinateurs, ce qui entraîne une hausse importante des prix.

Mais l'inflation des composants ne touche plus seulement les appareils eux-mêmes, elle affecte aussi les services qui les accompagnent. Ainsi, AppleCare+, l'extension de garantie pour les produits, subit une hausse importante pour certains iPad et Mac aux Etats-Unis et en France. De son côté, Apple Music a droit à une augmentation allant jusqu'à 3 euros par mois selon la formule choisie. Et, malheureusement, ce n'est qu'une question de temps avant que les iPhone suivent le même chemin – le Japon en fait déjà l'amère expérience.

AppleCare+ : une garantie pour des produits onéreux toujours plus chère

Apple a mis à jour sa grille tarifaire AppleCare+, l'extension de garantie de l'entreprise qui offre une couverture contre les dommages accidentels, une assistance prioritaire et, selon les cas, une protection contre la perte ou le vol, en France et aux États-Unis. Dans le pays de l'Oncle Sam, les abonnements mensuels gagnent 0,50 dollar, tandis que les formules annuelles augmentent de 5 dollars. En France et plus largement en Europe, la hausse se fait plus durement sentir. On passe ainsi de :

29 € à 35 € pour couvrir les AirPods, AirPods Pro ou certains écouteurs Beats, soit une hausse de 6 € ;

39 € à 45 € pour couvrir les AirPods Max, soit une hausse de 6 € ;

79 € à 89 € ou 3,99 € à 4,49 €/mois pour couvrir l'iPad Air 5 ;

89 € à 99 € ou 4,49 € à 4,99 €/mois pour couvrir l'iPad Air 11 pouces (M2/M3/M4) ;

109 € à 119 € ou 5,49 € à 5,99 €/mois pour couvrir l'iPad Air 13 pouces (M2/M3/M4) ;

plus de 10 € ou 0,50 €/mois pour couvrir un iPad Pro ;

119 € à 129 € pour couvrir le Mac mini, soit une hausse de 10 € ;

179 € à 195 € ou 64,99 €/mois à 69,99 € pour couvrir l'iMac ou l'iMac Pro ;

149 € à 165 € pour couvrir le MacBook Neo, soit une hausse de 16 € ;

175 € à 195 € pour couvrir le Mac Studio, soit une hausse de 20 € ;

plus de 16 € pour couvrir un MacBook Air ou un MacBook Pro.

En revanche, l'Apple Watch SE échappe à la tendance générale, puisque son contrat annuel baisse de 65 € à 59 €. Les changements de prix concernent uniquement les nouveaux clients, ceux qui disposent déjà d'une assurance AppleCare+ garderont l'ancien prix.

Pour l'instant, les iPhone semblent épargnés par les hausses, mais rien n'assure que cela durera, d'autant plus que, début 2025, Apple avait déjà relevé le prix de l'AppleCare+ pour iPhone de 50 centimes. Il est tout à fait possible que l'entreprise attende le lancement de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Ultra en septembre prochain avant d'augmenter la douloureuse. Notons qu'Apple n'a pas modifié le tarif de son abonnement AppleCare One, lancé l'an dernier et facturé 19,99 dollars par mois pour couvrir jusqu'à trois appareils – mais qui n'a pas fait encore ses débuts en France.

Apple Music : jusqu'à 3 euros d'augmentation par abonnement

Quelques jours après cette annonce, la firme de Tim Cook a aussi décidé de revoir les prix d'Apple Music, son service de streaming musical qui permet d'accéder à un catalogue de plus de 100 millions de morceaux. L'annonce concerne tous les marchés, y compris les États-Unis et la France. Le géant de Cupertino pointe du doigt "la hausse des coûts de licence" pour justifier cette nouvelle grille tarifaire, selon le communiqué transmis à Music Business Worldwide. C'est la première fois depuis fin 2022 que le prix d'Apple Music est revu et, à l'époque déjà, le même argument avait été invoqué pour justifier l'augmentation. Voici les nouveaux tarif :

Abonnement Individuel : 11,99 €/mois (contre 10,99 € auparavant) ;

Abonnement Familial : 19,99 €/mois (contre 16,99 € auparavant) ;

Abonnement Étudiant : 6,99 €/mois (contre 5,99 € auparavant).

