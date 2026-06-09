Avec Siri AI, Apple met de l'IA partout dans iOS 27 et macOS 27

Comme attendu et espéré, Apple rattrape une bonne partie de son retard dans l'IA avec les nouvelles fonctions d'Apple Intelligence et Siri AI, la version améliorée de son célèbre assistant. Le hic, c'est que tout ne sera pas disponible immédiatement en Europe.

"Apple est en retard !", "Apple a raté la marche de l'IA ! ", "Apple Intelligence, quelle blague !". La firme de Cupertino en a entendu des vertes et des pas mûres depuis l'annonce des fonctions Apple Intelligence lors de s grande conférence des développeurs (World Wide Developer Conference) d'il y a deux ans, la WWDC de 2024 (lire notre article). Il faut bien reconnaître que les promesses faites à l'époque n'ont pas été tenues et qu'entre-temps les "vrais" outils d'IA générative ont envahi nos vies quotidiennes. Qu'il s'agisse de ChatGPT, Gemini, Claude ou encore de Le Chat de Mistral, on pose tous les jours à nos chatbots préférés des questions dont Siri ne comprenait même pas le début. Et ce ne sont pas les fonctions comme Image Playground ou Genmoji qui ont permis de sauver l'honneur…

Autant dire que le monde entier attendait Apple au tournant cette année, après une WWDC 2025 décevante dont la principale nouveauté avait été la nouvelle interface graphique Liquid Glass avec ses effets de transparence qui, le moins que l'on puisse dire, n'a pas plu à tout le monde (lire notre article). D'ailleurs, Apple l'a admis à demi-mots en présentant cette année plusieurs aménagements de l'interface pour permettre à ceux qui le souhaitent de la rendre plus lisible.

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WWDC 2026 : l'IA à l'honneur

Apple a donc mis les bouchées doubles pour l'édition 2026 de sa WWDC afin de présenter des outils d'intelligence artificielle dignes de ce nom. Doubles au sens propre car ils reposent sur deux éléments : l'ensemble de fonctions d'IA existant, sobrement baptisé Apple Intelligence, et l'assistant maison Siri, renommé pour l'occasion Siri AI.

Ces nouveaux outils sont intégrés aux versions 27 de tous les nouveaux systèmes d'exploitation de Cupertino. On se rappelle en effet qu'Apple a décidé l'année dernière d'harmoniser la numérotation de ses OS pour adopter une logique d'année-modèle, comme les voitures. Et ce sont donc iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS 27 watchOS 27 et tvOS 27 qui ont été annoncés lors de la conférence d'ouverture de la WWDC 2026, la fameuse keynote, qui s'est déroulée le 8 juin dernier.

Il y a toutefois un très gros bémol : les nouvelles fonctions d'IA Apple ne seront disponibles qu'en anglais et quasiment aucune en Europe, à part, nous le verrons, celles concernant la création et la retouche photo. De quoi refroidir les ardeurs de ceux qui auraient voulu installer sans attendre les premières versions bêtas des systèmes 27. D'autant plus que pour profiter des fonctions les plus évoluées d'Apple Intelligence, notamment celles pouvant produire des résultats directement sur l'appareil sans se connecter à Internet, il faut être équiper de modèles très récents comme l'iPhone 17 Pro, l'iPad M4 ou un Mac à processeur M3 ou supérieur.

Vous vous souvenez de l'iPhone 16 lancé en septembre 2024 dont la pub disait qu'il était prêt pour Apple Intelligence ? Hé bien, en réalité, il est moins prêt que prévu. Cela dit, on a un peu le temps de réfléchir à ses achats, car la plupart des nouvelles fonctions sont annoncées pour "plus tard cette année". Alors, des annonces IA en demi-teinte ? Faisons le tour.

