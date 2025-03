Pas besoin de caméra ou de serrure connectée : ce système simple suffit pour sécuriser une porte d'entrée

Vous n'avez pas besoin de vous équiper d'une caméra ou d'une serrure connectée pour sécuriser votre foyer ! Ce système tout simple permet de protéger votre porte d'entrée afin de vous prévenir de toute intrusion.

Dans un monde où la sécurité est devenue une préoccupation majeure, vous pouvez compter sur de nombreuses solutions sophistiquées pour protéger votre domicile. Systèmes d'alarme aux multiples fonctions, caméras de surveillance dernier cri, serrures connectées contrôlables à distance... Les options ne manquent pas ! Cependant, bien que technologiquement avancées, elles s'accompagnent souvent de coûts élevés et d'installations complexes. Et, surtout, elles demandent d'être un minimum à l'aise avec la technologie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde !

Pourtant, il existe une solution bien plus simple et tout aussi efficace, qui ne nécessite nullement d'investissement lourd ou d'installation complexe : la chaînette de sécurité. Souvent perçue comme un simple dispositif permettant d'entrouvrir la porte d'entrée pour parler à un visiteur, elle est en réalité un élément de sécurité redoutablement efficace.

En effet, elle empêche une ouverture complète de la porte, même si celle-ci n'est pas verrouillée, et rend toute tentative d'effraction difficile, même si l'intrus tente de forcer le passage de façon brutale. Et en cas de visite inopinée, elle vous permet de vérifier l'identité de la personne avant de décider d'ouvrir complètement ou non. Bref, c'est un véritable rempart contre les intrusions ! Et c'est uen solution économique : on en trouve à moins de 10 euros seulement !

© Xingrun

L'installation d'une chaînette de porte est à la portée de tous, sans qu'il n'y ait besoin de compétences particulières. Elle s'intègre facilement à tous types de portes, qu'elles soient en bois, en PVC ou blindées. Attention toutefois, toutes les chaînettes de porte ne se valent pas. Mieux vaut en prendre une en acier renforcé, afin d'éviter qu'elle ne soit arrachée trop facilement en cas de problèmes.

La longueur de la chaîne doit être suffisante pour vous permettre de jeter un œil aux environs, mais pas trop, sans quoi elle pourrait être forcée plus facilement. Il est conseillé de choisir un système de fixation par vis plutôt que par un collage adhésif, car, là encore, le résultat sera beaucoup plus solide. Enfin, certains modèles permettent de verrouiller la chaînette en position fermée, via un loquet de blocage, pour une sécurité renforcée.

Si la chaînette vous semble trop fragile, vous pouvez opter pour un entrebâilleur de porte rigide. Il s'agit d'une barre métallique articulée offrant une meilleure résistance en cas de tentative d'intrusion, tout en vous permettant d'entrouvrir la porte pour voir qui vient vous importuner. Là encore, cette solution simple et économique (comptez une vingtaine d'euros) vous offrira la tranquillité d'esprit que vous recherchez. Il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers des gadgets high-tech pour assurer la sécurité de votre foyer !