En revanche, l'offre groupée Apple One – qui comprend Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ et iCloud+ – n'a pas encore vu ses tarifs augmenter en Europe, contrairement aux États-Unis. Dans le pays de l'Oncle Sam, la formule individuelle n'a pas bougé, mais la version Family est passée de 25,95 à 27,95 dollars et la version Premium de 37,95 à 39,95 dollars. En France, l'abonnement individuel reste à 19,19 euros par mois, la Famille à 25,95 euros par mois, et le Premium à 34,95 euros par mois. Apple ayant l'habitude d'harmoniser ses prix entre ses différents services et pays, une hausse n'est toutefois pas exclue dans un avenir proche dans nos contrées.

iPhone : des hausses de prix au Japon, bientôt en France ?

Enfin, Apple a décidé d'appliquer une hausse spectaculaire sur les prix des iPhone au Japon. Depuis le 17 juillet, la quasi-totalité de la gamme y est vendue entre 8 % et 11 % plus cher, comme le rapporte MacRumors. C'est l'iPhone Air qui enregistre la plus forte progression, avec une hausse de 11 %, tandis que l'iPhone 17 Pro Max augmente de 20 000 yens, soit un peu plus de 100 euros. Une décision prise sans annonce officielle, qui a rapidement alimenté les craintes d'une hausse similaire sur les autres marchés.

En réalité, cette augmentation s'explique avant tout par une situation propre au Japon. Depuis plusieurs mois, le yen s'est fortement déprécié face au dollar, atteignant son niveau le plus faible depuis près de quarante ans. Or, Apple fixe ses prix en tenant compte des taux de change. Avec une monnaie locale qui perd de sa valeur, les iPhone vendus au Japon rapportent moins une fois les recettes converties en dollars. Pour compenser cet écart, le constructeur a simplement réajusté ses tarifs afin de les aligner sur ceux pratiqués dans le reste du monde. Cette décision ne traduit donc pas, à elle seule, une volonté d'Apple d'augmenter ses prix à l'échelle mondiale.

Mais cela ne suffit pas à dissiper toutes les inquiétudes. Lors des négociations menées en début d'année, Samsung aurait relevé d'environ 80 % le prix de la mémoire vive vendue à Apple, tandis que SK Hynix aurait quasiment doublé ses tarifs. Les contrats, habituellement renégociés une fois par an avec le géant américain, le seraient désormais tous les trois mois, une situation inédite. Selon le cabinet TechInsights, le coût du seul module de stockage de 256 Go intégré à un iPhone Pro serait ainsi passé de 13 à 51 dollars en un an. L'iPhone 18, attendu en septembre, sera le premier à être fabriqué dans ce contexte de forte hausse des coûts. Apple devrait en dire davantage sur sa stratégie tarifaire le 30 juillet, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Mais l'entreprise n'est pas connue pour rogner sur ses marges…

Produits et services Apple : un écosystème que les utilisateurs ont du mal à quitter

Mais les prix des produits et des services d'Apple ont beau augmenter, les utilisateurs sont plus fidèles que jamais à l'écosystème de la firme à la pomme. D'après une nouvelle étude du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), 87 % des personnes ayant acheté un iPhone au premier trimestre 2026 possédaient déjà un iPhone auparavant.

Et cette fidélité pourrait même se renforcer dans les prochains mois. Apple prévoit en effet de déployer progressivement, avec iOS 27, une nouvelle génération de Siri reposant sur Apple Intelligence. L'assistant vocal doit être capable de comprendre des demandes plus complexes, de converser de manière plus naturelle et d'interagir plus efficacement avec les applications de l'iPhone. De nouvelles fonctions qui pourraient rendre l'écosystème Apple encore plus attractif pour ses utilisateurs. Car, à mesure qu'ils s'équipent de plusieurs appareils Apple, quitter cet environnement devient de moins en moins évident, tant les différents services sont conçus pour fonctionner ensemble. Et tant pis pour les hausses de prix…