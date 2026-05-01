Simple et pratique, ce téléphone à l'ancienne coûte moins de 30 euros - Et il est compatible 4G !

À contre-courant des smartphones haut de gamme hors de prix, quelques constructeurs proposent des téléphones basiques mais modernes, suffisants pour les besoins quotidiens et vendus à des tarifs défiant toute concurrence.

Alors que les smartphones haut de gamme s'affichent désormais au prix d'un ordinateur, en dépassant souvent les 1000 euros, certains acteurs misent sur le retour à l'essentiel. Et pour cause : nombreux sont ceux qui recherchent un appareil simple, bon marché, capable de tenir plusieurs jours sans recharge.

Une solution idéale pour garder un mobile d'appoint en cas de panne, pour partir en balade ou simplement pour fuir les sollicitations permanentes des réseaux sociaux et autres applications destinées à capter l'attention en permanence. C'est aussi une solution idéale pour équiper une personnage âgée peu à l'aise avec le numérique et les appareils trop sophistiqués, ou un enfant, en l'éloignant des sources de distraction ou de harcèlement tout en lui donnant la possibilité de communiquer en cas de besoin.

C'est sur ce principe que sont conçus les dumbphones, des téléphones idiots (dumb), par opposition aux smartphones, censés être intelligents (smart). Une catégorie très minoritaire, dans laquelle se sont spécialisés quelques fabricants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont accessibles à tous, à l'instar de ce modèle vendu à très bas prix.

© TCL

De fait, ce "petit" téléphone reprend la recette des mobiles d'autrefois : un format réduit, des touches physiques, une interface ultra claire et une navigation pensée pour aller droit au but. Ici, inutile d'espérer consulter ses réseaux sociaux ou installer des applications : tout est recentré sur les appels et les SMS. Mais la modernité n'est pas totalement absente, puisque l'appareil est compatible 4G et adopte une prise USB-C, bien plus pratique que l'ancien micro-USB.

Ses dimensions minuscules – seulement 113 x 48 x 15 mm – et son poids plume de 80 g le rendent facile à glisser dans une poche. L'écran couleur de 1,8 pouce se contente d'afficher les informations essentielles, tandis que sa batterie de 1030 mAh assure plusieurs jours d'autonomie. Mieux encore, elle est amovible, ce qui permet de la remplacer facilement en cas de besoin : une caractéristique, hélas, disparue sur les smartphones actuels… Des fonctions pratiques complètent l'ensemble : lampe torche activable d'une simple touche, calculatrice, agenda, enregistreur vocal… et même un petit appareil photo VGA (0,8 mégapixel), certes symbolique mais utile pour dépanner.

Il convient de souligner que ce téléphone basique n'est pas signé d'un obscur fabricant : c'est le TCL OneTouch 5041, un modèle récent conçu et fabriqué par TCL, l'un des plus grands constructeurs chinois de produits électroniques, qui propose par ailleurs de véritables smartphones, beaucoup plus élaborés, mais aussi des téléviseurs, des appareils électroménagers, etc. Plutôt rassurant !

Ce positionnement minimaliste n'est pas anodin. De plus en plus de consommateurs expriment une lassitude face aux smartphones qui coûtent une fortune, nécessitent une recharge quotidienne et s'accompagnent d'un flux constant de notifications. Le succès croissant des modèles "déconnectés" prouve qu'il existe un marché pour des téléphones sans fioritures, vendus à prix plancher. Le lancement de ce modèle s'inscrit aussi dans une tendance plus large. La GSMA, organisation mondiale qui regroupe les acteurs du mobile, avait récemment évoqué l'idée d'un téléphone universel vendu autour de 30 euros pour répondre aux besoins essentiels.

Et c'est là que réside la surprise : le TCL 5041 s'affiche à seulement 36 euros chez Free Mobile, qui le vend directement sur sa boutique en ligne Mieux encre, on le trouve même à 28 euros chez Amazon, un tarif dérisoire en 2026 pour un mobile compatible avec les réseaux actuels – la 2G et la 3G des anciens téléphones étant appelée à disparaitra très vite. Une solution concrète à tous ceux qui veulent un téléphone simple, robuste et vraiment pas cher, loin des coûteux iPhone et autre Samsung Galaxy qui font baver les geeks.