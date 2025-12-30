Ce petit logiciel gratuit répare automatiquement votre PC sans aucune connaissance technique

Votre PC sous Windows commence à dérailler ? Avant de l'emporter chez un spécialiste, utilisez cette application pour le réparer automatiquement. Elle est gratuite, légère, puissante et très simple d'emploi !

Utiliser Windows n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Bien qu'il se soit considérablement amélioré avec les années, le système de Microsoft est toujours sujet à de multiples bugs et dysfonctionnements plus ou moins agaçants. Qu'il s'agisse de mises à jour qui refusent de s'installer, de la connexion Wi-Fi qui saute sans raison ou des miniatures de fichiers que ne s'affichent plus dans l'Explorateur, Windows semble en avoir toujours sous le coude pour nous embêter au quotidien. La plupart du temps, ces désagréments ne sont ni critiques ni insurmontables et il existe souvent des solutions pour y remédier.

Windows dispose d'ailleurs de tout une palette d'outils de diagnostic et de réparation pour identifier et résoudre les divers problème qui peuvent l'affecter. Malheureusement, ces fonctions sont souvent dispersées un peu partout dans le système et pas toujours faciles à utiliser, quant il ne s'agit pas carrément d'outils en ligne de commande à lancer dans un terminal, ce qui peut effrayer bon nombre d'utilisateurs. Comme souvent avec Microsoft, c'est un peu le chaos et on a du mal à trouver le bon outil au moment où on en a justement le plus besoin.

Mais la communauté des utilisateurs de Windows est particulièrement active et de nombreux utilitaires de réparation ont été développés par des bénévoles pour remédier à ce problème. Parmi eux, un petit programme nommé FixWin 11 a été développé par Paras Sidhu pour le compte de The Windows Club, un média anglophone qui, comme son nom l'indique, est spécialisé sur les sujets qui touchent au système de Microsoft. Totalement gratuit, FixWin 11 est un logiciel portable qui ne nécessite pas d'installation et qui se présente comme une boite à outils très complète pour résoudre en quelques clics divers problèmes. Et malgré ce que son nom laisse entendre, il fonctionne aussi bien avec Windows 11 qu'avec Windows 10 !

Tout en anglais, mais très facile à prendre en main, FixWin 11 propose un grand nombre de correctifs pour remédier automatiquement à des bugs et des dysfonctionnements courants de Windows. Qu'il s'agisse de résoudre des problèmes simples, comme remettre la Corbeille sur le bureau ou réactiver les miniatures dans l'Explorateur, de lancer une vérification complète du système de fichiers ou même de réparer l'image de Windows à l'aide de l'outil DISM, le logiciel permet d'effectuer toutes ces actions en quelques clics, à partir d'une seule et même fenêtre.

FixWin 11 peut être téléchargé gratuitement depuis la section Downloads du site The Windows Club et ne pèse que... 480 Ko ! Et comme il ne nécessite pas d'installation, c'est un parfait petit couteau-suisse à garder précieusement sur une clé USB pour dépanner son PC ou ceux de ses amis en cas de besoin.