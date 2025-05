Gemini dans Google Home : comment l'IA va améliorer la domotique

Google va intégrer plus profondément Gemini dans Google Home, son écosystème de domotique. De nouvelles fonctions seront bientôt disponibles pour mieux utiliser les objets connectés de la maison.

Cela n'aura pas échappé aux observateurs, même peu assidus : l'IA est désormais au cœur de la stratégie de Google. Bien au-delà du Web, son domaine de prédilection à l'origine, le géant de numérique décline désormais l'intelligence artificielle à toutes les sauces, en essayant, comme tous les autres acteurs, de l'intégrer dans tous ses produis et tous ses services. L'IA était ainsi au centre des nombreuses démonstrations de l'édition 2025 de Google I/O, la grande conférence annuelle destinée à l'origine aux développeurs, mais qui sert désormais de vitrine pour dévoiler de nouveaux projets. Et l'un des sessions de cette année était consacrée à l'avenir de Google Home, l'écosystème de domotique de Google, qui va sensiblement évoluer avec l'intégration profonde de Gemini, l'IA maison.

© Google

Quand Google parle d'assistants intelligents, il ne s'agit plus seulement de demander la météo ou de lancer une playlist. Avec l'intégration de Gemini, son intelligence artificielle de dernière génération à Google Home, le géant de la tech veut franchir une nouvelle étape : faire de la maison connectée un espace capable de comprendre, d'anticiper et d'interagir de manière fluide avec ses occupants. Présentée lors de la conférence Google I/O, cette évolution marque une refonte en profondeur des API Google Home, sur lesquelles reposent aussi bien l'application que les objets compatibles.

Gemini dans Google Home : les objets connectés sous contrôle continu et intelligent

L'une des avancées majeures concerne les routines et automatisations. Jusqu'à présent, créer une séquence d'actions dans Google Home — allumer les lumières à une certaine heure, désactiver l'alarme quand on rentre, ou lancer l'arrosage du jardin — supposait un minimum de configuration. Avec Gemini, il suffira désormais de formuler une intention en langage naturel. Dites simplement " Je veux que les lumières du salon s'allument quand je rentre du travail ", et l'IA génèrera automatiquement la routine correspondante. Mieux encore, elle pourra proposer des suggestions d'automatisation en analysant les habitudes de l'utilisateur et l'environnement — par exemple, retarder l'arrosage si une pluie a été détectée le matin même.

Les caméras connectées ne sont pas en reste. Toutes les fonctions avancées des caméras Nest sont désormais accessibles aux développeurs tiers via les API Home, ouvrant la voie à des usages beaucoup plus souples. Gemini rend possible la recherche dans l'historique vidéo à partir de requêtes conversationnelles. Il sera ainsi possible de demander : " Quelqu'un a-t-il déposé un colis aujourd'hui ? " ou " Les enfants sont-ils sortis jouer cet après-midi ? " et recevoir instantanément les extraits vidéo pertinents, accompagnés d'un résumé généré par l'IA.

L'intelligence contextuelle s'invite aussi sur l'écran du smartphone. Google teste actuellement un nouveau widget baptisé Résumé de la maison pour les appareils Pixel, qui synthétise les informations essentielles selon l'heure de la journée. Le matin, il peut afficher la température intérieure, le statut de l'aspirateur ou les dernières alertes de sécurité. Le soir, il met en avant les portes restées ouvertes ou l'activation du système de surveillance. L'idée est claire : donner une vision d'ensemble de la maison sans devoir lancer l'application Google Home.

Si toutes ces nouveautés sont prometteuses, elles ne seront pas immédiatement accessibles à tous. Le déploiement commence par un groupe restreint d'utilisateurs Pixel, avant un accès anticipé aux nouvelles API Gemini prévu dans le courant de l'année. À terme, Google ambitionne de faire de cette intégration une norme pour l'ensemble de son écosystème domotique. Une chose est sûre : avec Gemini, la maison connectée devient bien plus qu'un simple réseau d'objets. Elle devient un véritable interlocuteur.