Fin des forfaits prépayés chez Bouygues Telecom : et si Free prenait le relai ?

Bouygues Telecom cessera de proposer des forfaits prépayés en juin 2025, obligeant les utilisateurs de ces formules à changer d'opérateur. Et pourquoi chez Free Mobile, qui pourrait se lancer sur ce marché...

Aujourd'hui, la plupart des usagers équipés d'un smartphone sont abonnés à une offre mobile traditionnelle, qui donne accès à un certain nombre de données et d'heures de communication chaque mois moyennant un paiement mensuel. Mais il reste tout de même quelques irréductibles résistants qui préfèrent à cette méthode la solution des offres prépayées. Au lieu de souscrire à un forfait mensuel, il suffit d'acheter du crédit pour un volume donné d'appels, de SMS/MMS et de données Internet. Selon la formule choisie, on dispose alors de plusieurs jours, voire de plusieurs mois, pour profiter de ce volume. Une fois le crédit épuisé ou la durée expirée, on peut alors recharger la carte afin de continuer à utiliser la ligne. Bref, c'est parfait pour un usage plus ponctuel et limité.

Bouygues Telecom est un acteur majeur de ce segment de la communication. Ou plutôt, était. Car comme le rapporte Alloforfait, l'opérateur a annoncé mettre fin au service de toutes ses offres prépayées à compter du 30 juin 2025, à l'exception de son offre My European Sim destinée aux touristes étrangers. Et c'est Free qui pourrait bien prendre la relève…

Fin des forfaits prépayés Bouygues : un processus en deux étapes

Deux étapes seront mises en place avant la fin totale des offres. Ainsi, il sera possible d'effectuer l'achat de recharge jusqu'au 30 décembre 2024. Au-delà de cette date, les utilisateurs ne pourront plus acheter de crédit et ils devront donc gérer leurs crédits restants jusqu'à l'arrêt définitif du service. De plus, s'ils décident de garder leur numéro, ils devront effectuer sa portabilité avant le 30 juin 2025. Passée cette échéance, les cartes SIM deviendront tout simplement inopérantes.

Les clients auront ensuite deux options : migrer vers une offre forfaitaire Bouygues ou B&You, ou choisir un autre opérateur. Dans le premier cas, il suffit de choisir sa nouvelle offre depuis son espace client et le numéro de téléphone est automatiquement conservé. Dans le second cas en revanche, il est nécessaire de demander son code RIO (le Relevé d'identité opérateur, un code associé à une ligne chez un opérateur) via le 3179 afin d'effectuer la portabilité du numéro. Un SMS sera alors envoyé à l'usager afin de lui transmettre. Il faudra communiquer ce code au nouvel opérateur, qui se chargera lui-même de résilier son offre chez Bouygues Telecom.

Forfaits prépayés Free : des tarifs agressifs en préparation

Avec cette décision, Bouygues Telecom se retire donc définitivement du marché des cartes prépayées. Un marché tout de même significatif, puisqu'on comptait tout de même environ 6,9 millions de cartes prépayées en circulation en France en 2023. Parmi les autres acteurs, on peut citer SFR et Orange, ainsi que les opérateurs de réseau mobile virtuel Lycamobile ou bien Lebara. Mais le vide laissé par Bouygues Telecom pourrait toutefois être vite comblé par Free, si on en croit les dernières rumeurs.

Free Mobile n'est pas totalement étranger au concept de prépayé. L'opérateur propose déjà sur ses bornes automatiques un forfait 300 Go avec une validité d'un mois. Cependant, il ne dispose pas encore d'une véritable gamme d'offres prépayées comme certains de ses concurrents. Toutefois, l'utilisateur @Tiino_X83, connu pour ses investigations dans le domaine des télécoms, a révélé sur X (anciennement Twitter) avoir découvert un site Internet en cours de construction, qui serait dédié aux offres prépayées de Free.

D'après l'analyse du code JavaScript des offres Free Pro avec ChatGPT, un Pass national et un Pass international seraient de la partie avec des recharges pour des montants de 5 €, 10 €, 30 € et 100 €. Un pack SIM à 5 €, avec une carte SIM et une recharge, serait également en préparation. Nous attendons donc avec impatience que Free, connu pour ses tarifs agressifs, dévoile de plus amples détails !