Siri AI : un assistant vraiment intelligent

Comme on s'y attendait, notamment grâce à Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg toujours aussi bien informé sur les coulisses de Cupertino, Siri – l'assotant "intelligent" d'Apple – dispose maintenant de sa propre application indépendante qui permet de l'interroger au clavier ou à la voix comme on en a l'habitude avec ChatGPT ou Gemini. Et ça tombe bien, car Siri AI est capable de répondre comme un véritable agent conversationnel. Autrement dit, on peut lui parler, revenir sur des conversations passées pour rester dans le contexte et même lui demander d'interagir avec les applis et documents que l'on a sur son appareil, qu'il s'agisse de son iPhone, son iPad, son Mac et même son Apple Watch.

Un petit pas dans le monde de l'IA, mais une révolution dans celui d'Apple qui rattrape enfin son retard dans le domaine. Avec tout de même la touche habituelle de la firme à la Pomme : tout est magnifiquement intégré au système et devrait rendre l'utilisation vraiment simple. À condition toutefois, comme on l'a dit, de maîtriser la langue de Shakespeare, car pour l'instant seul l'anglais est au programme.

Surtout, ce nouveau Siri ne sera pas disponible en Europe avant au moins quelques mois semble-t-il, pour cause de différence de point de vue entre Cupertino et la Commission Européenne à propos du DMA (Digital Markets Act), ce fameux règlement qui cherche à réguler les activités des grands de la tech en Europe (lire notre article).

Siri AI : des interactions intelligentes et pratiques

Il aura fallu 35 minutes avant que Craig Federighi, le patron logiciel chez Apple, commence enfin à parler des nouvelles fonctions d'intelligence artificielle tant attendues. Et cela commence par une nouvelle version de Siri, l'assistant vocal d'Apple qui change de nom pour devenir Siri AI. Le ton est donné : Apple nous donne enfin un agent conversationnel, un chatbot, avec lequel on pourra interagir comme on peut le faire avec ChatGPT, Claude, Gemini ou Mistral… depuis trois ans. Mais il faut bien avouer que là où Apple va plus loin que tous ses concurrents réunis c'est évidemment dans l'intégration avec ses systèmes d'exploitation.

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Car Siri AI ne se limite pas, loin de là, à une simple application de chat dans laquelle on pose ses questions au clavier. Siri AI reste aussi accessible à tout moment. Sur l'iPhone il suffit d'un appui long sur le bouton Marche/Arrêt ou d'un glissement vers le bas depuis la Dynamic Island. On peut alors s'adresser à Siri AI à haute voix comme on en a l'habitude, mais de manière totalement naturelle, y compris en faisant référence à ce qui est affiché à l'écran. On peut donc lui demander : "Tu vois la photo de la montagne à l'écran ? Je ne sais plus où c'est". Et Siri AI effectue automatiquement une recherche visuelle pour trouver l'emplacement géographique et l'indiquer sur une carte dans Apple Plans. Magique et pratique !

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Et comme Siri AI conserve le contexte, on peut continuer la conversation en lui demandant, par exemple, de trouver des informations sur l'endroit, de commencer à préparer un itinéraire pour y aller, etc. Chacune des conversations viendra s'ajouter sous la forme d'une carte dans l'application dédiée Siri AI. Ce qui permettra d'y revenir facilement plus tard, pour reprendre chaque conversation indépendamment en fonction du contexte.

Point important, l'application Siri AI sera disponible sur iPhone, iPad et Mac et les conversations seront synchronisées via iCloud : on pourra donc reprendre sur son Mac une conversation commencée sur son iPhone, la continuer sur iPad et ainsi de suite. Encore un avantage de l'environnement totalement intégré d'Apple avec son écosystème.

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Siri AI : des données personnelles sur chaque appareil

L'intégration au système va bien plus loin et inclut les applications : celles d'Apple, bien sûr, mais aussi celles des développeurs qui adopteront ces nouvelles fonctions, et il y a fort à parier qu'ils seront nombreux. Par exemple, dans la conversation évoquée ci-dessus, on pourra ensuite demander à Siri AI d'envoyer un message à un ou plusieurs correspondants à la fois en intégrant un résumé des informations déjà recueillies. On pourra aussi lui demander de créer un ou plusieurs événements à la fois directement dans le calendrier pour réserver par exemple des dates de voyage. Tout ça à la voix ou d'une tape sur l'écran, sans ouvrir les applications concernées.

