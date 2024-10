Bouygues Telecom augmente les débits et les prix de ses offres fibre

Il y a du changement chez Bouygues Telecom, qui revoit ses offres fibre ! Les clients peuvent désormais profiter de débits plus élevés, mais, en contrepartie l'opérateur augmente ses prix de 2 euros.

Il y a du changement du côté de Bouygues Telecom en ce moment ! L'opérateur est en train de réorganiser ses services, ce qui a entraîné la suppression de ses offres prépayées, le déploiement de la 5G pour tous ses clients mobiles ou encore l'arrivée d'un chatbot dopé à l'IA. Reste que, du côté des tarifs des abonnements, la tendance reste aux hausses successives depuis plusieurs années maintenant.

En janvier dernier, Bouygues Telecom avait augmenté ses abonnements mobile et Internet, avec jusqu'à 4 € de plus par mois et par forfait, justifiant cela par des besoins liés au maintien de la qualité et à l'évolution des usages, avant de récidiver en avril pour les abonnements Bbox, Fibre ou ADSL (voir notre article). Cet octobre, l'opérateur augmente de nouveau le prix de certaines de ses offres fibre. Pour faire passer la pilule, il a toutefois décidé d'augmenter les débits.

Bouygues Telecom : des hausses de 2 euros pour un meilleur débit

Le premier changement concerne la Bbox fit, la formule entrée de gamme, et c'est une bonne nouvelle. Elle permet désormais de bénéficier de 600 Mbit/s en réception comme en envoi, contre 400 Mbit/s auparavant. Le reste de l'offre reste la même, il faut se contenter du Wi-Fi 5 et faire une croix sur le décodeur TV et l'application B.tv. En revanche, le prix de bouge pas et reste à 19,99 € par mois la première année puis à 32,99 € par mois par la suite.

Les usagers ayant de plus grands besoins peuvent se tourner vers la Bbox must, qui bénéficie elle aussi d'un gain de vitesse. Elle passe ainsi à un débit de réception de 2 Gbit/s, contre 1 Gbit/s auparavant, tandis que le débit montant passe de 700 Mbit/s à 900 Mbit/s. Une belle amélioration qui se répercute malheureusement sur le prix, qui augmente de 2 €, passant à 34,99 € par mois la première année puis à 41,99 € par mois. Notons que cette offre inclut une box Wi-Fi 6 et un décodeur 4K.

Enfin, la formule Bbox Ultym se dote d'un débit encore plus impressionnant avec une vitesse de téléchargement qui passe de 2 Gbit/s à 8 Gbit/s, soit quatre fois plus que l'ancienne offre. De son côté, l'envoi de données passe à 1 Gbit/s, contre 900 Mbit/s auparavant. Là encore, le tarif augmente de 2 €, pour atteindre 42,99 € par mois la première année, puis 49,99 € par mois. Cette offre inclut toujours une box Wi-Fi 6E, des répéteurs sur demande, et un décodeur 4K HDR.

Avec ces hausses, Bouygues Telecom aligne ses offres sur celles de ses concurrents SFR et Free, qui ont eux aussi augmenté leurs débits tout en révisant leurs tarifs. Ce changement intervient alors que l'opérateur vient de lancer sa nouvelle offre B.iG, qui permet aux familles de regrouper une connexion Internet fixe et des lignes mobiles afin de bénéficier de tarifs dégressifs avantageux.