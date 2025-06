iOS 26 : tout ce qui va changer sur l'iPhone avec le nouveau système et son interface Liquid Glass

Comme prévu, Apple a présenté ses nouveautés logicielles lors de la conférence d'ouverture de la WWSC 2025. Grande vedette de la cérémonie, iOS 26, la prochaine version du système pour iPhone qui se pare d'une interface étonnante, Liquid Glass.

Le grand ravalement a commencé. C'est ainsi que l'on pourrait résumer les nouveautés annoncées par Apple dans la soirée du lundi 9 juin pendant la keynote d'ouverture de la conférence annuelle des développeurs (WWDC, WordlWide Developper Conference). Un programme 100 % axé sur les nouveautés logicielles qui devraient se concrétiser en septembre prochain, lors de la présentation des prochains iPhone (entre autres).

Et autant le dire tout de suite, l'IA n'est pas au cœur du sujet cette fois-ci – ça change ! Tous ceux qui attendaient un nouveau Siri capable de concurrencer ChatGPT seront déçus : ce n'est pas encore pour cette année. D'ailleurs Apple n'a même pas prononcé le nom de son célèbre assistant vocal pendant les quelque 90 minutes de sa présentation. Mais on a tout de même eu le droit à un certain nombre de nouveautés, surtout pour la star du moment, iOS.

Comme on en a maintenant l'habitude, la conférence d'ouverture (la keynote) de la WWDC 2025 était enregistrée à l'avance et diffusée en ligne en streaming. Environ 1200 personnes privilégiées – des développeurs évidemment mais aussi des journalistes, des créateurs de contenus et même des étudiants– ont pu assister à la présentation sur place, devant plusieurs grands écrans disposés devant le café Macs, la "cafète" de l'Apple Park, le QG d'Apple. Si vous avez raté le direct, pas de problème, vous pouvez très facilement revoir la vidéo dans son intégralité. Pour le replay, il suffit de vous rendre sur la page dédiée aux événements sur le site d'Apple (avec des sous-titres en français) ou tout simplement sur la chaîne YouTube d'Apple. Prévoyez la boisson et le popcorn, car la vidéo dure plus d'une heure et demie !

Notons que, comme toujours, Apple n'est pas avare en grand spectacle et en autosatisfaction. La vidéo s'ouvre sur une séquence "humoristique" – enfin, de l'humour à la Apple… – avec une course de F1 sur le toit du bâtiment transformé en circuit pour la circonstance. Un prétexte pour promouvoir un film qui sortira prochainement sur AppleTV+ et l'occasion de voit Tim Cook avec un casque audio filaire, lui qui aime tant les AirPods… Pas sûr toutefois que tout le monde apprécie l'allégorie de la vitesse avec un bolide qui ne semble pas électrique, à une époque où Apple vante ses efforts pour l'environnement.

La WWDC ne se limite pas à la keynote d'ouverture. Apple a mis en ligne le programme complet de sa conférence ainsi qu'un site spécial destiné principalement au développeurs – mais ouvert aux curieux et aux passionnés. On y retrouvera des dizaines de vidéos détaillées et les actualités et la documentation concernant les points abordés lors de la conférence.

Pour commencer, comme les rumeurs l'avaient prédit (voir notre article), Apple tire un trait sur les noms habituels de versions de ses différents systèmes. Aussi, la prochaine mouture d'iOS ne sera pas numérotée 19 mais 26. Ce numéro fait maintenant référence à l'année d'utilisation du système. Il en sera de même pour macOS, iPadOS, watchOS, tvOS et visionOS.

iOS 26 : l'interface Liquid Glass jolie mais pas pratique

Outre ce changement de nom, c'est bel et bien un grand ravalement, de façade pour commencer, qui s'annonce. iOS 26 profite d'un sérieux lifting. Tant et si bien que la firme indique qu'il s'agit du plus gros chamboulement esthétique de son OS mobile depuis 2013 et la sortie d'iOS 7. Et, bien évidemment, ce nouveau design s'accompagne d'un nom soigneusement choisi par le service marketing : Liquid Glass (ou verre liquide en français).

Derrière cette nouvelle appellation se cache une interface au look très porté sur la transparence. Volets de raccourcis, notifications, icônes, barres flottantes, curseurs et autres boutons s'offrent, avec iOS 26, des effets visuels assez réussis, il faut le dire. Ils ne sont pas sans rappeler non plus l'interface de Windows Vista, datant de 2007, année de sortie du tout premier iPhone.

© Wikipedia

Comme nous avons pu le constater avec la version béta d'iOS 26 installée sur un iPhone 16 Plus, Liquid Glass se matérialise dès la sortie de veille de l'appareil. L'heure comme les icônes positionnées au bas de l'écran ou encore les widgets (placés dorénavant eux aussi en bas) deviennent translucides. Un bon moyen de faire la part belle au fond d'écran retenu. Celui-ci peut d'ailleurs bénéficier d'un effet de parallaxe plus accentué pour donner un effet de profondeur.

L'écran d'accueil profite également assez largement du design Liquid Glass. Il est par exemple possible d'appliquer à toutes les icônes qui le composent un effet de transparence qui imite le verre. Un glissement vers le bas de l'écran pour dérouler le volet de notifications donne l'impression de voir se superposer une plaque de verre avec flou et déformation des éléments situés en-dessous. C'est joli et même élegant, mais pour la lisibilité, on repassera.

