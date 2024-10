Vous pouvez désormais accéder au stockage de votre mobile depuis Windows sans aucun câble

C'était une fonction très attendue et elle est enfin disponible pour tout le monde. Windows permet désormais d'accéder au contenu d'appareils mobiles directement depuis l'Explorateur de Fichiers, sans aucun câble et sans application tierce.

Microsoft a fait de gros efforts ces derniers mois pour faciliter la communication entre les appareils mobiles et Windows. Avec l'application Mobile connecté sur ordinateur, et son pendant Lien avec Windows sur smartphone, il était déjà possible de faire beaucoup de choses, comme recevoir et envoyer des SMS, consulter et télécharger des photos, et même utiliser ses applications mobiles, le tout depuis son PC.

Et l'entreprise vient de franchir un nouveau cap, avec le déploiement d'une fonction particulièrement attendue : la possibilité d'accéder au stockage d'un appareil mobile directement depuis l'Explorateur de Fichiers de Windows, sans utiliser de câble USB et sans passer par un logiciel tiers. La fonction est intégrée nativement à Windows et ne nécessite, pour être utilisée, que d'activer une option et de lier son mobile à son PC.

Une fois la fonction activée et les appareils reliés entre eux via un compte Microsoft, il devient alors possible de parcourir librement le stockage du mobile connecté, comme on le ferait avec n'importe quel périphérique (clé USB, disque dur ou SSD externe). Avec cette nouveauté, il est ainsi plus facile de consulter le contenu de son smartphone depuis son ordinateur, et d'échanger des fichiers entre les deux appareils.

Comment activer l'affichage du contenu d'un mobile dans l'Explorateur de Fichiers ?

L'affichage du contenu d'un appareil mobile (smartphone, tablette) dans l'Explorateur de Fichiers de Windows n'est pas une fonction de l'application Mobile connecté, mais celle d'un autre composant système du même domaine, appelé Hôte d'expérience inter-appareils. Cette fonction nécessite par ailleurs d'activer une option spécifique dans les Paramètres de Windows, là encore située dans la même catégorie que les options de Mobile connecté.

► Tout d'abord, vous devez vous assurer que le composant système Hôte d'expérience inter-appareils est à jour. Ouvrez le Microsoft Store, cliquez sur la section Téléchargements en bas de la barre verticale à gauche, puis cliquez sur le bouton Obtenir les mises à jour en haut à droite de la fenêtre. Une fois toutes les mises à jour téléchargées et installées, vous pouvez cliquer sur le composant système Hôte d'expérience inter-appareils pour vérifier que la version installée est égale ou supérieure à 1.24101.35.0.

► Ouvrez ensuite l'application Paramètres de Windows, et rendez-vous dans la section Bluetooth et appareils > Appareils mobiles. Là, cliquez sur l'interrupteur à droite de l'option Autoriser ce PC à accéder à vos appareils mobiles pour le mettre sur Activé. Cliquez ensuite sur le bouton Gérer les périphériques à droite du texte Appareils mobiles.

► Dans la fenêtre Gérer les appareils mobiles qui vient s'ouvrir, patientez jusqu'à ce que Windows est terminé d'identifier les appareils mobiles déjà connectés à votre PC. Une fois la recherche terminée, ou après avoir ajouté un premier appareil, cliquez sur le nom du mobile pour afficher les options disponibles, et cliquez sur l'interrupteur droite de l'option Afficher l'appareil mobile dans l'Explorateur de Fichiers pour le mettre sur Activé (si ce n'est pas déjà le cas).

► Vous pouvez alors fermer la fenêtre Gérer les appareils mobiles et l'application Paramètres. La fonction d'affichage du contenu de votre appareil mobile dans l'Explorateur de Fichiers de Windows est désormais activée. Vous pouvez répéter les étapes ci-dessus pour activer la fonction pour d'autres appareils.

Comment parcourir et échanger des fichiers entre son mobile et son PC ?

► Une fois l'affichage de l'appareil mobile correctement activé, ouvrez l'Explorateur de Fichiers de Windows. Dans le volet de navigation gauche, vous devriez voir une nouvelle entrée, portant le nom de l'appareil mobile connecté. Pour y accéder, cliquez simplement dessus. Vous arriverez probablement sur un répertoire contenant un seul dossier, nommé "storage". Double-cliquez alors dessus pour l'ouvrir.

► Vous verrez alors s'afficher le système de fichiers de votre appareil mobile, et vous pourrez parcourir le contenu en double-cliquant sur les dossiers et les éléments, comme vous le faîtes sur le stockage d'un ordinateur ou d'un drive en ligne.

► Vous pouvez ouvrir les fichiers présents dans l'application correspondante (gestionnaire photos, lecteur PDF, traitement de texte, tableur) en double-cliquant dessus, mais également déplacer des éléments du mobile vers le PC ou du PC vers le mobile par simple glisser-déposer, copier-coller ou couper-coller.

► Vous pouvez également supprimer les fichiers présents, ce qui est très pratique pour faire rapidement de la place sur votre appareil mobile. Notez que lorsque vous supprimer des éléments sur le mobile depuis l'Explorateur de Fichiers du PC, un dossier intitulé Recycle bin - Connected device est créé dans le stockage du mobile. Les éléments supprimés sont déplacés dans ce dossier, puis effacés automatiquement au bout de 30 jours, mais vous pouvez bien sûr les effacer manuellement avant ce délai.

► Vous pouvez accéder au dossier Recycle bin - Connected device depuis l'Explorateur de Fichiers de Windows, ou directement depuis votre mobile, pour récupérer les fichiers supprimés en cas de besoin. Attention cependant, ce dossier est différent de la Corbeille de votre appareil mobile (comme celle de Google Files), dans laquelle vont les éléments que vous supprimez directement depuis votre smartphone.

Grâce à cette nouvelle fonction de Windows, il est désormais encore plus facile de partager des fichiers entre des appareils mobiles et un PC, ce qui rend l'intégration de ces différents équipements toujours plus poussée et pratique au quotidien. Notez toutefois que cette fonction nécessite l'utilisation d'un même compte Microsoft sur les appareils connectés. Ainsi, si vous êtes particulièrement sourcilleux sur les questions de vie privée, et que vous n'avez qu'une confiance relative dans la politique de confidentialité de Microsoft, vous aurez peut-être meilleur compte de vous tourner vers une solution libre comme KDE Connect, qui nécessitera cependant plus de paramétrage et de réglages.