Toutes ces fonctions reposent en grande partie sur une annonce passée presque inaperçue au début de la keynote : la refonte totale de Spotlight, la fonction d'indexation et de recherche intégrée à tous les système d'Apple depuis de années. Elle a surtout été présentée comme un manière de trouver (enfin !) le bon message dans Mail. Mais elle est certainement essentielle pour donner à Siri AI la possibilité de retrouver la bonne information stockée sur son appareil pour alimenter les résultats de la conversation avec le chatbot.

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Dans Messages, Apple Intelligence pourra analyser et comprendre le contexte des messages reçus et envoyés pour suggérer des tâches. Par exemple, si votre correspondant demande les photos de la dernière fêtes, l'application vous présentera une présélection d'images venant de l'application Photos que vous pourrez simplement envoyer.

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Sur le Mac, tout se passe dans Spotlight, l'interface de recherche bien connue depuis des années. Mais dans macOS 27, Spotlight fera automatiquement la différence entre une simple recherche de fichiers et une requête plus complexe de type chatbot. On pourra alors, comme sur son iPhone, commencer une conversation, mais aussi interagir avec ses fichiers et ses dossiers, pour, par exemple, demander à Siri d'effectuer un rangement automatique des fichiers d'un dossier par catégorie et même les renommer de manière intelligente.

Là encore, Apple n'est pas à l'avant-poste de ce genre de fonctions et il est déjà possible de faire ça sur Mac avec des applications comme Claude Cowork ou Codex d'OpenAI. À condition toutefois d'accepter de donner à ces applications l'accès au système de fichiers de son Mac. Ce qui n'est pas idéal, et c'est un euphémisme, pour la protection de ces données privées. Apple a une véritable carte à jouer dans ce domaine (voir plus loin).

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Apple Intelligence : l'IA au service des applications

Depuis le temps que le monde entier se moque de Siri, on comprend qu'Apple ait passé beaucoup de temps sur la nouvelle version. Mais les fonctions d'IA d'Apple ne s'arrêtent pas à l'assistant grandement remanié. Et c'est tant mieux car les autres sont liées à Apple Intelligence et intégrées dans les systèmes et les applications maison. Et elles seront, elles, bien disponibles en Europe et en français, avec toujours avec la protection de la vie privée en première ligne.

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Safari, le navigateur Web d'Apple aura ainsi droit à quelques fonctions spécifiques d'Apple Intelligence qui pourra par exemple organiser et regrouper automatiquement les onglets ouverts dans une fenêtre par catégories. On pourra aussi demander à Safari de garder un œil sur une page Web pour être averti par Messages lorsque, par exemple, un produit en rupture de stock sur un site de vente en ligne est de nouveau disponible. C'est une des rares fois où Apple a parlé d'agent IA pendant la présentation.

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Apple Intelligence : de nouvelles fonctions IA pour l''image

C'est notamment lors de la présentation des nouveaux outils de création et de retouche d'images qu'Apple a parlé de ces restrictions d'utilisation. Il faut dire que ce sont les fonctions qui sont évidemment les plus consommatrices de puissance. Et dans ce domaine, Apple a beaucoup travaillé pour rattraper son retard face à des concurrents permettant de créer n'importe quelle image en un tournemain.

Grâce notamment à son partenariat avec Google et ses modèles Gemini, l'application Image Playground est maintenant enfin capable de produire des images photoréalistes, enfin au niveau de ses concurrents. De même, l'application photo intègre de nouveaux outils de retouches qui l'amènent également au niveau de ce que l'on trouve déjà ailleurs, notamment sur Android.

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L'outil de correction permettant notamment d'effacer des éléments sera beaucoup plus efficace pour recréer la partie d'image cachée par l'élément que l'on aura enlevé. Une nouvelle fonction " Étendre " permettra d'agrandir le champ visuel d'une photo que l'on aurait cadrée trop serré par exemple : c'est l'IA qui se chargera de générer les éléments autour. Et enfin une fonction de recadrage spatial permettra non seulement de zoomer sur une partie d'image mais aussi d'en changer légèrement le point de vue comme si on pouvait tourner autour des sujets que l'on prend en photo, mais après avoir pris la photo.

