Gemini for Home : le nouvel assistant IA arrive dans les maisons connectées

Google intègre plus profondément Gemini dans Google Home, son écosystème de domotique. Le nouvel assistant IA va rendre les interactions plus naturelles tout en comprenant des requêtes plus complexes ainsi que leur contexte.

Cela n'aura pas échappé aux observateurs : l'IA est désormais au cœur de la stratégie de Google. Loin de se limiter au Web, son terrain de jeu initial, le géant du numérique décline désormais son intelligence artificielle sous toutes ses formes, cherchant, comme ses concurrents, à l'intégrer dans l'ensemble de ses produits et services. En mai dernier, l'entreprise avait annoncé qu'elle allait intégrer plus profondément Gemini dans Google Home, son écosystème de domotique (voir notre article) afin que, à terme, l'IA puisse remplacer Google Assistant sur les enceintes et écrans connectés.

Le projet se concrétise enfin ! En parallèle de ses annonces concernant les Pixel 10, le géant de la tech a annoncé l'arrivée de Gemini for Home, son assistant vocal qui doit faire de la maison connectée un espace capable de comprendre, d'anticiper et d'interagir de manière fluide avec ses occupants. Et, au passage, permettre à l'entreprise de rattraper son retard en matière de domitique par rapport à ses concurrents.

© Google

Gemini for Home : l'assistant virtuel passe à la vitesse supérieure

La principale différence entre Google Assistant et Gemini for Home, c'est que ce dernier est capable de comprendre le contexte et les nuances des demandes complexes. Adieu donc les commandes figées ! Toujours invoqué par le fameux "Hey Google", il doit permettre des échanges beaucoup plus souples et répondre à plus de requêtes, comme "éteins toutes les lumières sauf dans ma chambre" ou "joue la chanson du film de l'été sur les voitures de course". L'ambition de Gemini for Home est de rendre l'usage des objets connectés plus fluide, en dépassant le rôle de simple télécommande vocale pour se transformer en véritable assistant du quotidien, capable de s'adapter à toutes les situations et de saisir le contexte de chaque requête.

Pour aller encore plus loin, les utilisateurs pourront compter sur Gemini Live, la version la plus évoluée de l'assistant vocal, qui permet de lui parler comme s'il était un humain. Ainsi, il sera possible de lui poser des questions sur divers sujets, de discuter à voix haute avec lui et même l'interrompre en plein milieu de sa réponse pour approfondir un point en particulier, le tout en profitant de sa synthèse vocale poussée et de sa grande réactivité. Et plus besoin de répéter constamment "Hey Google" ! Ainsi, l'IA pourra fournir une aide détaillée et personnalisée, comme par exemple dans le domaine de la cuisine. SI on lui demande "J'ai des épinards, des œufs, du fromage frais et du saumon fumé dans le réfrigérateur. Que puis-je cuisiner ?", Gemini proposera alors une recette adaptée, étape par étape, en temps réel.

© Google

Gemini for Home : de nouveaux équipements en vue ?

Le déploiement de Gemini for Home s'amorcera dès octobre 2025 via un programme d'accès anticipé, avec des versions gratuites et payantes, avant d'arriver plus largement sur les enceintes et écrans connectés Nest compatibles dans les mois qui suivent. Nous n'en savons pas plus, mais il est tout à fait possible que Google l'intègre à ses abonnements Nest Aware ou Google One, comme Amazon le fait avec Alexa+ et Prime.

Mais justement, en parlant de produits compatibles, il se trouve que l'entreprise n'a pas vraiment mis à jour ses enceintes et écrans intelligents depuis 2021. Il se pourrait donc qu'elle en profite pour proposer de nouveaux produits pleinement compatibles avec Gemini. Et, cela tombe bien, Google a diffusé lors de sa conférence une publicité pour une enceinte ressemblant à un mélange entre un Nest Wifi et un Google Home Mini. Il se pourrait donc que le géant du numérique ait des surprises en stock !