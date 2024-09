Files by Google va enfin offrir de vraies fonctions pour lire des PDF

Le lecteur de PDF du gestionnaire de fichiers Files by Google va avoir le droit à de nombreuses nouveautés. Il prendra enfin en charge plusieurs fonctions et se dotera d'une nouvelle interface pour les tablettes.

Même si les fichiers PDF sont pratiquement universels, les applications de lecture et d'édition varient énormément en termes de fonctions. Files by Google n'est probablement pas l'application à laquelle vous pensez immédiatement lorsque vous avez besoin de travailler avec des documents PDF sur un smartphone ou une tablette Android. Si, en cas de besoin, le gestionnaire de fichiers permet de récupérer facilement n'importe quel PDF pour obtenir un aperçu rapide, il est en revanche très limité : vous pouvez afficher des documents, page par page, et… c'est à peu près tout. On est très loin d'Adobe Acrobat Reader !

© Android Authority

Jusqu'ici, pour pouvoir profiter du zoom ou de la recherche dans le fichier, il fallait s'appuyer sur la visionneuse PDF de Drive, Files by Google ne pouvant rien faire de lui-même. Mais les choses sont sur le point de changer ! En explorant le code du fichier APK de la dernière version 1.4955.677425801.0 de l'application Files by Google, nos confrères d'Android Authority sont parvenus à activer de nouvelles fonctions pour le lecteur de PDF interne à l'application : le zoom, la recherche dans le fichier et la protection d'un PDF à l'aide d'un mot de passe. Attention, elles fonctionnent uniquement sur un appareil tournant sous Android 15.

© Android Authority

PDF dans Files by Google : une nouvelle interface pour les tablettes

Mais ce n'est pas la seule nouveauté à venir pour Files by Google. Dans le code du fichier APK de la version 1.4831.672243909.0 de Files by Google cette fois, Android Authority a découvert une nouvelle mise en page pour les tablettes et les smartphones pliants – là encore, cette nouvelle interface semble réservée aux appareils tournants sous Android 15 uniquement. Jusqu'à présent, l'application se contentait d'étirer l'affichage mobile et de proposer une vue des fichiers récents sous forme de carrousel, une barre de recherche, ainsi qu'un accès aux catégories, aux collections et aux options de stockage. Vous basculiez automatiquement vers une autre page lorsque vous sélectionniez un fichier ou un dossier.

Ancienne interface © Android Authority

La nouvelle interface utilisateur déplace tous les éléments de la page d'accueil vers une colonne à gauche et affiche le dossier ou la catégorie sélectionnée à droite. De cette façon, elle exploite mieux l'écran plus grand de l'appareil et vous permet de parcourir rapidement vos fichiers sans avoir à revenir constamment à la page d'accueil pour accéder à un nouveau dossier ou à une nouvelle catégorie.

Nouvelle interface © Android Authority

La barre de recherche a également été rétrécie, tandis que le bouton "Numériser" a été déplacé dans le coin inférieur droit de la colonne de gauche pour faire de la place à des boutons supplémentaires pour la colonne de droite. Le résultat est bien plus pratique ! Il ne reste plus qu'à attendre que Google active toutes ces nouveautés auprès des utilisateurs.