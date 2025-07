Il sera bientôt plus simple de rechercher des fichiers sur un smartphone Android

Excellente nouvelle pour ceux qui ont du mal à retrouver leurs fichiers sur leur smartphone Android. Plusieurs fonctions devraient bientôt venir simplifier les choses, notamment au niveau des filtres.

Les propriétaires de smartphones Android en font souvent l'expérience : naviguer dans le gestionnaire de fichiers à la recherche d'un document en particulier peut parfois être une véritable épreuve, surtout si vous en stockez beaucoup. Entre les téléchargements, les musiques, les photos, les PDF, ce qui est contenu dans l'appareil ou sur un stockage externe, on a vite fait de ne plus savoir où donner de la tête !

Mais Google veille au grain ! Nos confrères d'Android Authority ont découvert, en cherchant dans le code de la version bêta 1.8122 de l'application Files by Google, que plusieurs fonctions visant à améliorer la recherche de fichiers sont en cours de développement. Ils sont parvenus à les activer afin de nous en donner un aperçu. Au programme : la possibilité de filtrer les résultats de recherche par type de média, une nouvelle catégorie "Autre" et un nouveau filtre pour différencier les fichiers provenant du stockage interne et externe.

Fichiers Android : un système de filtres plus affiné

Actuellement, lorsque vous utilisez la fonction de recherche de Fichiers Google, vous pouvez filtrer vos résultats par catégorie de documents : Images, Vidéos, Audio et Documents. Pour cela, vous devez vous rendre dans le menu "Catégorie" et sélectionner l'option correspondante. Avec la nouvelle interface, ces options de catégorie s'afficheront directement sur l'écran de recherche principal, ce qui vous évitera d'aller les rechercher et vous fera donc gagner du temps.

© Android Authority

En outre, Google va introduire une nouvelle catégorie, baptisée "Autre", qui servira à regrouper tous les fichiers qui ne correspondent à aucune autre, comme les fameux fichiers APK (pour Android Package Kit ou paquet Android en français), ces dossiers compressés contenant les fichiers d'installation des applications conçues pour Android et tous les éléments nécessaires à leur fonctionnement. Jusqu'à présent, ces fichiers étaient dispersés au milieu de l'ensemble des médias et documents stockés sur le smartphone. Ce changement devrait donc pouvoir permettre d'affiner les recherches.

Enfin, Google prépare un nouveau filtre permettant de différencier les fichiers provenant de la mémoire interne de l'appareil et d'une solution de stockage externe, comme une carte SD ou une clé USB OTG par exemple. Voilà qui devrait vous être utile si vous possédez un smartphone avec 128 Go ou que vous aimez stocker des tonnes de fichiers dessus ! Toutes ces nouveautés étant encore en phase de développement, il va toutefois falloir se montrer patient avant que tout le monde puisse en profiter.