Impressionnant ? Sans conteste. Utile ? Cela reste à voir. Notons tout de même que, contrairement à Siri AI, ces fonctions de génération et retouche d'images seront disponibles en plusieurs langues et dans le monde entier.

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Apple Intelligence : des protections à tous les étages

La protection de la vie privée est évidemment un des chevaux de bataille d'Apple depuis très longtemps et un des avantages évidents de l'intégration des outils d'intelligence artificielle directement à tous les systèmes. Apple, par la voix de Craig Federighi, a beaucoup insisté à plusieurs reprises sur cet aspect des choses pendant la présentation.

Depuis 2024, Apple propose une application autonome de gestion des Mots de passe. Pratique et efficace, elle évite le recours à une application tierce et permet de sécuriser ses accès aux sites Web de manière simple. Depuis ses débuts, l'appli Mots de passe est capable de vous indiquer ceux qui sont considérés trop faibles ou, pire, qui ont été compromis par une fuite de données suite à un piratage comme il en arrive si souvent.

Dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, Apple Intelligence vous proposera, sur certains sites au début, de changer pour vous automatiquement le mot de passe faible ou compromis. On est donc là encore dans une sorte d'automatisation d'agent IA car c'est semble-t-il exactement ce qui va se passer : l'appli Mots de passe va se connecter au site concerné avec le mot de passe actuel, chercher où cliquer pour trouver les paramètres de sécurité dans le profil de votre compte en ligne, effectuer les étapes nécessaires pour créer un nouveau mot de passe complexe et l'enregistrer dans la fiche, sans que vous n'ayez rien à faire. Il va vraiment falloir faire confiance à sa machine ! Mais c'est tout le discours d'Apple…

IA Apple : entre local et cloud

Par ailleurs, selon les besoins, Siri AI pourra répondre aux requêtes directement, en local, directement depuis l'appareil sans avoir besoin de connexion internet ou, lorsque le modèle local ne sera pas suffisant, s'appuyer sur la plateforme Private Cloud d'Apple, qui traite les demandes de manière anonyme. Face aux concurrents qui traitent nos données de manière pour le moins cavalière, l'argument est massue.

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Avouons-le, pendant cette keynote de la WWDC 2026, il n'était pas évident de déterminer à quel moment telle ou telle fonction présentée avait ou non besoin d'une connexion à Internet. Apple est en réalité restée assez floue sur le sujet. Et on a mieux compris pourquoi à la fin de la présentation, lorsqu'une liste est rapidement apparue à l'écran pour détaillé les appareils compatibles avec les modèles les plus puissants d'IA locale : seules les iPhone, iPad et Mac les plus récents seront capables d'en tirer partie (voir image).

Cela signifie surtout que les appareils plus anciens ne pourront pas profiter de la nouvelle voix de Siri et des ajustements de personnalisation permettant de la rendre plus ou moins rapide et plus ou moins enjouée. Ils ne pourront pas profiter non plus de la version améliorée de la dictée vocale. En revanche, les appareils pourront utiliser les fonctions d'Apple Intelligence décrites ci-dessus : mais il leur faudra s'appuyer sur les serveurs d'Apple pour en profiter avec probablement certaines restrictions.

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IA Apple : des restrictions à prévoir

On comprend bien sûr l'intérêt de pouvoir utiliser Siri AI et toutes les fonction d'IA localement, sans connexion Internet. Mais pour obtenir des résultats suffisants sans attendre trop longtemps, cela demande une grande puissance de calcul que seuls les derniers processeurs (A19 Pro sur iPhone et iPad, M3, M4, M5 sur Mac) sont capables de fournir à condition également qu'ils soient accompagnés d'au moins 12 Go de mémoire vive. On remarque donc que le tout dernier MacBook Neo est exclu de la liste alors qu'il vient à peine d'arriver. Décevant.

