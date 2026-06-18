iPhone, iPad, Mac… Tim Cook a une mauvaise nouvelle pour les fans d'Apple

Acheter un iPhone, un iPad ou un Mac va bientôt coûter plus cher. Tim Cook, le patron d'Apple, a confirmé que des hausses de prix se profilent, une décision liée à une situation devenue difficile à contenir sur le marché des composants.

La nouvelle risque de faire grincer des dents les adeptes de la marque à la pomme. Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Tim Cook a reconnu qu'Apple devra augmenter les tarifs de certains de ses produits dans les prochains mois. Le dirigeant explique que l'entreprise a longtemps absorbé la hausse de ses coûts de production, mais que cette stratégie n'est plus tenable. Selon lui, des augmentations sont désormais "inévitables"

Pour l'instant, Apple ne précise ni la date exacte de ces changements ni les appareils concernés. Toutefois, les iPhone, iPad et Mac apparaissent comme les candidats les plus probables. La prochaine grande vague de lancements est attendue à l'automne, ce qui pourrait constituer une occasion idéale pour revoir les prix à la hausse.

Selon les estimations du cabinet d'analyse TechInsights, le prix du futur iPhone 18 Pro pourrait être supérieur de quelque 270 dollars (234 euros) par rapport à celui de son prédécesseur, l'iPhone 17 Pro, déjà vendu 1 099 dollars (1329 euros en France), ce qui représenterait une hausse spectaculaire de près de 25 % ! On imagine que la pilule aura du mal à passer auprès des consommateurs si ce taux est généralisé à tout le catalogue.

Hausse des prixApple : l'IA au cœur du problème

Cette situation trouve son origine dans un phénomène qui touche l'ensemble de l'industrie technologique : la flambée du coût des puces mémoire. Ces composants sont indispensables aux smartphones, tablettes et ordinateurs, mais aussi aux gigantesques centres de données qui alimentent les outils d'intelligence artificielle.

Depuis plusieurs mois, les géants du numérique investissent des sommes colossales dans leurs infrastructures dédiées à l'IA. Cette ruée vers les puces mémoire exerce une forte pression sur l'offre mondiale. Résultat : les fabricants de composants augmentent leurs tarifs et les constructeurs électroniques voient leurs coûts grimper. "Il y a moins d'offres à un moment où il y a plus de demandes de la part des consommateurs et les fournisseurs se permettent de faire grimper la note", déplore Tim Cook.

Tim Cook décrit même cette pénurie comme une situation exceptionnelle. Apple a tenté de protéger ses clients en absorbant une partie de ces surcoûts. Jusqu'à présent, la firme avait évité une augmentation généralisée des prix de ses appareils, préférant optimiser sa chaîne d'approvisionnement et réorganiser une partie de sa production, notamment entre la Chine, l'Inde et le Vietnam. Mais l'entreprise estime désormais qu'elle ne peut plus supporter seule cette charge financière.

Même sans attendre cette hausse annoncé, Apple a déjà discrètement revu une partie de son offre actuelle. Ainsi, la version de base du Mac mini affichée à 699 euros a disparu du catalogue, en ne laissant qu'un modèle plus cher, à 949 euros avec un SSD de 512 Go au lieu de 256 Go.

Les difficultés d'Apple ne se limitent pas aux puces mémoire. Ces derniers mois, l'entreprise a également dû composer avec les conséquences des droits de douane américains sur certains produits importés.

Reste désormais à connaître l'ampleur de la facture pour les consommateurs. Certains analystes évoquent déjà des hausses significatives sur les modèles les plus haut de gamme, même si aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Une chose est certaine : après plusieurs années de relative stabilité, les prix des iPhone, des iPad, des Mac, des MacBook et même d'autres produits Apple comme l'Apple Watch vont augmenter. Si vous comptiez vous équiper d'un appareil déjà existant, mieux vaut ne pas trop attendre. Et même profiter de l'opération ̈Prime Day d'Amazon et des prochaines soldes d'été pour craquer !