iOS 26, macOS 26 : quand Apple copie Microsoft pour renommer ses systèmes

Apple abandonnerait la numérotation classique de ses systèmes pour passer directement à la version 26, calquée sur l'année de sortie. Un virage stratégique qui rappelle les pratiques de Microsoft dans les années 1990.

Selon Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg, toujours toujours très informé sur les projets d'Apple ‑ à tel point que les esprits taquines le surnomment malicieusement Guruman –, la firme de Cupertino s'apprêterait à effectuer prochainement un changement historique et symbolique pour ses systèmes d'exploitation de ses différents appareils (Mac, iPhone, ïPad, Apple Watch, etc.). Elle aurait décidé en effet de tirer un trait sur la suite logique des versions d'iOS, macOS et consorts.

De fait, alors qu'on attendait iOS 19, c'est iOS 26 qui pourrait être dévoilé lors de la WWDC 2025, la grande conférence annuelle des développeurs – qui démarrera le 9 juin prochain –, lors de laquelle l'entreprise dévoile traditionnellement ses nouveautés logicielles. Mais le changement ne se limiterait pas à l'iPhone : iPadOS, watchOS, tvOS, visionOS et macOS adopteraient tous la même logique, alignant leur numéro sur l'année 2026. Ce saut de huit versions pourrait sembler arbitraire, mais il répond à un objectif de lisibilité : harmoniser la nomenclature entre les différents systèmes et les inscrire plus clairement dans le temps.

© Apple

iOS 26, macOS 26 : une nouvelle numérotation à la Microsoft

Ce choix n'est pas sans rappeler celui de Microsoft qui, dans les années 1990, baptisait ses systèmes Windows 95, 98 ou 2000. À l'époque, la logique était simple : ancrer chaque version dans une temporalité identifiable pour les utilisateurs et les entreprises. Apple reprend ici cette recette en l'appliquant à son propre écosystème, autrefois réputé pour sa rigueur dans la progression numérique. Une forme d'hommage inversé à une époque où Microsoft imposait les standards, et où Apple, plus marginal, cultivait la différence. Accessoirement, et de façon également amusante, cette numérotation calquée sur le millésime ressemble au système adopté pour Ubuntu, qui combine pur chaque version l'année et le mois de sa sortie – la version 24.04 date d'avril 2024.

Ce changement de nom est aussi la vitrine d'une transformation plus profonde. Depuis plusieurs mois, Apple travaillerait à un redesign majeur de ses interfaces, en s'inspirant notamment du style épuré du système du Vision Pro. Le but : donner une sensation d'homogénéité entre appareils. En alignant non seulement les chiffres, mais aussi les visuels et les fonctions entre iPhone, Mac, iPad et Apple Watch, la firme cherche à renforcer son image d'écosystème intégré — un argument de vente clé à l'heure où l'interopérabilité devient centrale.

La cohérence des numéros n'est pas un détail marketing. Elle facilite la communication auprès du grand public, mais aussi des développeurs. Parler de "versions 2026" évite les incompréhensions entre des systèmes dont les noms divergeaient jusqu'ici. Ce changement permet également à Apple de mieux synchroniser ses campagnes commerciales, en présentant ses nouveautés logicielles comme une grande mise à jour collective, plus facilement identifiable — et donc plus vendable.

Reste à savoir si ce changement sera perçu comme une vraie rupture ou comme un simple effet d'annonce. Pour l'instant, Apple n'a rien confirmé, fidèle à son goût du secret. Mais à quelques jours de la WWDC, les rumeurs s'intensifient et laissent penser que cette nouvelle numérotation s'accompagnera d'un virage plus large dans la philosophie logicielle de l'entreprise. De la forme au fond, Apple pourrait bien s'apprêter à tourner une page, avec une ambition simple : remettre de l'ordre, tout en gardant le contrôle.