AppleCare One : une nouvelle assurance pour couvrir plusieurs appareils

Apple lance une nouvelle offre de garantie qui devrait plaire aux aficionados de la marque. Baptisée AppleCare One, elle permet de couvrir plusieurs appareils avec un seul abonnement. Mais elle n'est proposée pour l'instant qu'aux États-Unis.

Les appareils Apple ont beau être très appréciés, ils sont loin d'être donnés. Aussi, la moindre casse ou panne s'accompagne généralement d'une douloureuse qui a du mal à passer. Ce n'est donc guère étonnant qu'AppleCare, l'extension de garantie de l'entreprise qui permet de ne payer que les franchises en cas de problème – aujourd'hui majoritairement remplacé par AppleCare+ –, soit l'un de ses plus grands succès. Toutefois, il y a de plus en plus d'appareils différents à protéger, ce qui fait que les frais s'additionnent, et il faut malheureusement faire un choix sur ceux à assurer.

Aussi, à quelques semaines de l'annonce des nouveaux iPhone 17, Apple lance aux États-Unis une nouvelle extension de garantie, un abonnement haut de gamme qui permet de couvrir plusieurs appareils de la marque à la fois, au sein d'une seule et même assurance : AppleCare One.

© Apple

AppleCare One : trois appareils assurés pour 20 dollars par mois

AppleCare One prend la forme d'un abonnement à 19,99 dollars par mois permettant de couvrir jusqu'à trois appareils Apple en même temps. Il est possible d'en greffer d'autres, moyennant un supplément mensuel de 5,99 dollars par produit. Tous sont pris en charge : iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac…

Autre avantage : les nouveaux appareils ne sont pas les seuls à être éligibles, puisqu'il est aussi possible d'ajouter ou de retirer librement des appareils déjà en sa possession, jusqu'à quatre ans après leur achat. C'est bien plus que la période de 60 jours dont disposent les clients d'un nouvel appareil Apple pour souscrire l'offre AppleCare classique ! La seule condition est qu'ils doivent être en bon état, un point que l'entreprise prendra soin de vérifier en menant des diagnostics par téléphone et à distance. L'offre fait donc preuve d'une flexibilité très intéressante.

Les abonnés à AppleCare One bénéficieront des mêmes avantages qu'avec AppleCare+ : réparations illimitées en cas de chute ou de casse, assistance 24h/24 et 7j/7 avec des experts, et prise en charge des batteries. La perte ou le vol sont également pris en charge, mais uniquement pour les iPhone, iPad et Apple Watch – les AirPods et le MacBook ne sont donc pas inclus.

© Apple

AppleCare One : l'abonnement est-il financièrement avantageux ?

AppleCare One étant pour le moment uniquement disponible aux États-Unis, on ne sait pas quand l'abonnement sera lancé en Europe. Cela ne devrait toutefois pas trop tarder, puisque l'intégration de la protection contre le vol et la perte était également arrivée plus tardivement en France. Nul doute que cette extension de garantie premium devrait rencontrer un joli succès auprès des utilisateurs possédant plusieurs appareils Apple, car l'offre est plutôt avantageuse !

Pour rappel, dans nos contrées, assurer un iPhone avec AppleCare + avec couverture en cas de perte ou de vol revient à entre 10 et 15 euros par mois, selon le modèle. Pour une Apple Watch, c'est aux alentours de 5,99 euros par mois, entre 3,99 et 8,99 euros par mois pour un iPad, et entre 49,99 et 189,99 euros par an pour un MacBook.