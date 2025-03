Voici tous les pays où vous pouvez voyager sans passeport, juste avec une carte d'identité

Contrairement à une idée répandue, vous n'avez pas forcément besoin d'un passeport pour voyager à l'étranger. Pour entrer dans certains pays, une simple carte d'identité française suffit !

Gérer les démarches administratives n'a rien d'une partie de plaisir, surtout quand il s'agit de demander ou de renouveler des pièces d'identité, notamment un passeport. Résultat : beaucoup s'y prennent à la dernière minute… et se retrouvent bloqués juste avant un départ en voyage. Depuis la réouverture des frontières après la pandémie mondiale en 2022, les délais se sont considérablement rallongés .

Pris d'assaut, les services municipaux font face à une vague continue de demandes : c'est que les Français veulent rattraper le temps perdu. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant à l'approche des vacances d'été. Sauf qu'aujourd'hui, il faut compter une cinquantaine de jours pour décrocher un rendez-vous, puis une trentaine de jours pour obtenir un nouveau passeport. Autrement dit, mieux vaut s'y prendre au moins deux mois et demi à l'avance… quand tout se passe bien.

Heureusement, pour les Français en quête de dépaysement, il est possible de se rendre dans plusieurs pays sans passeport, uniquement avec une carte nationale d'identité (CNI). C'est notamment le cas des 27 pays membres de l'Union européenne – de l'Espagne à la Grèce en passant par l'Allemagne et la Suède –, mais aussi des pays de l'espace Schengen qui ne font pas partie de l'UE, comme la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

© France Diplomatie

Mais, en dehors de l'Union européenne et de l'espace Schengen, plusieurs pays autorisent également l'entrée des Français avec une carte d'identité. C'est le cas de l'Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, Monaco, le Monténégro et la Serbie. Attention, la Grande-Bretagne n'en fait pas partie. Et en plus d'avoir besoin d'un passeport, il faudra payer une autorisation électronique de voyage (ETA) pour pouvoir s'y rendre à partir du 2 avril prochain. Pour les îles anglo-normandes (Jersey et Guernesey), la carte d'identité reste valable jusqu'en septembre 2025.

Si la majorité des destinations accessibles avec une simple carte d'identité se trouvent en Europe, il existe toutefois quelques exceptions hors du continent : la Turquie et l’Égypte (sous conditions). Pour ce dernier, la carte nationale d'identité doit avoir une validité minimum de six mois après la date de retour en France. Il faut également prendre avec soi deux photos d'identité pour l'obtention du visa à l'arrivée.

Pour ceux qui désirent partir loin pour plus de dépaysement, les territoires d'outre-mer français sont une excellente destination (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy…). Attention toutefois, certaines escales obligatoires nécessitent d'avoir un passeport. C'est par exemple le cas avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui imposent une escale aux États-Unis et au Japon.

Dans tous les cas, avant de partir, pensez à vérifier les conditions d'entrée auprès des ambassades ou de France Diplomatie. Certains pays peuvent modifier leurs règles d'accès et exiger des documents complémentaires comme des visas ou des preuves de séjour. Pensez à prendre votre carte d'identité en version physique, car il y a peu de chances que la CNI sur smartphone fonctionne à l'étranger. Enfin, pour ceux qui auraient besoin de refaire leurs documents d'identité, mieux vaut s'y prendre dès maintenant. Le site CNI-passeport est très utile pour ça puisqu'il permet de réserver un rendez-vous en mairie pour faire la démarche.