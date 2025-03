Ces destinations européennes sont encore épargnées par le surtourisme

Loin de Venise, Barcelone et des plages bondées, ces destinations européennes épargnées par le surtourisme sont parfaites pour les vacances d'été ! Entre calme, culture, nature et gastronomie, c'est le moment d'en profiter !

Avec les vacances d'été qui approchent à grands pas, nous sommes nombreux à chercher la destination idéale. L'Europe semble être toute désignée pour cela, puisqu'elle propose des panoramas aussi divers qu'enchanteurs et un héritage culturel foisonnant, le tout, sans avoir besoin de passeport pour s'y rendre ! Pourtant, certaines destinations subissent les revers de leur popularité. Tourisme de masse, dégradation environnementale et tensions avec les locaux mettent plusieurs villes et régions à rude épreuve. Au final, cette affluence excessive nuit aussi bien aux vacances des visiteurs qu'à la qualité de vie des résidents.

Parmi les lieux envahis de touristes, on retrouve Saint-Tropez (France), avec jusqu'à 80 000 visiteurs par jour en été. C'est également le cas de Venise (Italie), Séville (Espagne), Porto (Portugal), l'île de Santorin (Grèce), Istanbul (Turquie) et Dubrovnik (Croatie), pour ne citer qu'elles. Les autorités ont beau restreindre l'accès à certains lieux ou mettre en place des taxes de séjour, rien n'y fait !

Plutôt que de visiter des sites déjà surfréquentés, privilégier des destinations moins connues aide à mieux répartir l'impact du tourisme et à éviter bien des inconvénients. L'Europe regorge de villes et de villages méconnus, avec de paysages magnifiques, qui constituent des destinations idéales pour des voyages tout aussi enrichissants sans la cohue des foules estivales. Le quotidien britannique The Telegraph a dressé une liste des destinations européennes qui sont encore épargnées par le surtourisme. Cela donnera peut-être des idées à certains !

Chora la capitale de l'île d'Amorgos, en Grèce © nicousnake -123rf

En France, le quotidien britannique recommande fortement la Moselle, qui possède des paysages bucoliques et un riche patrimoine. Les villages pittoresques comme Rodemack et Sierck-les-Bains, les fortifications de la ligne Maginot et la magnifique cathédrale de Metz sont des passages obligés de ce territoire encore préservé du tourisme de masse.

Pour ceux qui rêvent de visiter Venise, il est plutôt conseillé de se rabattre sur la région voisine l'Ombrie. Souvent appelée le cœur vert du pays, elle est réputée pour ses villes médiévales perchées sur les reliefs, ses forêts denses et sa cuisine locale. Parfait pour vivre la farniente loin de l'agitation touristique !

En Espagne, si Séville est envahie par les foules, il suffit de s'éloigner vers l'Estrémadure pour retrouver une péninsule ibérique beaucoup plus préservée. On a la certitude de profiter d'un été chaleureux et ensoleillé, et le plaisir de se plonger dans la richesse culturelle du pays avec des villes comme Cáceres et Trujillo, avec leurs beaux palais et leurs églises.

Pour ceux qui cherchent à s'échapper dans un paradis grec, l'île d'Amorgos, dans les Cyclades, est toute désignée, avec ses sentiers escarpés, son monastère suspendu au-dessus de la mer et ses nombreuses petites tavernes. Même ambiance du côté de la péninsule de Pelješac, en Croatie, avec ses vignobles réputés, ses villages paisibles et ses belles criques peu fréquentées.

Bien évidemment, il ne s'agit là que d'une petite sélection, non exhaustive ! Nous pourrions encore parler de l'Albanie, de la Slovénie, de la Lituanie et tous ces pays européens sous-cotés, qui ont pourtant tellement à offrir. Bref, le meilleur moyen de découvrir des lieux préservés est de sortir des sentiers battus et d'éviter des endroits dont les photos inondent les réseaux sociaux.