Voici les destinations à éviter absolument pour les vacances en 2025

Attention aux destinations que vous choisirez pour vos prochaines escapades ! Certaines villes sont désormais à éviter, non pas à cause d'un danger, mais précisément parce qu'elles sont devenues trop populaires.

Chaque année, à la fin de l'hiver, nous sommes nombreux à songer aux vacances en rêvant de dépaysement et de bons moments, le plus souvent au soleil. Et pour préparer des voyages mémorables, nous partons à la recherche de lieux agréables; en nous fiant aux avis d'amis, aux idées des magazines et aux conseils des spécialistes, voire des influenceurs.

Toutefois, dans cette quête du séjour idéal, il convient de se méfier de se méfier de certaines destinations. Pas pour des questions de sécurité ou d'accessibilité, mais, de façon plus surprenante, en raison d'un nouveau mal qui frappe de plus en plus des lieux très populaires : le surtourisme.

De fait, certains endroits sont tellement fréquentés qu'ils en deviennent désagréables. Non seulement il faut affronter le monde qui débarque en masse par avion ou par paquebot, ce qui ne facilite pas les visites et les promenades, mais il faut aussi se méfier des prix qui grimpent artificiellement – et parfois abusivement, avec les arnaques qui en découlent dans les restaurants, les hôtels et les boutiques – et faire face à la grogne des habitants qui se sentent envahis, surtout quand certains touristes sans gêne ne respectent rien.

Ainsi, si vous souhaitez partir à l'étranger cette année, évitez le plus possible de vous rendre en Italie. À commencer par la capitale. Puisqu'en 2025, Rome va accueillir des millions de catholiques en raison de l'Année Sainte. Un événement de l'Église catholique qui a lieu tous les 25 ans et qui rassemble des croyants du monde entier au cœur de la ville éternelle.

Évitez également Venise. C'est l'une des villes les plus touchées par le surtourisme, phénomène qu'elle cherche désormais à combattre. Ainsi, la municipalité a décidé de mettre en place une taxe de séjour à 5 euros par visiteur entre les mois d'avril et juillet. De plus, les groupes de touristes sont limités à 25 personnes et les paquebots de croisière n'ont plus le droit d'entrer dans le port.

Toujours en Europe, évitez Barcelone, un ville superbe très prisée des jeunes qui aiment y faire la fête sans limite. À tel point que els habitants excédés arrosent les touristes avec des pistolets à eau ! Idem pour les iles comme les Canaries où Majorque, où des pancartes affichent "Votre luxe, notre misère". Il en va de même pour plusieurs villes européennes victimes de surtoursime comme Prague, Lisbonne, Amsterdam ou encore Dubrovnik, en Croatie, devenue très populaire avec la série Game of Thrones.

Sur le continent asiatique, certaines destinations sont également à bannir. Comme Bali, qui s'est inspiré de Venise. Le pays indonésien a de plus en plus la cote pour ses tarifs attractifs et ses locations saisonnières mais le surtourisme en vient à dégrader les coutumes locales et les plages de sable fin. Une taxe de séjour de 9 euros a donc été mise en place pour financer la protection de l'environnement.

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et l'on pourrait y inclure des destinations plus étonnantes comme l'Everest, qui attire de plus en plus de curieux depuis le documentaire de l'influenceur Inoxtag et qui souffre depuis des années des tonnes de déchets et d'excréments laissés par les alpinistes en herbe.

Aussi, au lieu de suivre aveuglément la foule et les conseils pas toujours désintéressés des influenceurs, prenez le temps de chercher des destinations plus originales et moins fréquentes pour vos prochaines escapades. Et pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vous dépayser : la France et l'Europe regorge de lieux magnifiques et préservés où vous serez bien accueillis.