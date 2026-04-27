Finis les chargeurs propriétaires : l'USB-C devient la norme pour les PC portables

Depuis le 26 avril 2026, la prise USB-C est désormais obligatoire pour recharger (presque) tous les ordinateurs portables neufs vendus en France. Une excellente nouvelle pour la planète et nos tiroirs !

La prise USB-C est devenue la norme universelle obligatoire pour la recharge de nombreux appareils électroniques de petite et moyenne taille sur le Vieux Continent. Jusqu'à présent, cette réglementation européenne concernait les téléphones mobiles, les tablettes, les consoles de jeu portables, les appareils photo, les casques et écouteurs, les consoles de jeu vidéo, les haut-parleurs portatifs, les liseuses, les claviers, les souris et les systèmes de navigation portables (les GPS).

Depuis le 26 avril 2026 – et le 28 avril à l'échelle de l'Union européenne –, c'est au tour des ordinateurs portables de devoir obligatoirement être équipés d'un "chargeur universel" pour être vendus en France. Cette obligation s'inscrit dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2022/2380, via le décret n°2023-1271. Une excellente nouvelle pour en finir avec la jungle des chargeurs propriétaires !

Chargeurs USB-C universels : un principe avec plusieurs exceptions

La règle découle de la directive européenne "concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques" du 22 novembre 2022. Celle-ci est notamment connue pour avoir contraint Apple à abandonner ses fameux câbles Lightning pour adopter l'USB-C depuis le 28 décembre 2024. Elle doit permettre de réduire significativement les déchets électroniques – ce seraient pas moins de 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année selon la Commission européenne –, de simplifier la vie des consommateurs et de renforcer la cohérence du marché intérieur.

Tous les ordinateurs portables ne sont cependant pas concernés. Tout d'abord, la règle n'est pas rétroactive, ce qui signifie qu'elle ne concerne que les appareils neufs introduits sur le marché à partir de la date d'entrée en vigueur. Les appareils commercialisés avant le 26 avril 2026 peuvent donc continuer à être vendus, même s'ils utilisent un connecteur propriétaire.

Ensuite, vient la question des ordinateurs portables ayant besoin d'une grande puissance électrique, comme les PC gaming, les stations mobiles pour créatifs et certains modèles pro. Contrairement à certaines idées reçues, ces modèles ayant besoin d'une puissance supérieure à 100 watts ne sont pas automatiquement exclus du dispositif. Cette confusion vient d'une mauvaise interprétation des textes européens, qui mentionnent le seuil de 100 watts uniquement comme une référence technique liée aux premières capacités de l'USB-C, et non comme une limite réglementaire.

En pratique, la directive impose simplement la présence d'un port USB-C capable de recharger l'appareil, sans interdire l'ajout d'un connecteur propriétaire en complément. De plus, les standards récents de recharge via USB-C permettent désormais d'atteindre jusqu'à 240 watts, rendant cette technologie compatible avec des machines bien plus gourmandes en énergie. Autrement dit, un ordinateur portable puissant peut rester conforme, à condition d'intégrer la recharge via USB-C, même s'il continue d'utiliser un chargeur dédié pour ses performances maximales.

Enfin, depuis ce 26 avril, les fabricants ont l'obligation d'indiquer clairement si le chargeur est fourni avec l'ordinateur, comme c'est actuellement le cas pour les smartphones, par exemple par le biais d'un petit pictogramme. L'Agence nationale des fréquences (ANFR) va se charger du contrôle de la bonne mise en œuvre de cette disposition.

Chargeurs USB-C universels : quels sont les prochains appareils concernés ?

La prochaine étape de l'harmonisation des systèmes de recharge en Europe pourrait concerner les blocs d'alimentation eux-mêmes. La Commission européenne travaille en effet sur de nouvelles règles visant à généraliser l'usage de ports USB-C et à améliorer l'efficacité énergétique des chargeurs. Un document de finalisation de l'initiative européenne sur le chargeur universel USB-C évoque aussi la possibilité de l'étendre à tous les appareils domestiques et professionnels", soit une formulation particulièrement et volontairement vague qui pourrait couvrir énormément de produits (voir notre article).

Toutefois, aucune obligation ferme n'a encore été adoptée concernant une extension à grande échelle à d'autres appareils du quotidien. Si plusieurs pistes sont à l'étude dans le cadre des politiques européennes d'écoconception, leur périmètre et leur calendrier restent à ce stade incertains.