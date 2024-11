C'est la solution la plus simple pour échanger sans fil des fichiers entre un smartphone et un PC

Oubliez les câbles USB et les transferts par mail ! Les téléphones Android disposent d'une fonction pratique et simple pour échanger rapidement des fichiers avec un PC Windows. Et c'est gratuit !

De nos jours, les smartphones et les ordinateurs sont devenus des outils aussi indispensables que complémentaires au quotidien. Que ce soit dans le cadre du travail ou des loisirs, il est fréquent de commencer une tâche ou une activité sur l'un et de la poursuivre sur l'autre. Ainsi, faire communiquer de façon fluide ces différents appareils, et notamment échanger rapidement des fichiers entre eux, est devenu une nécessité pour beaucoup d'utilisateurs.

Dans le monde Apple, la fonction AirDrop remplit parfaitement ce rôle, et dans l'univers Windows et Android, d'importants progrès ont été réalisés ces dernières années. Microsoft a beaucoup enrichi son application Mobile connecté, qui permet d'utiliser son smartphone directement sur l'écran de son PC, et son service Appareils mobiles, grâce auquel on peut désormais accéder au contenu de son téléphone depuis l'Explorateur de fichiers de Windows.

Mais à côté des solutions de Microsoft, il existe également une autre méthode très facile d'utilisation pour transférer du contenu d'un téléphone Android vers un PC Windows : l'application Quick Share (littéralement, Partage rapide en français). Développée par Google, gratuite et installée de base sur tous les smartphones fonctionnant sur Android 6 ou supérieur, cette fonction de partage de fichiers entre appareils brille par sa simplicité et sa rapidité d'utilisation.

Pour en profiter, il faut tout d'abord télécharger Quick Share depuis le site officiel d'Android, puis l'installer en double-cliquant sur le fichier QuickShareSetup.exe ainsi récupéré. À la première ouverture, l'application Quick Share propose de se connecter à son compte Google, afin de faciliter le partage de fichiers avec ses contacts et ses appareils, mais cette connexion n'est pas obligatoire.

Pour que l'échange de contenu fonctionne, le Bluetooth doit être activé sur le PC comme sur l'appareil Android, et les deux doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Par ailleurs, la visibilité de chaque appareil doit être défini, pour leur permettre de se détecter les uns les autres. Par défaut et par mesure de sécurité, il est probable que ce paramètre soit réglé sur Personne, ce qui empêche la réception de fichiers.

Vous pouvez modifier la visibilité du PC directement depuis l'écran principal de Quick Share, en cliquant sur Appareil masqué pour faire apparaître une liste d'options. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google, vous ne pourrez sélectionner que Recevoir de tout le monde. Dans le cas contraire, vous pourrez également choisir entre Recevoir des contacts et Recevoir de vos appareils.

Vous devrez aussi vérifiez la visibilité de votre appareil Android. Pour cela, toucher le haut de votre écran et faîtes glisser votre doigts vers le bas pour faire apparaître le panneau des réglages, puis appuyer sur Quick Share. Comme sur PC, vous pourrez choisir entre plusieurs modes de visibilité (Vos Appareils, Contacts ou Tout le monde). Et sur PC comme sur smartphone, le mode "tout le monde" se désactivera automatiquement au bout d'une dizaine de minutes, par sécurité.

Une fois ces réglages fait, vous pourrez alors facilement transférer des documents, des photos, des vidéos, des dossiers ou bien n'importe quel type de contenu de votre PC vers votre smartphone, ou inversement. Pour envoyer des fichiers depuis le PC, faîtes les simlement glisser depuis l'Explorateur de Windows vers la fenêtre de Quick Share, ou cliquez sur le bouton Sélectionner dans cette dernière. Et pour transférer du contenu depuis votre appareil Android, sélectionnez le sur votre écran, puis touchez l'option Partager et ensuite l'option Quick Share.

Dans un sens comme dans l'autre, vous devrez valider manuellement toute transmission de fichiers sur l'appareil qui les reçoit. C'est un mécanisme de sécurité qui vise à éviter de recevoir du contenu non sollicité ou malveillant. Quick Share est donc une bonne alternative aux solutions de Microsoft pour partager des fichiers entre ses appareils Android et Windows. Bien qu'elle offre des fonctions plus limitées que l'application Mobile connecté, elle s'avère plus facile d'utilisation et permet l'échange de contenu sans passer par son compte Microsoft.