Dès la présentation et, plus encore depuis la diffusion d'une bêta pour développeurs, les commentaires négatifs ont fusé : Liquid Glass n'est pas très lisible. Les textes blancs se révèlent difficilement déchiffrables si le fond d'écran est lui-même très clair. Et même sans fond clair, les personnes souffrant de problèmes de vue auront beaucoup de mal à décrypter textes et icônes, à cause de cette transparence. La bascule automatique vers du texte noir lorsque le fond est clair n'est pas au rendez-vous. Certes, on peut légèrement ajuster l'opacité dans les réglages d'accessibilité, mais le résultat n'est pas très convaincant. Rappelons cependant qu'iOS 26 est encore en béta et que tout n'est pas finalisé. Apple a encore le temps de corriger le tir.

Liquid Glass est présent partout dans l'OS et même dans les applis fournies. C'est le cas de l'appli Musique avec la barre de lecture flottante qui devient translucide ou encore dans Safari avec le champ de saisie d'adresse qui témoigne du même traitement.

© Apple

© Apple

Idem pour l'appli Appareil photo où les icônes prennent maintenant la forme de grosses bulles.

© CCM

On note enfin que les coins des menus sont maintenant plus arrondis et s'adaptent à la forme des angles de l'écran de l'iPhone (qui n'est pas à angle droit).

Tout cela est bien joli mais il reste aussi à évaluer l'impact de tous ces effets visuels sur la consommation en ressources (GPU, CPU, RAM) et bien sûr la batterie de l'iPhone. Sachant qu'iOS 26 est conçu pour tourner sur les iPhone 11 (2019) et ultérieurs, il n'est pas certain que tous les utilisateurs ressentent le même niveau de satisfaction. Nous avons installé la béta sur un iPhone 16 Plus et un iPhone 14 Pro Max. Si l'ensemble reste fluide sur l'appareil le plus récent, nous avons noté de lourds ralentissements sur l'iPhone de 2022. Encore une fois, iOS 26 est une version béta à l'heure actuelle mais nous émettons quelques réserve à l'installation de la version finale sur des iPhone anciens.

iOS 26 : une appli Téléphone au goût du jour

Liquid Glass s'apparente comme la grande nouveauté d'iOS 26 mais Apple ne s'est pas contenté de ce grand coup de peinture. Certaines applis ont aussi été l'objet des attentions des développeurs. C'est le cas de l'appli Téléphone qui n'avait pratiquement pas évolué le premier iPhone en 2007. Et pour l'enrichir, Apple n'est pas allé chercher bien loin en empruntant les bonnes idées à Android. Avec iOS 26, l'appareil va enfin s'attaquer aux appels indésirables en permettant de les filtrer. Baptisée Call Screening, la fonction permet de mettre en attente n appel en demandant à l'IA de jouer les intermédiaire pour demander à l'interlocuteur de s'identifier.

De la même façon, il sera possible aussi de laisser le téléphone dans son coin en attendant d'être mis en relation avec le correspondant. La fonction permet de ne pas se coltiner la musique d'attente. Dès qu'un correspondant prend la ligne, il est informé que vous allez prendre l'appel.

Enfin, la traduction est aussi au programme avec une synthèse vocale conduite en temps réel.

© Apple

iOS 26 : l'appli Messages recopie WhatsApp

Toutes les idées sont bonnes à prendre. Pour son appli de gestion de SMS Messages, Apple a cette fois-ci jeté un œil du côté de ce qui se fait chez Meta avec WhatsApp. iOS 26 permet de changer l'arrière-plan d'une conversation. Avec les conversations de groupe, il est possible de voir qui est en train de rédiger un message avec son avatar. Enfin, il est aussi possible de proposer un sondage au groupe… toutes ces fonctions sont disponibles dans WhatsApp.

© CCM

On note aussi que la traduction instantanée répond aussi à l'appel dans les SMS. Il sera possible d'écrire par exemple en français à un correspondant allemand. Le message sera traduit automatiquement. Idem pour ses réponses rédigées dans sa propre langue.

iOS 26 : une appli Musique plus conviviale

Installée aussi par défaut avec iOS, l'appli Musique évolue. Elle permet d'afficher les parole du titre en cours de lecture mais surtout, de baisser le volume du chant… si vous voulez vous adonner à une petite séance de karaoké.

© CCM

iOS 26 : l'appli Photos revient à l'essentiel

L'appli Photos avait eu tendance à s'éparpiller au cours des dernières versions d'iOS. Les menus, les onglets s'étaient multipliés au fil du temps semant un peu la confusion. Avec iOS 26, Apple revient à l'essentiel. Deux menus se nichent en bas à gauche (Photothèque et Collections) quand une simple loupe pour la recherche occupe l'angle inférieur droit de l'écran. Les options de tri et de sélection occupent le haut de l'écran. C'est plus épurer et plus simple.

© CCM

Quand sortira iOS 26 ?

Si Apple maintient son calendrier habituel, iOS 26 devrait être disponible au mois de septembre lorsque la firme lancera sa nouvelle gamme d'iPhone. En attendant, il est tout à fait possible de tester la version béta d'iOS 26… à vos risques et périls. S'il s'agit de votre iPhone du quotidien, nous vous recommandons fortement de ne pas céder à la tentation. L'OS n'est pas suffisamment stable à l'heure actuelle et tous les bugs n'ont pas encore été découverts. Une seconde béta du système devrait voir le jour en juillet prochain avec son premier lot de correctifs.

Si vous êtes tout de même tenté par l'installation, ouvrez le menu Réglages puis Général et Mise à jour logicielle. Appuyez alors sur Mise à jour bêta puis choisissez iOS 26 Developer Beta. Revenez en arrière et appuyez sur le bouton Mettre à jour.

© CCM

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 26 ?

La liste des modèles d'iPhone compatibles avec la nouvelle version du système élimine cette année la famille des XS, XR et XS Max sortis en 2018. iOS 26 sera compatibles avec les tous les appareils sortis depuis 2019 soit, les modèles suivants :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3e génération)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Articlé réalisé avec la participation de Fabrice Neuman