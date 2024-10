Clients de Bouygues Telecom, c'est une IA qui va répondre à vos questions

Bouygues Telecom lance un assistant reposant sur l'IA de Google pour répondre aux questions de ses clients. Ce nouvel outil promet de les aider à choisir un forfait ou un mobile mais aussi à résoudre leurs problèmes techniques avec des réponses personnalisées..

L'IA générative n'en finit plus d'avoir le vent en poupe ! Après les smartphones, les navigateurs Internet et même les supermarchés, c'est au tour des opérateurs mobiles de s'y mettre. Bouygues Telecom annonce le lancement du premier assistant de vente numérique tirant parti de l'intelligence artificielle générative. Alimenté par l'IA générative de Google Cloud, et plus particulièrement Gemini, il doit pouvoir accompagner de manière fluide, naturelle et personnalisée les clients de l'opérateur dans le choix de leur offre mobile et de leur smartphone. Fini les réponses toutes faites des traditionnels chatbots ! Le but est de transformer radicalement la relation client. Alors, pari réussi ?

Bouygues Telecom : un chatbot pour des réponses personnalisées

La nouvelle IA de Bouygues Telecom est là pour aider les clients à choisir un forfait ou un téléphone, à résoudre un problème technique, ou encore à s'informer sur les dernières offres. Pendant sa phase de lancement, l'assistant est accessible entre 21 h et 8 h, pour assurer le relais des conseillers. Il est censé prendre en charge l'équivalent de 15 % des demandes des clients.

Lors de la conversation, l'agent tient compte des principaux critères de choix du client, comme l'autonomie du téléphone, les avantages du forfait proposé ou les mensualités du plan de financement, pour l'aider à choisir l'offre la plus adaptée à ses attentes. Cela donne aux clients la possibilité de comparer différents produits et services directement depuis le chat. Le résultat devrait être de plus en plus précis puisque grâce au machine learning, le chatbot s'améliore à chaque interaction, ce qui affine sa compréhension des besoins clients.

Bouygues Telecom : une IA encore en phase de test

Pour pouvoir tester le chatbot, il suffit de se rendre sur l'onglet "Téléphones" de la page d'accueil du site de Bouygues Telecom – le troisième en partant de la gauche –, puis de cliquer sur le bouton "Besoin d'aide" en bas à droite de l'écran pour ouvrir la fenêtre de chat, et enfin de sélectionner "Echanger avec notre assistant de vente IA". Sinon, il est possible d'y accéder en cliquant directement sur ce lien. Attention à bien respecter les horaires d'accessibilité. Nous avons essayé d'y accéder en pleine journée, mais impossible d'obtenir une réponse : "Je suis désolé, je n'arrive pas à accéder à notre catalogue de téléphones pour le moment. Pourriez-vous regarder sur notre site web ?"

Attention, un petit message d'avertissement se trouve toutefois sur la page dédiée à l'agent conversationnel : "Même si nous les anonymisons, nous vous conseillons vivement de ne pas saisir de données personnelles telles que votre nom, prénom, numéro de téléphone, etc… Veuillez vous assurer que vos requêtes se concentrent exclusivement sur vos recherches."

Bouygues Telecom est très enthousiaste à l'idée de cette nouvelle technologie. "L'IA occupe une place de choix au sein de notre stratégie d'innovation, qui se traduit notamment dans le développement de nos nouveaux outils et services", indique Renaud Perard, Directeur du Digital chez l'opérateur. "C'est pourquoi nous sommes fiers d'être le premier opérateur français à déployer un outil digital d'aide à la vente basé sur l'IA générative en partenariat avec Google Cloud, dont l'expertise en matière d'innovation disruptive est reconnue et éprouvée." Reste à voir comment vont réagir ses concurrents.