Heureusement, on pourra donc utiliser Apple Intelligence en ligne : ce seront alors les serveurs d'Apple qui traiteront les requêtes. Mais cela aura un coût, car comme pour ChatGPT ou Gemini, les centres serveurs déployés pour répondre à nos requêtes demandent des investissements colossaux. Apple n'a pas été très précis sur le sujet en indiquant, notamment pour les fonctions de retouche photo, certaines limitations journalières. Autrement dit, au bout d'un certain nombre de requêtes, il faudra attendre le lendemain pour pouvoir continuer. Et ces limites seront relevées pour les abonnés aux services payants d'iCloud+, probablement à partir de l'abonnement à 3 dollars par mois, si ce n'est plus. Là encore, Apple n'a pas donné de précision.

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Apple maintient son calendrier habituel, et toutes les versions 27 des nouveaux systèmes seront disponibles à la rentrée de septembre, lorsque la firme lancera sa nouvelle gamme d'iPhone, souvent considérée comme le point de départ.

En attendant, il est tout à fait possible de tester les versions beta d'iOS 27, d'iPadOS 27, de macOS 27 et même de watchOS 27… à vos risques et périls. S'il s'agit de votre appareil du quotidien, nous vous recommandons fortement de ne pas céder à la tentation. Les nouveaux OS ne sont jamais suffisamment stables pendant les premières semaines qui suivent les annonces de la WWDC et tous les bugs n'ont pas encore été découverts. Une bêta publique, souvent plus stable, est prévue pour juillet prochain avec son premier lot de correctifs.

Si vous êtes tout de même tenté par l'installation, ouvrez les Réglages sur votre appareil, puis rendez-vous dans Général et Mise à jour logicielle. Appuyez alors sur Mise à jour bêta pour en activer la possibilité sur votre machine, puis choisissez iOS, iPadOS ou macOS Developer Beta. Revenez en arrière et appuyez sur le bouton Mettre à jour. Et attendez-vous à quelques problèmes, comme toujours avec des versions bêta…

Bonne nouvelle, on pourra installer iOS 27 sur tous les modèles d'iPhone déjà compatibles avec iOS 26, ce qui inclut les iPhone SE de 2e et 3e générations), mais aussi les iPhone 11 de 2019 et tous les modèles suivants jusqu'aux iPhone 17. Attention toutefois, les fonctions d'Apple Intelligence ne restent accessibles qu'aux iPhones 15 Pro et plus récents. En ce qui concerne l'iPad, Apple a en revanche réduit la compatibilité par rapport à iPadOS 26 et il faudra au minimum un processeur A13 pour faire tourner iPadOS 27, soit à partir l'iPad mini 6 et de l'iPad de 9e génération.

En ce qui concerne macOS 27, le nouveau système sera pour la première fois compatible uniquement avec les Mac à processeur Apple Silicon, les fameux M : exit donc les puces Intel, il faudra un Mac à processeur M1 minimum. Attention, là encore, il faut s'attendre à ce que certaines configurations n'aient pas accès à toutes les fonctions d'Apple Intelligence.

Comme à l'accoutumée, la conférence d'ouverture de la WWDC 2026 était entièrement pré-enregistrée et diffusée sur Internet, à partir de 19 h, heure de Paris. Si vous avez manqué le direct, pas de panique, vous pouvez facilement revoir la vidéo dans son intégralité. Pour accéder au replay, rendez-vous sur la page dédiée aux événements du site d'Apple, sur la chaîne Apple sur YouTube ou encore directement dans cette page. Préparez-vous à une séance d'une heure et quart, ce qui est finalement plutôt court par rapport à l'habitude.

La WWDC ne se résume pas à la keynote d'ouverture. Apple a également mis en ligne le programme complet de la conférence, ainsi qu'un site Web spécialement conçu pour les développeurs, mais accessible à tous les curieux et passionnés, avec des dizaines de vidéos détaillées, ainsi que les actualités et la documentation relatives aux sujets abordés lors de la conférence.